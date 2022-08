“มาร์ค ธาวิน” จัดใหญ่ปาร์ตี้ฉลองวันเกิด ในธีม Floral Print in Luxury Brand สุดเซอร์ไพร์ส "หนิง ปณิตา" ย่องขึ้นเวทีอวยพร

แฮร์ สไตลิสต์คนดังเจ้าของอัครสถานจัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิด วัย 52 ปี อย่างยิ่งใหญ่ที่ บาร์แจ๊สม่านแดง Crimson Room ในตีม Floral Print in Luxury Brand งานนี้มีบรรดาเพื่อนผองคนสนิทและแขกคนสำคัญตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งอาทิ ดร. สมศักดิ์ ชลาชล, นิติ สว่างวัฒนไพบูลย์, อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา, นันทวัน แสงธรรมกิจกุล,สาลินี ปันยารชุน, หมอกี้ - อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์, แทนไกด์ - ฐณะวัฒน์ จิรรัชเศรษฐ์, พณิชา จิตต์พูลกุศล, คุณซูซี่ – หทัยเทพ, คุณยุวเรศ ศรุตานนท์ และปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์ ฯลฯ สุดเซอร์ไพร์ส กับ “หนิง ปณิตา” ดาราสาวที่คุณมาร์คขึ้นเวทีอวยพรวันเกิดในครั้งนี้ด้วยมาร์ค ธาวิน พี เซียวตง กล่าวว่า “การจัดงานวันนี้เป็นการรวมกันของคนที่เรารักและรักเรา อยากให้ทุกคนได้เห็นแพลตฟอร์ม The world of Mark Thawin ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราได้คลุกคลีกับการเรียนรู้คน ทำให้ตอบตัวเองได้ว่า ชีวิตในยุคนี้เป็นแบบที่ต้องหาคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกัน และมีความสุขไปด้วยกัน จากเมื่อก่อนคนรู้จักมาร์คในมุมของคนที่ชื่นชอบการดูแลตัวเอง รักแฟชั่น ชอบออกงาน ชอบสันทนาการ แต่ตอนนี้คนที่ได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น ผ่านมุมมองใหม่ๆ ผ่านไลฟ์สไตล์ การเดินทาง ช้อปปิ้ง จากแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆ ทางโซเซียลของเรา วันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะเปิดตัว แพลตฟอร์ม The world of Mark Thawin ให้ทุกคนได้เข้ามาทำความรู้จักกัน และมาร่วมอัพเดทชีวิตกันและกัน ร้านทำผมจะไม่ใช่แค่เข้ามาทำสวยหล่อแล้วจบ การเดินเข้ามาในร้านทำผม คือการมาเจอคอมมูนิตี้ใหม่ เราสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ซึ่ง “เมซง” แปลว่าบ้าน เราได้เปิดบ้านต้อนรับทุกคนเสมอครับ”นอกจากนี้ยังมีเซเลบริตี้คนสนิทอย่าง “หมอกี้ - อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์” กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รู้จักพี่มาร์ค ว่า “พี่มาร์ค เป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยความงาม ความโดดเด่น การวางตัว รสนิยมการเลือกใช้ของ และรู้สึกถึงได้ว่า พี่เค้ามีความพิถีพิถันกับการใช้ชิวิตเป็นอย่างดี กี้ประทับใจในความพิถีพิถัน และรสนิยมการเลือกใช้ของเค้า ที่สร้างมูลค่าในด้านภาพลักษณ์และยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว และพี่มาร์คเป็นคนจริงจริงใจคอยแนะนำน้องๆ อยู่ตลอด ครั้งแรกที่ได้ไปทำผมที่ร้านพี่มาร์ค รู้สึกเลยค่ะว่าต่างจากร้านทั่วไป รู้สึกได้เป็นคนพิเศษ ได้พักผ่อนไม่พลุกพล่าน หรูหรา เมื่อเรารู้สึกพิเศษ ซึ่งตรงนี้ใช้สร้างพลังชิวิตได้ วันเกิดปีนี้ก็ขอให้พี่มาร์คมีความสุขในวันเกิดและตลอดทั้งปี ขอให้พี่สมหวังดั่งตั้งใจกับสิ่งที่พี่มาร์คเชื่อและตั้งใจทำทุกสิ่ง และจะคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พี่มาร์คไปตลอดค่ะ”ด้าน “คุณแทนไกด์ - ฐณะวัฒน์ จิรรัชเศรษฐ์” ซึ่งเป็นไฮโซท่านหนึ่งที่ชื่นชอบในตัวพี่มาร์คมากๆ และยกคุณมาร์คเป็นไอดอล “ผมรู้จักพี่มาร์คนานแล้วครับตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่จุฬาฯ รู้ว่าพี่มาร์คเป็นไฮโซท่านหนึ่งที่แต่งตัวปังเวอร์ ผมนี่ยกพี่มาร์คเป็นไอดอลของผมเลย เป็นผู้นำทางด้านแฟชั่น พี่มาร์คก็เป็นคนที่มีกระแสแรงตลอดครับ ผมเองเคยออกงานกับพี่มาร์คอยู่ครับ ก็แน่นอนเดินกับคุณแม่ก็ต้องแบรนด์เนมเท่านั้นนะครับ ไม่อย่างนั้นก็จะดูเป็นทาสคนรับใช้ทันที (หัวเราะ) ถามว่า ตอนไปทำผมที่ร้านพี่มาร์คเป็นยังไงบ้าง บอกเลยครับว่าต่างมากครับ รู้สึกว่าเป็นร้านที่สะอาด ไม่พลุกพล่านซึ่งตรงนี้ไกด์ชอบมากครับ สุดท้ายก็ขออวยพรวันเกิดพี่มาร์ค ก็ขอให้พี่มาร์คสุขภาพแข็งแรง เงินทองก็มีมากอยู่แล้ว สุขภาพจึงสำคัญกว่า ขอให้มีแต่คนดีๆ เข้ามาหานะครับ”ท้ายสุดจะขาดคนนี้ไม่ได้เลย “คุณแก๊ป ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์” คู่หูที่เรียกว่าเป็นแม่ลูกกับคุณมาร์คได้เลย “แก๊ปรู้จักคุณแม่มานานมากแล้ว ประทับใจตั้งแต่ยังไม่เจอตัว แก๊ปเจอผ่านโลกโซเชียลในเฟสบุ๊คส์คือ เป็นเพื่อนกัน พอยิ่งเจอตัวจริงยิ่งประทับใจ ทีแรกคิดว่าเข้าถึงยากแต่จริงๆ ไม่เลยครับพี่มาร์คเป็นคนสนุกสนาน เข้ากับคนง่ายมาก ตอนเข้าไปสัมผัสที่ร้านพี่มาร์คต้องบอกว่าต่างจากคนอื่นมากๆ ตั้งแต่การบริการลูกค้าแบบ 6 ดาวเลยในประเทศไทยมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวแน่นอนค่ะ สุดท้ายก็ฝากอวยพรถึงพี่มาร์คให้มีความสุขในทุกมิติของชีวิตนะคะ”ภายในงานยังมีโชว์สุดพิเศษจาก “เปดติ๊ด -ญาดา โกเมศ” นักร้องสาวทรงเสน่ห์ จากเวที The Voice​ และปิดท้ายระเบิดความมันส์กับมินิคอนเสิร์ตจาก “ไอซ์- ศรัณยู วินัยพานิช” ปิดท้ายปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดได้อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ และสนุกสุดมันส์ในสไตล์มาร์ค ธาวินจริงๆ