“โอม-นนน” เคลียร์ใจ! กลางคอนเสิร์ตคู่ “O-N Friend City Ohm-Nanon 1st Fan Meeting In Thailand” แฟนคลับน้ำตาคลอตาม

สร้างเสียงฮือฮาและเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ กับความสนุกสุดฟินที่พุ่งแรงเบอร์ใหญ่ ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของนักแสดงวัยรุ่นคู่จิ้นคู่ฮิต “โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี” และ “นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์” จากซีรีส์ฮอตที่สุดแห่งปี “แค่เพื่อนครับเพื่อน” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับงาน “O-N Friend City Ohm-Nanon 1st Fan Meeting In Thailand” แถมยกทีมเพื่อนซี้ “เลิฟ-ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค, เดรก-สัตบุตร แลดิกี, มาร์ค-ปาหุณ จิยะเจริญ, พร้อม-ทีปกร ขวัญบุญ, ล็อตเต้-ฐกร พรหมสถิตกุล, มาร์ค-ภาคิน คุณาอนุวิทย์” ร่วมเปิดโหมดความสนุกทุกตารางนิ้ว เสิร์ฟความฟินเต็มกราฟ พร้อมด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์กับ 3 แขกรับเชิญคนพิเศษ “ว่าน-ธนกฤต พานิชวิทย์, เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร” และน้องชายสุดเลิฟของหนุ่มโอม “ไทย-ธนัท จิตต์สว่างดี” ที่จัดเต็มโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเต็มรูปแบบ ตื่นตาตื่นใจ ทั้งเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการ ทำเอาแฟนๆ ทั่วโลก ที่รับชมแบบ On Stage และรับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” (Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ได้เข้าสู่เมืองอันแสนอบอุ่นของ “โอม-นนน” ร่วมสัมผัสโมเมนต์ความสนุกสุดฟิน และความสุขครั้งใหญ่ไปพร้อมกันตลอด 3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งกระแสความแรงดันแฮชแท็ก #OhmNanon1stFM พุ่งทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ “อันดับ 1” ของโลก และในประเทศไทย รวมติดเทรนด์ทั่วโลกถึง 13 ประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์เปิดฉากความสนุกสุดมันส์กับคอนเซ็ปต์ City ซึ่งเป็นเมืองของ 2 หนุ่มคู่ซี้ “โอม-นนน” ที่พาแฟนๆ ชาวแดงเขียว ได้รู้จักพวกเขามากขึ้นกว่าเดิม โดยออกสตาร์ทท่องเมืองด้วยเพลง “แดงกับเขียว”, “แดนเนรมิต” และ “ที่เดิม” ก่อนที่ทั้งคู่จะทักทายและต้อนรับแฟนคลับทั่วโลกเข้าสู่เมือง O-N Friend City งานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเสียงกรี๊ดที่ดังสนั่นฮอลล์ ต่อกันด้วยพาร์ทโชว์เดี่ยว ซึ่งเริ่มจากเมืองสุดอบอุ่นของ “นนน” กับเพลง “คุยแก้เหงา” ที่โชว์เสียงร้องเพราะๆ พร้อมสเต็ปการเต้นสุดคิ้วท์ ให้แฟนๆ ได้ฟินกันขั้นสุด และให้หายคิดถึงกันยิ่งกว่าเดิมกับเพลง “แค่เพื่อนมั้ง” ประกอบซีรีส์ “แค่เพื่อนครับเพื่อน” ที่หนุ่ม “นนน” โชว์โซโล่กีตาร์สุดว้าว ก่อนส่งไมค์ต่อให้ “โอม” โชว์เดี่ยวพาทัวร์เมืองสุดประทับใจในเพลง “รักเธอทั้งหมดของหัวใจ” เรียกว่าซึ้งกินใจสุดๆ และได้เปลี่ยนโหมดไฟลุก ไปกับเพลง “กระแซะเข้ามาซิ” ทำเอาทุกคนฮือฮาสุดๆ จากนั้น “โอม-นนน” ก็ควงคู่จับไมค์ร้องเพลง “คิดแต่ไม่ถึง” ที่ประกอบ Trailer ตัวแรกของซีรีส์ “แค่เพื่อนครับเพื่อน” ก่อนพาทุกคนไปห้องของทั้งคู่ที่รวมความทรงจำอันแสนตราตรึงหัวใจ ที่ทำเอาแฟนๆ ฟินหนักมาก และอินกันต่อกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากแก๊งเพื่อนซี้ ระหว่างทีมวิศวะ “โอม-เดรก-มาร์คภาคิน-พร้อม” และทีมสถาปัตย์ “นนน-จิมมี่-มาร์คปาหุณ-ล็อตเต้” ในเพลง “ซุปเปอร์ไซย่า” และจิ้นกระจายแบบฉุดไม่อยู่ด้วยโชว์ของ 2 หนุ่ม “โอม-นนน” กับเพลง “แค่เพื่อนมั้ง” แล้วมากระชากใจกันต่อในเพลง “แน่ใจไหม” ที่ “นนน” จับไมค์โชว์เสียงร้องเพราะๆ ปนเศร้า โดยมี “โอม” ร่วมโชว์ซีนสุดประทับใจ แล้วส่งต่อให้ “โอม” โชว์เพลง “เผลอรักหมดใจ” ด้าน “นนน-จิมมี่” ก็ร่วมแจมด้วย ต่างฝ่ายต่างปล่อยโมเมนต์กันรัวๆ ก่อนจะร้องคู่กันในเพลง “อย่าใกล้กันเลย” โกยเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังลั่น จากนั้นก็ถึงคิวของ “เลิฟ” ที่มาในเพลง “สมัยนี้เขาไม่แอบรัก” เสิร์ฟความสดใสน่ารักเบอร์แรง ส่งอารมณ์คนแอบรักต่อในเพลง “จะไม่บอกใครละกันว่าเธอชอบฉันก่อน” จาก “โอม-นนน” พร้อมพาเข้าสู่โหมดสนุกสนานไปกับ “โอม-นนน-จิมมี่-เดรก-เลิฟ-มาร์คภาคิน-มาร์คปาหุณ-พร้อม-ล็อตเต้” ในเพลง “ไข่” ก่อนพูดถึงความรู้สึกที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งต่อด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์จาก “โอม” ที่ชวน 2 น้องชายสุดเลิฟอย่าง “เพิร์ธ” และ “ไทย” มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษร่วมโชว์บนเวทีในเพลง “ข้าน้อยสมควรตาย” กับเพลง “ยินดีที่ไม่รู้จัก” ด้าน “นนน” ก็คว้าศิลปินคุณภาพ “ว่าน ธนกฤต” พี่ชายที่เคารพรัก มาร่วมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบจัดเต็มในเพลง “สองคนในร่างเดียว”, “คาใจ”, “คนสุดท้าย” จากนั้นเพิ่มดีกรีความสนุกขึ้นไปอีก ที่เรียกเสียงฮือฮาและตื่นตาตื่นใจสุดๆ กับไฮไลท์การโชว์แบทเทิล “ระนาด VS เปียโน” จาก “โอม-นนน” ในเพลง “ดวงเดือน” สร้างความประทับใจให้แฟนๆ อย่างมาก ต่อด้วยความสนุกสนานไปกับขบวนเพลงอารมณ์ 90’s ในเพลง “ด้วยรักและปลาทู”, “รบกวนมารักกัน”, “ฝากเลี้ยง”, “กะหล่ำปลี” ที่ทั้งคู่ออกสเต็ปเต้นน่ารักชวนเคลิ้ม ก่อนโชว์เพลง “คุกเข่า” สุดมันส์ ทำเอาแฟนๆ ลุกขึ้นกระโดดไปด้วยกัน จากนั้น 2 หนุ่มก็จับมือคว้าไมค์ร้องเพลงซึ้งความหมายดีๆ กับเพลง “แค่รู้ว่ารัก” แทนคำขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุน ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันมาตลอด พร้อมทั้งเผยความรู้สึกที่มีต่อแฟนๆ จนมีน้ำตาแห่งความตื้นตันใจ ปลื้มใจโดย “โอม-นนน” เผยว่า “ขอขอบคุณ GMMTV ผู้ใหญ่ทุกท่าน ครอบครัว ที่ให้โอกาสพวกเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ และขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ในฮอลล์ และทางบ้านมากๆ ที่คอยซัพพอร์ต และรักพวกเรา ซึ่งพวกเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนรักพวกเราเยอะขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆ นะครับ” ก่อนจะส่งท้ายโชว์ด้วยเพลงสุดพิเศษ “เพลงที่เพิ่งเขียนจบ” ที่แฟนคลับต่างพร้อมใจร้องตามกันเสียงดังสนั่น พร้อมโชว์ลีลาเล่นกีต้าร์สุดประทับใจ เรียกว่าจัดเต็มความฟินขั้นสุดและอัดแน่นความสนุกทุกตารางนิ้วทั้งเมือง O-N Friend City สร้างปรากฎการณ์ความฟินครั้งยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวสำหรับการรับชม Live Streaming สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “O-N Friend City Ohm – Nanon 1st Fan Meeting In Thailand” ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. (GMT+7) ถึง 2 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น. (GMT+7) และสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 240 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & Twitter & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV