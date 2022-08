“คิมอูซอก” อ้อนนีอาไทย ‘รักนะ จุ๊บๆ’ เตรียมโชว์พิเศษไว้ให้ แล้วเจอกันใน KIM WOO SEOK 1st FANMEETING in Bangkok : NNN

ศิลปินหนุ่มสุดฮอตมาพบกับ นีอา (Nia-ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ชาวไทยเป็นครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่ได้พบปะกับแฟนๆ ในรูปแบบออฟไลน์อย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้ว ยังเป็นครั้งแรกที่นีอาชาวไทย จะได้เจอคิมอูซอกอย่างเป็นทางการอีกด้วยซึ่งก่อนจะไปเจอกันในงานแฟนมีตติ้ง ผู้จัดผู้จัดน้องใหม่ไฟแรง ก็ได้จัดงานแถลงข่าวอุ่นเครื่อง ให้นีอาไทยเตรียมรับความฟิน โดยหนุ่มอูซอกได้เริ่มการงานแถลงข่าว ด้วยการทักทายเป็นภาษาไทยว่าพร้อมเผยว่า ที่ผ่านมาได้มีแฟนมีตติ้งที่เกาหลีไปแล้ว แต่ไม่ได้มาประเทศไทยนานมากๆ เลย ได้กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกด้วย ก็รู้สึกโชคดีมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาเจอนีอาชาวไทยแบบนี้ แล้วก็ตื่นเต้นมากๆ เลยครับสถานการณ์โควิดดีขึ้น แต่มันยังไม่ได้จบไป แต่ก็ยังรู้สึกดีมากๆ ที่วันนี้ได้มีโอกาสมาประเทศไทย ได้มาเจอแฟนๆ ชาวไทยแบบนี้ และสิ่งแรกที่อยากทำ ถ้าได้เจอแฟนๆ อย่างใกล้ชิด ก็อยากจะบอกว่า แม้ว่าเราอาจจะอยู่ไกล แต่ใจเราอยู่ใกล้กันนะครับ คิดถึงมากๆ เลยผมเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากๆ ตอนที่อยู่เกาหลีก็จะสั่ง ต้มยำกุ้ง กับ ผัดกะเพรา มาทานที่บ้าน คิดเสมอว่ารสชาติต้นตำรับ ที่ทานที่ประเทศไทยจะเป็นยังไง แต่โชคดีที่ที่ผ่านมามีโอกาสได้มาเยี่ยมประเทศแป๊บหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นได้ทานแล้ว ก็รู้สึกดีมากๆ ที่ได้มาทานรสชาติที่ไทยแบบแท้ทรู ต่อไปก็จะค้นหาว่าที่ที่อยากไป และที่ที่ต้องไปจะมีที่ไหนบ้าง แฟนๆ ก็แนะนำอาหารมาหลายอย่างมากเลย แกงเขียวหวานก็เคยมีแฟนคลับคนหนึ่งแนะนำให้ทาน แล้วก็มีไก่ทอดด้วยครับเปรียบนีอาไทยเป็นดอกบิโกเนีย เพราะเป็นดอกไม้ที่เป็นชื่อแฟนคลับของผม คนที่รักผมและคนที่ผมรักก็ให้เป็นดอกไม้นี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไม่สำคัญ รักเหมือนกันเท่าเทียมกันเรื่องวิธีการดูแลผิวพรรณของผม บอกตรงๆ ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากครับ ล้างหน้า เช็ดโทนเนอร์ แล้วก็ทาโลชั่น แค่นั้นเลย ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะเลย น่าจะเป็นเพราะผิวค่อนข้างดีอยู่แล้วครับกับผลงานการแสดงล่าสุด ที่รับบทเป็นนักเรียน นัม โดยุน ในซีรีส์ ‘Bulgasal: Immortal Souls’ ในช่วงที่ถ่ายทำมีความสนุกสนานมากๆ เป็นโอกาสดีมากๆ สำหรับผม ที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะ แล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่หลายๆ ท่านที่เอ็นดู ช่วยสอนผม และรักผมครับ ผมยังเป็นหน้าใหม่อยู่ในการแสดง ไม่มีประสบการณ์อะไรมาก ก็ยินดีที่จะรับทุกบทบาท ถ้าบทนั้นมันเหมาะสมกับผม และผมเห็นว่าน่าสนใจ ผมพร้อมที่จะแสดงหลายๆ บทบาทเลยครับและนอกจากงานเพลงกับงานแสดงแล้ว ยังรู้สึกว่างานด้านศิลปะน่าสนใจมากๆ ครับ รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน งานพิธีกรก็ดีมากเลย น่าสนใจเหมือนกัน แต่ครั้งนี้หน้าแล้วกันนะครับส่วนที่มาของชื่องานแฟนมีตติ้ง NNN ก็ได้แชร์ไอเดียกับทางบริษัท แล้วผมก็เป็นคนเลือก 3 คำ ที่ย่อมาจาก NOW NEAR และ นีอา (NIA) รู้สึกว่า NOW ก็คือตอนนี้ NEAR แปลว่าใกล้ชิด นีอาเป็นชื่อแฟนคลับ ก็รู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่เหมาะสมมากๆ หลังจากช่วงโควิดที่เราห่างกันไปนาน ก็เลยได้ชื่อนี้มาครับในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ มันพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้เจอแฟนคลับชาวไทยมานานมากเลย แล้วผมก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมานานมาก ได้มาไทยแบบนี้ก็เลยดีใจมากๆ เพราะว่าช่วงโควิดเราห่างไปนาน พอได้มาเจอกันแบบนี้ ผมก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นโอกาสที่ผมจะได้เจอแฟนคลับ แล้วก็ได้บอกแฟนคลับ ได้โชว์แฟนคลับเต็มที่ ว่าความรักที่ผมมีให้ทุกๆ คนไม่เปลี่ยนแปลง รักทุกคนมาเสมอ แล้วก็อยากจะได้รู้สึกถึงความรักของแฟนๆ เพื่อกลับมาเติมพลังให้ตัวผมด้วย ทุกๆ เวที ทุกๆ การแสดง พิเศษมากๆ และมีความหมายมากๆ ครับ