“Lauv” ศิลปินอินดี้ป็อปเบอร์หนึ่ง จัดเต็มในอัลบั้มใหม่ “All 4 Nothing”

รายชื่อเพลงในอัลบั้ม All 4 Nothing

1. 26

2. Stranger

3. Kids Are Born Stars

4. Molly in Mexico

5. All 4 Nothing (I’m So In Love)

6. Stay Together

7. Summer Nights

8. Time After Time

9. Hey Ari

10. Better Than This

11. Bad Trip

12. I (Don’t) Have A Problem

13. First Grade

"Lauv" ศิลปินมากความสามารถ เจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ต อย่าง I Like Me Better ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเพลงที่กินใจแฟน ๆวันนี้ถือว่าสิ้นสุดของการรอคอยของแฟนเพลง เพราะ Lauv ศิลปินอินดี้ป็อปเบอร์หนึ่งคนนี้ ได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 2 ใหม่ All 4 Nothing ออกมาอัลบั้ม All 4 Nothing บอกเล่าเรื่องราวช่วงวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความคิด และการเติบโต ซึ่ง Lauv ได้เผยตัวตนของเขาในด้านที่แฟน ๆ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ตั้งแต่การเติบโต ความรักที่เข้ามาในชีวิตขณะที่เขาเองก็ยังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอยู่ และบาดแผลที่เกิดขึ้นจากความอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของตัวเขาเองและส่งผลให้ความรักนั้นพังลงอัลบั้มชุดนี้นอกจาก Lauv จะจัดเต็มมาทั้งหมด 13 เพลงแล้ว ยังมีโปรดักชั่นด้านดนตรีที่มีความหลากหลายแต่ยังคงความเป็นตัวตนของ Lauv ในแบบที่แฟนๆ คุ้นเคยได้อย่างชัดเจนซิงเกิลอย่าง Kids Are Born Stars, All 4 Nothing (I'm So In Love) และ 26 ที่ปล่อยออกมายังได้รับคำชมมาจาก สื่อหลายสำนัก อาทิ Rolling Stone, UPROXX, MTV, และ Billboard ได้ขนานนาม Lauv ว่า "นักแต่งเพลงป็อประดับท็อปของวงการ"นอกจากนี้ Lauv ยังปล่อยมิวสิควิดีโอซิงเกิลล่าสุด Stranger ออกมา โดยเจ้าตัวได้ร่วมโปรดิวซ์ร่วมกับ John Cunningham ที่เคยร่วมงานกับทั้ง Halsey และ Kanye WestMV เพลงนี้ กำกับโดย Hannah Lux Davis ผู้กำกับมือทองที่เคยกำกับมิวสิควิดีโอให้กับ Ariana Grande ในเพลง Thank U, Next และศิลปินชื่อดังอีกมากมายไม่เพียงเท่านั้น Lauv ยังได้ประกาศทัวร์ทั่วอเมริกาเหนือ ที่จะได้ไปพบปะกับแฟน ๆ ให้หายคิดถึงโดยทัวร์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ณ เมือง มินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา