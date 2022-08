ค่ายหนัง Horror น้องใหม่ “ไนท์ เอดจ์ พิคเจอร์ส”  แถลงข่าวเปิดตัวสุดอลัง แฟนภาพยนตร์สยองขวัญเตรียมกำตังค์ “ไนท์ เอดจ์ฯ” ขนหนังมาให้ดูถึงต้นปีหน้า

Night Edge Pictures (ไนท์ เอดจ์ พิคเจอร์ส) ค่ายหนังน้องใหม่ที่มีสไตล์มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนกับ Blood Sweat and Thrills จัดงานเปิดตัวที่ ลิโด้ คอนเน็คท์ ภายใต้ชื่องาน NIGHT EDGE SECRET SOCIETY ท่ามกลางแขกและสื่อมวลชนที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ นักแสดงหนุ่ม ต๊อก-ศุภกร กิจสุวรรณ ร่วมด้วยผู้กำกับภาพยนตร์ 100 ล้านอย่าง อุ๋ย-นนทรีย์ นิมิบุตร, ปรัชญา ปิ่นแก้ว, โขม- ก้องเกียรติ โขมสิริ, พชร์ อานนท์, บัณฑิต ทองดี, โดม เจตษ์ บุณโยประการ และ ธนโชติ กุสุมรัตนานันท์ หรือ เอก เดอะ สตาร์ 11 มาร่วมงาน ซึ่งทุกคนมองว่า นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ ไนท์ เอดจ์ พิคเจอร์ส น่าจะมาปลุกกระแสหนังสยองขวัญให้เป็นที่ฮือฮา ซึ่งจริง ๆ แล้ว คนไทยเองก็มีกลุ่มแฟนที่ชื่นชอบหนัง Horror อยู่แล้ว แต่หากมีค่ายหนังที่จะนำภาพยนตร์คุณภาพและหลากหลายมาตอบสนองความต้องการของคนดู ก็ดูเป็นเรื่องที่น่ายินดีของวงการภาพยนตร์กันทีเดียวNight Edge Pictures บริหารโดย คุณฮานส์ ออดริก บี. เอสติอัลโบ (Mr. Hans Audric B. Estialbo Chief Operating Officer) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ไนท์ เอดจ์ พิคเจอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณฮานส์เป็นผู้บริหารหนุ่มที่เคยทำงานด้านโฆษณา การตลาด ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ และบริหารแบรนด์ไฮ-เอนด์ เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ โดยคุณฮานส์ได้รับการยกย่องจากวงการภาพยนตร์อิสระ คุณฮานส์ได้รับปริญญาโทสองใบจาก Toulouse School of Management ในฝรั่งเศสและวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเทศไทย ด้วยความหลงใหลในการเล่าเรื่องอย่างปฏิเสธไม่ได้ คุณฮานส์ได้เข้ามาบริหาร Night Edge Pictures ในการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับผู้เล่าเรื่องในอนาคตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ในการเล่าเรื่องราวที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูรุ่นใหม่คุณฮานส์ กล่าวว่า ในขณะที่นักวิจารณ์และแฟนภาพยนตร์บางคนอาจจมองว่าเรื่องผีเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและค่อนข้างจะเกินจริง แต่เขาเชื่อว่าหนังสยองขวัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นโอเอซิสของความเป็นสากล มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ตลาดทั่วโลกตื่นเต้น ในช่วงของการข้ามผ่านสหัสวรรษ ภาพยนตร์สยองขวัญของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการร่วมทุนสร้างของวงการภาพยนตร์ในเอเชีย ที่เราต่างพยายามต่อสู้กับการครอบงำของฮอลลีวูด ผ่านภาพยนตร์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคนิคที่น่าดึงดูดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ในขณะที่เราอาจจะใช้เวลากว่า 20 ปี ในการค้นหาและสร้างคนดูเฉพาะกลุ่ม แต่ก็จะมีแฟนภาพยนตร์หลายประเภทที่เข้าถึงแก่นและคุณภาพของหนังจนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของภาพยนตร์แนวเอเชีย และเขาก็เชื่อว่าวงการภาพยนตร์ทั้งในประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีอนาคต เพราะนักลงทุนและผู้ผลิตต่างมองเห็นศักยภาพของพวกเขาจนกล้าที่จะลงทุนและให้โอกาสเพราะมองเห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าNight Edge Pictures คือผู้สร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ ที่เน้นนำเสนอเรื่องราวที่มีทั้งความแปลก แหวกแนว และเรื่องราวที่มักถูกมองข้าม ผ่านการทำการตลาดในรูปแบบสุดชิคและไม่ธรรมดา ไนท์ เอดจ์ พิคเจอร์ส จะเป็นแหล่งรวมความบันเทิงภาพยนตร์สยองขวัญ สั่นประสาท แอคชั่น-ผจญภัย เรื่องราวของศักดิ์ศรี และเป็นภาพยนตร์และซีรีส์สำหรับทางเลือกของแฟนหนังสยองขวัญและเขย่าขวัญโดยเฉพาะ และสำหรับปี 2565 นี้ Night Edge Pictures ก็เตรียมขนภาพยนตร์สุดสะพรึงมาให้แฟนหนังได้สยองไปจนถึงต้นปี 2566 เริ่มต้นด้วย You Are Not My Mother มาร (ดา) จำแลง ผลงานการกำกับเรื่องแรกจาก Kate Dolan (เคท โดแลน) เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศรางวัลขวัญใจมหาชน จากเทศกาลภาพยนตร์ Toronto International Film Festival สายประกวด Midnight Madness ที่จัดไว้สำหรับหนังสยอง หนังคัลต์สายเฮี้ยนโดยเฉพาะ พร้อมกำหนดฉายในช่วงสุดสัปดาห์ที่วันแม่ 11 สิงหาคม ต่อด้วย NOCEBO ภาพยนตร์จาก XYZ Films ที่นำแสดงโดย Eva Green และ Mark Strong (เข้าฉายเดือนกันยายน), Into The Deep (ตุลาคม), Moloch (พฤศจิกายน), Speak No Evil (ธันวาคม) ภาพยนตร์ระทึกขวัญหลายรางวัลของ Trustnordisk และ Talk To Me (มกราคม 2566) เรียกได้ว่าแฟน ๆ เตรียมกำตังค์ไปหลอนกันได้เลยNight Edge Pictures ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรนานาประเทศที่มาร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ อาทิ FUSEE, Heavy Metal, Always Imagine, Cook Book Media, Futerio, Benetone Films และ ก้องเกียรติ โปรดักชั่น ร่วมด้วย Punpuri ที่ได้มาร่วมสร้างบรรยากาศงานแถลงข่าวให้อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมและคลาสสิค สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานไปตาม ๆ กัน พร้อมกันนี้ ไนท์ เอดจ์ พิคเจอร์ส ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสื่อดัง อาทิ The People, Just ดู it, หนังฝังมุก, ขอบสหนัง, ทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, แมวตัวนั้นนั่งดูหนังตรงแถว C, คอหนังโหด, Viewfinder, File Not Found โดย Mission to Pluto, HorrorClub ที่มาร่วมเป็น Media partners กันอีกด้วยแฟน ๆ เตรียมพบกับภาพยนตร์เรื่องแรกของ ไนท์ เอดจ์ พิคเจอร์ส กับ You Are Not My Mother มาร(ดา) จำแลง ที่พร้อมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ รับวันแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nightedgepictures.com หรือติดตาม @nightedgepictures บน Facebook, Instagram และ Twitter #NightEdgePictures #YouAreNotMyMother #มารดาจำแลง