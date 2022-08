“ซี-นุนิว” พร้อม “ไบร์ท นรภัทร” ชวนเปิดประสบการณ์จนห้างแตก! กับMariza Wellness Clinic 7 ปีแห่งความมหัศจรรย์ ที่เปลี่ยนทุกวันเป็นวันของคุณ

7 Wonder 7th Anniversary of Mariza Wellness Clinic กว่า 7 ปี ที่มาริซ่าคลินิกได้ร่วมสร้างความมหัศจรรย์ให้กับผู้คน สร้างสุขภาพ สร้างความสุข สร้างความประทับใจ ผ่านทั้งใบหน้า รูปร่าง และการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกของลูกค้ามาอย่างนับไม่ถ้วน เป็น 7 ปีแห่งความมหัศจรรย์ที่เราได้เปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันของคุณ และเราเชื่อว่า เราพร้อมส่งมอบความแตกต่างทั้งสุขภาพและใบหน้าที่ยั่งยืน เราจะพัฒนาและก้าวไปสู่ปีที่ 8 และ ปีต่อๆ ไปอย่างงดงามMariza Wellness Clinic คลินิกความงาม ที่ดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ภายใต้ บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จำกัด โดย คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล ประธานกรรมการบริหาร และมี คุณหมาก ปริญ สุภารัตน์ นักแสดงชื่อดัง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ปัจจุบัน Mariza Wellness Clinic ได้เปิดให้บริการทั้งหมด 6 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งอยู่ที่ชั้น G, สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตั้งอยู่ที่ชั้น 1, สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ตั้งอยู่ที่ชั้น 2, สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 Tower A, สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 และสาขาเดอะมอลล์ โคราช ตั้งอยู่ที่ชั้น 3เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ของ Mariza Wellness Clinic จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่องาน 7 Wonder 7th Anniversary of Mariza Wellness Clinic ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 นี้ ณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ภายในงานได้รับเกียรติจากดารา ศิลปินชื่อดัง มาร่วมฉลองครบรอบ 7 ปี Mariza Wellness Clinic อาทิ คุณซี พฤกษ์ พาณิช, คุณนุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, คุณไบร์ท นรภัทร วิไลพันธุ์. คุณโบ๊ท ธารา ทิพา, คุณป้อป ธัชทร ทรัพย์อนันต์ และคุณมาร์ค สรณ์ธรรศ บัวงามMariza Wellness Clinic ยังไม่หยุดที่จะสร้างและพัฒนาการดูแลสุขภาพและความงาม ไปตามเทรนด์ของโลก และจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ไปกับแคมเปญ Wellness Land ที่ร่วมมือกับ Nakerich : Voucher กับคอนเซ็ปต์ สวย รวย ปัง ซึ่ง Nakerich (นาคีริช)นี้ เป็นเหรียญสกุลเงินดิจิตอล ในรูปแบบของ Utility token ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ (Beauty and wellness) โดยผสมผสานรูปแบบการพัฒนาสินค้าและบริการให้เชื่อมโยงกับศาสตร์ความเชื่อแห่งจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ทั้งนี้สามารถใช้ Voucher ในการรับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษจาก Mariza Wellness Clinic และบริษัทในเครือที่ร่วมโครงการได้ โดยนาคีริช มีเป้าหมายที่จะเป็นเหรียญ Utility Token ด้านความงามและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้นมาริซ่าคลินิกยังมองไปถึงการต่อยอดไปสู่ Wellness Land ที่ร่วมกับนาคีริช ในการระดมทุนสร้าง Mega Project “Wellness land” เมืองหลวงด้านสุขภาพและความงามของโลกให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่จะมาพักผ่อน และปรนนิบัติร่างกาย ด้วยบริการด้านสุขภาพที่จะสอดประสานไปกับการพักผ่อนอย่างลงตัว ทำให้ผู้เข้าพักได้รับความสะดวกสบายจากการบริการ และได้สุขภาพกายและใจที่ดีกลับไป เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางสุขภาพและความงามที่มีการบริการที่ครบวงจรที่สุดของโลกงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ Mariza Wellness Clinic จัดความสุขความบันเทิงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 5 ส.ค.65 พบกับ แม้ก กรธสส์ , ณฐ ณฐสิชณ์ , วันเสาร์ที่ 6 ส.ค.65 พบกับพระเอกสุดหล่อ หมาก ปริญ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ปิดท้ายวันที่ 7 ส.ค.65 พบกับ เน็ต สิรภพ , เจมส์ ศุภมงคล จัดหนักเจัดเต็มยกความสุขและความบันเทิงมอบให้คุณลูกค้า และเหล่าแฟนคลับแบบเต็มอิ่มได้ฟินกัน!! ทุกวัน ณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลูกค้าที่สนใจและกำลังมองหาคลินิกความงามดูแลสุขภาพความงามแบบครบองค์รวม สามารถ ปรึกษาและรับบริการได้ที่ Mariza Wellness Clinic 6 สาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @ : @MarizaClinic และติดตามผ่าน Social Media FB , IG : Marizaclinic และ www.marizaclinic.com