THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์) เปิดตัวนวัตกรรมการยกกระชับใหม่ล่าสุดของปี 2022 ท้ารบทุกรอยยับ ปรับทุกรอยย่น ลดริ้วรอย 7 ชั้นผิวให้กลับมาเฟียร์ซ ด้วย MORPHEUS PRO by THE KLINIQUE Expert Selection

THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์) ท้ารบทุกรอยยับ ปรับทุกรอยย่นให้ผิวที่มีริ้วรอย ความหย่อนคล้อยและไขมันสะสมใต้ผิวให้กลับมาเรียบเนียน กระชับและดูอ่อนเยาว์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางการแพทย์ ช่วยลดริ้วรอย 7 ชั้นผิว* ด้วย MORPHEUS PRO by THE KLINIQUE Expert Selection (มอร์เฟียซ โปร บาย เดอะคลีนิกค์ เอ็กซ์เพิร์ด ซีเล็กชั่น) ที่ใช้หลักการปล่อยพลังงานความถี่คลื่นวิทยุลงสู่ชั้นใต้ผิว (Adjustable Depth Fractional Radiofrequency) โดยแพทย์สามารถปรับระดับความลึกในการปล่อยพลังงานได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับชั้นผิวหนังในแต่ละชั้นของแต่ละบุคคล (Multi-Layer Technology) ทั้งยังได้รับการรับรองจาก US FDA ถึงการเป็นโปรแกรมที่สามารถปล่อยพลังงานเข้าสู่ผิวได้ลึกที่สุด (Deepest FDA approved fractional technology) รักษาได้ทั้งบริเวณผิวหน้าและผิวกาย มอบผลลัพธ์การรักษาให้ผิวกลับมาแน่นกระชับ เรียบตึง ผิวดูอิ่มฟู ใบหน้าเรียวเข้ารูปได้ยาวนานถึง 1-2 ปี โดยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผิว ไม่ต้องผ่าตัด (Non-Surgical Lifting) ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ก่อให้เกิดความร้อนทำลายผิวและไม่ทิ้งรอยแผล‘MORE FIERCE’ หลักการทำงานทรงประสิทธิภาพของ MORPHEUS PRO by THE KLINIQUE Expert SelectionMORPHEUS PRO by THE KLINIQUE Expert Selection นวัตกรรมลดริ้วรอย 7 ชั้นผิว* พร้อมยกกระชับผิวหน้าและผิวกายใหม่ล่าสุด ที่ใช้หลักการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุความถี่เข้มข้น โดยสามารถปรับระดับความลึกในการปล่อยพลังงานได้อย่างจำเพาะกับโครงสร้างชั้นผิวและลงลึกได้ถึงชั้นไขมันของแต่ละบุคคล (Multi-layer technology) ในระดับความลึกตั้งแต่ 1-7 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นระดับความลึกที่สุด นำส่งพลังงานผ่านหัวเครื่องมอร์เฟียซโปรที่ได้รับการออกแบบหัวอุปกรณ์เป็นพิเศษให้มีลักษณะเป็นเข็มทองขนาดเล็กเรียงตัวกัน (Golden Micro Pins) เมื่อวางลงสู่บริเวณผิวจะช่วยกระตุ้นการจัดเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจนได้ถึง 7 ชั้นผิว* โดยผู้รับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บและไม่ก่อให้เกิดความร้อนทำลายผิว ผสานกับเทคนิคเอกสิทธิ์ “Fast Resurfacing” คิดค้นโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการของ THE KLINIQUE ช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการคำนวณการปล่อยพลังงานอย่างเหมาะสม การวางแผนการรักษาฟื้นฟูริ้วรอยได้อย่างรวดเร็วตรงจุด เพื่อมอบผลลัพธ์การรักษาให้ผิวแน่นกระชับ เรียบตึง ลดรอยยับได้ถึง 7 ชั้นผิว* พร้อมกระตุ้นคอลลาเจนได้มากกว่าและให้ผลลัพธ์การรักษาที่นานกว่า คุ้มค่าแก่การรักษาอย่างไม่เหมือนใคร โดยคงคอนเซ็ปต์ไม่มีการผ่าตัด (Non-Surgical Lifting) ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ทำร้ายผิว ไม่ทิ้งรอยแผล สะอาดถูกสุขอนามัยได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผิวMORPHEUS PRO by THE KLINIQUE Expert Selection เหมาะกับใคร• ผู้ที่มีปัญหาผิวหนังหย่อนคล้อย ยับย่น มีร่องริ้วรอย ทั้งบนใบหน้าและส่วนต่างๆ ของร่างกาย• ผู้ที่มีปัญหาไขมันสะสมส่วนเกินบนใบหน้า เช่น แก้ม และใต้คาง• ผู้ที่ต้องการยกกระชับ ปรับรูปหน้าให้เรียวเล็ก โดยไม่พึ่งการทำศัลยกรรม• ผู้ที่มีปัญหาผิวแตกลาย ผิวเปลือกส้มเป็นคลื่น ตามส่วนต่างๆ• ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูโครงสร้างผิวให้มีคอลลาเจนที่สมบูรณ์ ช่วยให้ผิวเรียบตึงแลดูอ่อนเยาว์MORPHEUS PRO by THE KLINIQUE Expert Selection มอบผลลัพธ์การรักษาด้านใด• ช่วยกระตุ้นการจัดเรียงเส้นใยคอลลาเจนเดิม รวมถึงกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่ในผิวชั้นหนังแท้หนาแน่นมากขึ้น (Instant Dermal Remodeling) จึงช่วยให้โครงสร้างผิวมีความสมบูรณ์ กระชับแน่น และเรียบตึง สามารถแก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อยและยับย่นได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด• ช่วยกระชับและลดความหนาชั้นไขมันใต้ผิวเล็กลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Subdermal Adipose Remodeling) จึงช่วยให้ใบหน้าเล็กและเรียวขึ้น โดยไม่ทำให้แก้มดูตอบเกินไป และใบหน้าดูสุขภาพดีเป็นธรรมชาติ• กระตุ้นให้ผิวเกิดการสร้าง HA (Hyaluronic Acid) ได้ดีและมากยิ่งขึ้น จึงช่วยให้ผิวมีความอ่อนเยาว์ ช่วยลดเลือนริ้วรอย และปรับผิวให้ดูกระจ่างใสไปพร้อมกัน• ช่วยปรับผิวให้เรียบเนียน ลดรอยสิวและรอยดำได้• สามารถทำได้ทั้งบริเวณผิวหน้าและผิวกายที่มีความกังวลเรื่องผิวยับย่นและหย่อนคล้อยการันตีประสิทธิภาพนวัตกรรม Morpheus PRO ด้วยรางวัลมากมายอาทิ องค์การอาหารและยาประเทศอเมริกาที่สามารถเข้าสู่ผิวได้ลึกที่สุด (Deepest FDA approved fractional technology) , รางวัล Aesthetic award winner 2020, รางวัล My face & My Body 2020 Award winner, รางวัล Minimal invasive device of the year, รางวัลการันตีผลการรักษาจาก ELLE future of beauty winner award 2020 และรางวัลล่าสุด Aesthetic award winner 2021 Product innovation award of the year ซึ่งเป็นรางวัลที่สามารถการันตีและรับรองนวัตกรรมได้อย่างแท้จริงท้าทุกรอยยับ ปรับทุกรอยย่น ลดริ้วรอยบนผิวหน้าและผิวกาย 7 ชั้นผิว ด้วย นวัตกรรมใหม่ MORPHEUS PRO by THE KLINIQUE Expert Selection ที่เปิดให้สำรองจองคิว ที่ THE KLINIQUE สาขาสยามพารากอน ชั้น 4 โซน South Wing ได้แล้ววันนี้! ที่ Line id : @theklinique (มี@) หรือ ติดต่อ Call Center 080-0009800, 088-8878900 พร้อมกับติดตามข้อมูลข่าวสารหัตถการอื่นๆ ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/TheKliniqueMedicalClinic/ และ Instagram: theklinique* นิยาม 7 ชั้นผิวจาก THE KLINIQUE ประกอบด้วย 1. Epidermis 2. Upper Dermis 3. Middermis 4. Deepdermis 5. Subcutancous Tissue 6. SMAS และ 7. Muscle