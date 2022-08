สยามแตก! iQIYI (อ้ายฉีอี้) ขนทีมนักแสดงเปิดตัวซีรีส์รัก ไทยก็เปรี้ยง จีนก็ปัง ในงาน “สัปดาห์ซีรีส์รักคนฮักอ้าย(ฉีอี้)”

iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย จัดงาน “สัปดาห์ซีรีส์รักคนฮัก อ้าย(ฉีอี้)” ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฏาคม 2565 ณ ลานเอเทรียม ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ โดยภายในงานได้มีการจัดบรรยากาศงานด้วยโทนสีพาสเทลหวานไปทั่วงาน เพื่อให้เข้ากับซีรีส์ในหมวด Sweet On จาก iQIYI Original และซีรีส์วายยอดฮิต เล่นเอากลิ่นของความรักความโรแมนติกของซีรีส์รักทุกๆเรื่อง โชยออกมาให้ได้ลิ้มรสความหวานไปทั่วงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีตู้สติ๊กเกอร์ให้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของซีรีส์ที่คุณชื่นชอบ และร่วมไปถึง บูททำนายดวงชะตาพยาการณ์ของ a ดวง มาอยู่ในงานนี้ด้วยกันสำหรับงานนี้ในวันที่ 30-31 กค 2565 ได้รับเกียรติจากนักแสดงจากซีรีส์ทั้ง 4 เรื่อง ที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้และกำลังจะได้ฉายให้ชมกันเร็วๆนี้มาร่วมพูดคุยและร้องเพลงภายในงาน เริ่มจากคู่แรก แซนต้า-เอิร์ธ จากซีรีส์เรื่อง ลุ้นรัก12% (My only 12%) ที่กำลังจะฉายในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ โดยแซนต้า และ เอิร์ธ มาร่วมพูดคุยภายในงานพร้อมทั้งร้องเพลง ฉันจะฉาปเธอ (Curse) ของ bamm ตลอดการพูดคุย แซนต้า และเอิร์ธ ได้รับกำลังใจจากแฟนๆด้วยเสียงเชียร์ เสียงกรี้ดสนั่น กลางลานเอเทรียม และ ซานต้าและเอิร์ธ ก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับสแตนดี้ซีรีส์จีนสุดปัง อย่างเรื่อง รักนะครับพี่สาวคนสวย และ ชะตารักข้ามเวลา ของรักของข้า ลิขิตรักทะลุมิติ ทิ้งท้ายด้วยการร่วมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยการถ่ายสติ๊กเกอร์เก็บโมเมนต์หวานๆ ให้ได้ฟิน ให้แฟนๆจิ้น กันก่อนกลับอีกด้วย รับชม ลุ้นรัก12% ตอนแรก 12 สิงหาคมนี้ ดูออนไลน์เวอร์ชั่น Uncut บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.comและตามมาติดๆกับ 6 หนุ่ม จากซีรีส์ “คืนนั้นกับนายดาวเหนือ”(Check out) ที่กำลังฉายให้ได้รับชมกันอยู่ในตอนนี้ ชาฮับ เบส บีม โบ๊ท เอ็ม และ มาร์ค ทั้ง 6 หนุ่ม มาพร้อมกับเสียงกรี้ดและตัวอย่างซีรีส์ “คืนนั้นกับนายดาวเหนือ”(Check out) ที่แฟนๆต้องกรี้ดห้างแตก ทั้ง 6 หนุ่ม มาพร้อมกับความสามารถทั้งร้องเพลงและเล่นดนตรี ชาฮับ และ เบส มาในเพลง ดาวศุกร์ดาวเสาร์และคนเหงา, มาร์ค มาในเพลง ยังมีความรักให้เธอเสมอ พร้อมปิดท้ายด้วย โบ๊ท และ บีม กับเพลง พูดไม่คิด ที่ทุกๆคน ช่วยกันร้องไปพร้อมๆกัน เป็นโมเมนต์ที่น่ารัก น่าประทับใจ ของ 6 หนุ่ม และแฟนคลับของพวกเขา รับชม “คืนนั้นกับนายดาวเหนือ”(Check out) ดูออนไลน์เวอร์ชัน Uncut บนแอป iQIYI และ เว็บไซต์ www. iQ.comและปิดท้ายของวันที่ 30 กค ด้วย 2 หนุ่มจากซีรีส์ KinnPorsche The Series ต้า และ บาร์โค้ด เรียกเสียงกรี้ดห้างแตกอีกคู่ 2 หนุ่ม ต้า และ บาร์โค้ด ร่วมพูดคุยถึงความสนุกระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ร่วมถึงความประทับใจต่างๆตลอดการเดินทางของซีรีส์ที่มีแฟนคลับให้กำลังใจอย่างท่วมท้นและวันนี่ บาร์โค้ด ได้เตรียมเพลงมาร้องเป็นของขวัญให้กับแฟนๆ กับบทเพลง เพลงนี้ชื่อว่าเธอ ก่อนที่จะถ่ายภาพบรรยากาศงานในวันนี้ก่อนที่จะลากันไป รับชม KinnPorsche The Series La Forte ครบทุกตอน ดูออนไลน์เวอร์ชัน Uncut บนแอป iQIYI และ เว็บไซต์ www. iQ.comและสำหรับวันที่ 31 กค ถึงคิวของ คู่จิ้นสุดฮอตตลอดกาลของ บุ๋น เปรม ที่กำลังมีผลงานเรื่อง Even Sun ฉันนี้แหละนายอาทิตย์ ที่กำลังฉายให้ดูได้บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) อยู่ในตอนนี้ และวันนี้ทั้งคู่ได้แอบแย้มถึงซีรีส์เรื่องใหม่ที่เพิ่งเปิดกล้องไปวันแรก หลังจากการเตรียมงานมาเกือบ 2 ปี นั่นก็คือ เชือกป่าน (Between Us) ที่จะได้รับชมพร้อมกัน พฤศจิกายนนี้ อย่างแน่นอน และ ทั้งสองหนุ่ม ได้เตรียมเพลงประกอบซีรีส์มาร้องให้ได้ฟังกันเป็นที่แรกกับบทเพลง อยากใช้คำว่ารัก และทิ้งท้ายกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับแฟนๆ ก่อนที่จะจากกันไปสำหรับวันนี้ รับชม Even Sun ฉันนี้แหละนายอาทิตย์ บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www iQ.comiQIYI (อ้ายฉีอี้) ยังมีซีรีส์มากมาย ทั้ง ไทย จีน เกาหลี และ อนิเมะ ให้ได้ชมกันทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com