ชมคาเฟ่ “กัน อรรถพันธ์” เปิดร้านใหม่ “Last House On the Right”

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถ สำหรับ “กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” ที่ล่าสุดลุยทำธุรกิจคาเฟ่ ได้ฤกษ์ดีเปิดร้านใหม่ “Last House On the Right” คาเฟ่ดีไซน์สุดเก๋ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ย่านสะพานควาย โดยร่วมลงทุนกับแก๊งเพื่อนสนิท “อั๋น-อัญชิษฐา บุญเพียรผล, เนิฟ-นัฐจิต จอดพิมาย, เฟิร์น-อติภา เทวบัญชาประเสริฐ, ป๊อป-ปิยนุช จิตตินันทน์” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี “ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร” คู่จิ้นคู่ซี้หนุ่มกัน พร้อมด้วยเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักแสดง “จอส-เวอาห์ แสงเงิน, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, เมฆ-จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์, อาร์ม-วีรยุทธ จันทร์สุข, ฟลุ๊ค-กวิน แคสกี้, วิว-เบญญาภา จีนประสม, เอิร์น-ปรียาภัทย์ หล่อสุวรรณศิริ, อลีสญาฌ์ ทอย ฯลฯ” ร่วมแสดงความยินดีโดย “กัน-อั๋น-เนิฟ-เฟิร์น-ป๊อป” เผยว่า “พวกเราทั้ง 5 คน ได้ไอเดียจากการที่อยากสร้างพื้นที่ที่เป็น Community ใหม่ๆ ขึ้นมา ในย่านสะพานควาย ซึ่งมองว่าย่านสะพานควายมี Potential ที่จะทำให้คึกคักขึ้นได้อีกมาก บวกกับหุ้นส่วนแต่ละคนก็มีความชอบ ความถนัดที่หลากหลายกัน พวกเราเลยตัดสินใจร่วมกันลงทุนทำธุรกิจคาเฟ่ ภายใต้ชื่อร้าน ‘Last House On The Right’ ซึ่งได้ไอเดียชื่อร้านมาจากโปสเตอร์หนัง Horror เรื่องหนึ่งเลยเอามาเล่นกับไอเดียสถานที่ร้าน ซึ่งอยู่สุดซอย ทางขวามือ เพื่อสร้างการจดจำชื่อร้านและโลเคชั่นร้านของพวกเราได้ง่าย”“ด้านการออกแบบร้าน ก็จะเป็นคอนเซ็ปท์ We miss the normal life, not new normal ที่พวกเราระดมไอเดียกัน ที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นของบ้าน การใกล้ชิดกันที่ไม่ใช่การเว้นระยะห่างที่กลายมาเป็น New Normal ในปัจจุบัน โดยตกแต่งร้านให้ได้บรรยากาศของบ้านช่วง 70s-80s ที่คนในครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกัน และภายในร้านก็จะมีพื้นที่ของสมาชิกในบ้านกระจายออกไป แบ่งสัดส่วนเป็นบรรยากาศห้องนอนลูกสาว พื้นที่ของลูกชาย ร้านค้าและร้านเสริมสวยของคุณแม่ สวนของคุณยาย และที่ทำงานของคุณพ่อ”“โดยต้องการสร้างเป็นพื้นที่ Community สำหรับคนรุ่นใหม่ ได้มีสถานที่มาพูดคุยกัน ในพื้นที่คาเฟ่, ใครมีเสื้อผ้าก็นำมาขาย มาโชว์ของกัน ในฝั่ง multi-brand, พื้นที่ถ่ายรูป, ซึ่งในอนาคตพวกเราก็เตรียมแพลนจะมีพื้นที่สำหรับจัด Private Events/ Workshop/ Gallery และพื้นที่อื่นๆ ให้กับคนที่สนใจในราคาที่จับต้องได้ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อีกด้วย”ร้าน “Last House On the Right” คาเฟ่ย่านสะพานควาย ตั้งอยู่ในซอยโรงหนัง สามารถเดินทางไปกันได้โดยร้านจะเปิดทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. หรือติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ IG : last.houseontheright