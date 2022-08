ดาราดังยกทัพร่วมยินดี งานเปิดตัว “Greyhound Ratyo” ร่วมชิมเมนูสตรีทฟู้ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่) นำโดย คุณภาคิน เพ็ญภาคกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด จัดงานเปิดตัว “Greyhound Ratyo” (เกรฮาวด์ รัชโย) สาขาใหม่ ดิ อเวนิว รัชโยธิน กับคอนเซ็ปต์ Cozy at day, Party at night. เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมเต็มที่กับชีวิตตลอดทั้งวัน และครั้งแรกกับบรรยากาศร้านนั่งดื่มพร้อมเสียงเพลงทุกค่ำคืน และยังคงไม่ทิ้งลวดลายความครีเอทีฟกับเมนูใหม่ที่เน้นอาหาร สตรีทฟู้ดในรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยมาให้ลิ้มลองภาคิน เพ็ญภาคกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด กล่าวว่า สำหรับ Greyhound Café สาขาใหม่นี้ เรียกสั้น ๆ ว่า “Greyhound Ratyo” ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เราออกแบบในสไตล์ที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยมาในคอนเซ็ปต์ Cozy at day, Party at night. ช่วงกลางวันจะถูกดีไซน์ให้มีความ Cozy & Homey อบอุ่นเหมือนกินข้าวอยู่ที่บ้าน และเป็นที่นั่งดื่มสังสรรค์ในตอนเย็นแบบชิลๆ พร้อมสนุกไปกับเสียงดนตรีในทุกค่ำคืน เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมเอ็นจอยกับชีวิตแบบเต็มที่ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน เพราะเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไป มีความสนใจในสถานที่ใหม่ ๆ และเน้นถ่ายรูป ดังนั้น Greyhound Ratyo จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วเรายังเพิ่มเมนูอาหารพิเศษที่ยกวิถีอาหารกินเล่น หรือสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ มา Twist กับสูตรเด็ด สูตรลับ สูตรเก่าแก่ของ Greyhound เพื่อให้ความสุขในการทานของทุกคนทวีคูณขึ้นอีกด้วยภายในงานได้รับเกียรติจากบรรดาคนดัง นำโดย ปอย - ตรีชฎา เพชรรัตน์, ลี - ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, จอส - เวอาห์ แสงเงิน, กาย - ศิวกร เลิศชูโชติ, ไมค์ - ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต, ป๊อด - ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง, พราว - อรณิชา กรินชัย, หลิน - มชณต สุวรรณมาศ และ จิงจิง-วริศรา ยู มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมลิ้มรสความอร่อยของเมนูใหม่ที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้น พร้อมสัมผัสบรรยากาศนั่งดื่มเคล้าเสียงเพลงไพเราะเสมือนนัดเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านร้าน Greyhound Ratyo สาขา ดิ อเวนิว รัชโยธิน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 24.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจองโต๊ะหรือสั่งอาหารได้ที่ LINE @greyhoundcafe รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง เว็ปไซต์ : www.greyhoundcafe.co.th/ , Facebook : https://www.facebook.com/GreyhoundCafe และ Instagram : @greyhoundcafe