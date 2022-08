DEVONTE PRESENTS MISTER INTERNATIONAL THAILAND 2022 กับเวทีเฟ้นหาพร้อมกรูมมิ่งหนุ่มไทยให้สุดสตรอง เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีแกรนด์สแลมของโลก MISTER INTERNATIONAL 2022 ณ ประเทศ ฟิลิปปินส์

การกลับมาที่ยิ่งใหญ่และแตกต่าง ที่พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ พลิกโฉมวงการประกวดผู้ชาย! Mister International Thailand 2022 เวทีประกวดหนุ่มหล่อระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งปีนี้จัดโดย บริษัท แอคทีฟ แอพพาเรล จำกัด หลังจากห่างหายไป 2 ปี โดยการกลับมาในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิม พร้อมกับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ DEVONTE ภายใต้คอนเซปต์ “ The Strong Men ” ที่มาพร้อมกับรางวัลเงินสดสำหรับผู้ชนะเลิศสูงถึง 500,000 บาทและของรางวัลอื่นอีกมากมาย รวมทั้งรางวัลพิเศษต่างๆ อาทิเช่น เจ้าของตำแหน่ง DEVONTE MEN รับรางวัลเงินสดมูลค่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานแบรนด์ Premium Skincare for Men อย่างแบรนด์ DEVONTE และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆอีกมากมายโดยในระยะเวลาการเก็บตัวยังอัดแน่นกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแบบรอบด้าน จากกูรูผู้มากความรู้และประสบการณ์ ที่จะมาร่วมกันกรูมมิ่งหนุ่มๆให้เป็น The Strong Men นำทัพกูรูผู้รู้ โดย คุณ โขม ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับมากความสามารถ ที่การันตีด้วยรางวัลมากมาย และกูรูอีกหลากท่าน จากหลากหลายสาขา ที่จะช่วยกรูมมิ่งหนุ่มๆผู้เข้ารอบทั้ง 30 ท่าน ให้พร้อมทั้ง Strong Body, Strong Mind และ Strong Talent เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยร่เข้าร่วมชิงตำแหน่ง Mister International 2022 เวทีประกวดหนุ่มระดับแกรนด์สแลมของโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และโอกาสดีๆ อีกมากมาย โดยกองประกวดเริ่ม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2565 โดยหนุ่มที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ contact@misterinternationalthailand.comโดยรอบ PREVIEW จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2565 ในรอบนี้จะมีการคัดเลือกผู้เข้าประกวด เพื่อคัดเลือกเหลือเพียง 25 ท่านสุดท้าย เพื่อเข้าสู่การประกวด และร่วมกิจกรรมเก็บตัวมาสเตอร์คลาส เติมเต็มความรู้กับกูรูมากกความสามารถ ที่จะเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันทั้ง 25 คนให้เป็น “The Strong Men” ให้พร้อมชิงตำแหน่ง Mister International Thailand 2022 รอบ Final ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ SHOW DC พระราม9พร้อมกันนี้ทางกองประกวดยังได้รับเกียรติจาก ถิน บ่าว (Trinh Bao) Mister International คนปัจจุบัน และ “กุน” กิตติคุณ ตันสุหัส Mister International Thailand 2016 ,TOP6 Mister International และปัจจุบันในฐานะพรีเซนเตอร์ แบรนด์ พรีเมียมสกินแคร์ สำหรับผู้ชาย DEVONTE ทั้งสองท่านจะร่วมเดินสายพบสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดในวันที่ 1 – 10 สิงหาคมนี้สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของการประกวดได้ที่แฟนเพจ Mister International Thailand โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 096-592-6462 หรืออีเมลcontact@misterinternationalthailand.comทั้งนี้เงินรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศตำแหน่ง Mister International Thailand• รับรางวัลเงินสดมูลค่า 500,000.- บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน )• รับสิทธิ์ในการเข้าพักในคอนโดมีเนียมสไตล์รีสอร์ท “แอทโมช รัชดา-ห้วยขวาง โดย AssetWise ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง• รับโอกาสร่วมงานกับพรีเมียมสกินแคร์ สำหรับผู้ชาย แบรนด์ DEVONTE และแบรนด์ชั้นนำต่างๆ• เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวด Mister International Thailand 2022 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ผู้ชนะรองอันดับ 1• รับรางวัลเงินสดมูลค่า 100,000.- บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )• รับโอกาสร่วมงานกับพรีเมียมสกินแคร์ สำหรับผู้ชาย แบรนด์ DEVONTE และแบรนด์ชั้นนำต่างๆ• เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเวที Mister Friendship Thailand 2022ผู้ชนะรองอันดับ 2• รับรางวัลเงินสดมูลค่า 50,000.- บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )• รับโอกาสร่วมงานกับพรีเมียมสกินแคร์ สำหรับผู้ชาย แบรนด์ DEVONTE และแบรด์ชั้นนำต่างๆ• เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเวที Mister Altitude World Thailand 2022รางวัลพิเศษ หนุ่มเดว่อนเท่ ( DEVONTE MEN )• รับรางวัลเงินสดมูลค่า 300,000.- บาท ( สามแสนบาทถ้วน )• รับผลิตภัณฑ์ DEVONTE ใช้ฟรี ระยะเวลา 1 ปี รวมมูลค่า 90,000 บาท• รับโอกาสร่วมงานกับพรีเมียมสกินแคร์ สำหรับผู้ชายแบรนด์ DEVONTรางวัลพิเศษ ZEROS Selection• จะได้รับโอกาสในการร่วมถ่ายแฟชั่นในต่างประเทศรางวัลพิเศษ จาก The Charming Garden• รับรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )• พร้อมรับผลิตภัณฑ์ใช้ฟรีคุณสมบัติผู้เข้าประกวด Mister International Thailand 20221. เพศชายโดยกำเนิด2. สัญชาติไทย และมีพาสปอร์ตไทย3. อายุ 18 - 29 ปี กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย4. สถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรสทั้งการจดทะเบียนสมรส หรือเข้าพิธีแต่งงาน5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 175 เซนติเมตร6. การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า7. ไม่ติดสัญญาการเป็นศิลปินในสังกัดใดๆ หรือพรีเซนเตอร์ แอมบาสเดอร์ ของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ8. ต้องพร้อมร่วมกิจกรรมกองประกวดในทุกกิจกรรม (กิจกรรมเก็บตัว การออกสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ร่วมกิจกรรมกับผู้สนับสนุนการจัดงาน และรอบซ้อมจนถึงวันประกวดรอบตัดสิน)9. พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยหากได้รับตำแหน่ง10. ไม่มีประวัติถ่ายภาพหรือวิดีโอโป๊เปลือย หรือลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ *11. ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านศีลธรรม ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงาม12. ไม่มีประวัติอาชญากรรม13. ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ contact@misterinternationalthailand.com• ประวัติส่วนตัว• รูปถ่าย หน้าตรง ครึ่งตัว เต็มตัว และ Headshot• ความสามารถพิเศษ ( ถ้ามี )