The 1 Family แจกใหญ่ช้อปรับคะแนนสูงสุด X3 รวม 5 ล้านคะแนน พร้อมร่วมโหวตรับรางวัลห้องพักสุดหรูและอื่นๆ อีกกว่า 20,000 รางวัล

The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล จัดเต็มสิทธิพิเศษฉลองเทศกาลวันแม่ให้สมาชิก The 1 ร่วมรับสิทธิ์ได้บน The 1 App ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 มอบของขวัญแทนความห่วงใยให้กับครอบครัวยุคใหม่ได้ช้อปสินค้าโปรดที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มในช่วงวันหยุดนี้ เพียงลงทะเบียนข้อมูลลูกกับ The 1 Family รับคะแนนสูงสุด X3 (สูงสุด 1,000 คะแนน) หรือสมาชิกทั่วไปรับคะแนน X2 (สูงสุด 500 คะแนน) เมื่อซื้อสินค้าแม่และเด็กในทุกยอดซื้อ สามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ The 1 Family บน The 1 App ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 คลิก https://offers.onelink.me/H3Sq/sudq7s4rอีกทั้งยังพบกับ The 1 Mission ทำภารกิจสนุกๆ กดเคลมรับคะแนนเพิ่มทันทีที่ The 1 App สำหรับครอบครัวมิลเลนเนียลโดยเฉพาะ อาทิ มิชชั่น Super Mom เพียงช้อปสินค้าแม่และเด็กครบ 5,000 บาท รับ 1,000 คะแนน หรือ มิชชั่น Super Mom X3 มิชชั่นพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนข้อมูลลูกกับ The 1 Family เท่านั้น! รับเพิ่ม 300 คะแนนง่ายๆ เพียงช้อปสินค้าแม่และเด็กครบทั้ง 3 ที่ ได้แก่ Central หรือ Robinson, Tops และ B2S (ไม่จำกัดยอดซื้อ)พร้อมชวนครอบครัวมิลเลนเนียลร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแจกหนักจัดเต็ม เพียงเข้ามาที่ The 1 Family บน The 1 App และโหวตในกิจกรรม The 1 Family Vote ในหัวข้อ “วันแม่ปีนี้ แม่ๆ อยากได้อะไร” ลุ้นรับรางวัลห้องพักสุดหรูจาก CENTARA และรางวัลอื่นๆ รวมทั้งหมดกว่า 20,000 รางวัล ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน อาทิ•ที่พัก Centara Grand Beach Resort Phuket 2 คืน มูลค่า 11,770 บาท จำนวน 1 รางวัล•ที่พัก Centara Sonrisa Residences & Suites Sriracha 1 คืน มูลค่า 3,200 บาท จำนวน 4 รางวัล•ที่พัก Centra By Centara Cha Am Beach Resort Hua 1 คืน มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 4 รางวัล•คะแนน CentaraThe1 (10,000 คะแนน) จำนวน 5 รางวัล•คะแนน CentaraThe1 (5,000 คะแนน) จำนวน 10 รางวัล•คูปองส่วนลด Central มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล•คูปองส่วนลด Tops มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล•คูปองส่วนลด B2S มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล•และอื่นๆ อีกมากมาย