“แอนนา เสือ” อุบเป็นความลับ “ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์” ช่วยเทรนก่อนคว้ามงฯ 3 ไม่อายศัลย์มาเยอะ ไม่เดือดร้อนใครแถมได้มงฯ

รับตำแหน่งมาได้ 3 วัน ก็เดินสายทำกิจกรรมไม่พัก สำหรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ที่ล่าสุดวันนี้ (2 ส.ค.) ก็ได้มาเข้าคอร์สติวเข้มกับนางงามจักรวาลรุ่นพี่เพื่อเก็บคำแนะนำไปพัฒนาตัวเอง ก่อนจะพกความมั่นใจ บินไปคว้ามงฯ 3 ให้ประเทศ โดยแอนนาได้เผยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ เหมือนได้รับพลัง และในวันที่ 3 ส.ค. ก็จะไปเจอคุณพ่อครั้งแรกหลังประกวดเสร็จ พร้อมกับผู้ว่าฯ กทม.“ได้เจอพี่ปุ๋ย ตื่นเต้นมาก ได้รับคำแนะนำเยอะมากเลยค่ะ แอนนาถามตั้งแต่การเตรียมตัวในประเทศ การเตรียมตัวต่างประเทศ จนถึงรอบก่อนไฟนอลเลย ว่าเราจะต้องคิดสุดท้ายแล้วถ้าเรามั่นใจ เราจะทำทุกอย่างได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดิน การพูด การตอบคำถาม แค่เรามั่นใจ แต่ก่อนที่เราจะมั่นใจ เราต้องเตรียมพร้อมไปในทุกๆ เรื่องก่อน เพราะฉะนั้นระยะเวลาระหว่าง 3-4 เดือน แอนนาเชื่อว่าถ้าเราเตรียมพร้อมไปดี ถ้าเรามั่นใจ มงฯ 3 ไม่ไกลประเทศไทยแน่นอนค่ะ”มีจุดคล้าย “ปุ๋ย” เพราะสนใจเรื่องการศึกษาเหมือนกัน ได้คำแนะนำเรื่องการตอบคำถาม มั่นใจภาษาไหนตอบภาษานั่น“ตื่นเต้นมาก เพราะว่าเหมือนพี่ปุ๋ยมีจุดพ้อยต์คล้ายๆ เราอย่างหนึ่งก็คือ พี่ปุ๋ยสนใจในเรื่องการศึกษา และแอนนาก็สนใจเรื่องการศึกษาเหมือนกัน พี่ปุ๋ยบอกเสมอค่ะว่า ไม่ว่าเราจะตอบคำถามอะไร คือถ้าเรามีประสบการณ์โดยตรง หรือเคยสัมภาษณ์สิ่งนั้นมาก่อน กรรมการจะสัมผัสได้เลยว่า ทุกๆ คำตอบที่เราส่งไปมันใช่ มันทัช แล้วเขาจะเลือกเรา เพราะว่าคำตอบของเรามันถูกใจมันไม่เชิงถูกใจ แต่มันทำให้คนอื่นรู้สึกได้เหมือนที่เรารู้สึก เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์ที่เคยเจอมา กรรมการจะเข้าใจในสิ่งที่แอนนาตอบ และภาษาไม่ใช่เรื่องสำคัญเลย พี่ปุ๋ยบอกมาเลยว่า สุดท้ายแล้วถ้าเรามั่นใจที่จะพูดภาษาไหน ก็ให้พูดภาษานั้น ซึ่งแอนนามั่นใจภาษาไทย ก็จะพูดภาษาไทย แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่พัฒนาภาษาอังกฤษนะคะ ก็จะเตรียมพร้อมเรื่องนี้ไปด้วยเช่นกันค่ะ”รับมีความกังวลเรื่องภาษาอังกฤษ แต่จะไม่หยุดเรียนรู้ อยากเป็น The best version บนเวทีจักรวาล“ใช่ เพราะแอนนาเข้าใจว่าทุกๆ คนก็เป็นห่วงแอนนา เพราะแอนนาเป็นตัวแทนของทุกคนนอกจากภาษาแล้ว ก็อยากพัฒนาในทุกๆ เรื่องนะคะ เพราะเชื่อแอนนาเชื่อว่า ในทุกๆ เรื่องที่จะสามารถเป็นมิสยูนิเวิร์สได้เนี่ย ไม่มีด้านไหนเลย ที่แอนนาจะเต็มร้อยไปทุกๆ เรื่อง เราสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว ก็อยากจะเป็น The best version ที่จะไปประกวดบนเวทีระดับจักรวาลเหมือนกันค่ะ”มีความกดดัน แต่เคลียร์ออกไปแล้วเพราะ “ปุ๋ย” บอกว่าให้เอ็นจอยกับทุกโมเมนต์“พอเรามาประกวด เราทำเพื่อตัวเราเอง แต่ครั้งนี้เราทำเพื่อทุกคนเลย เรามีความกดดัน ก็เลยถามพี่ปุ๋ยว่า มีวิธีเคลียร์ความกดดันนี้ยังไงบ้าง พี่ปุ๋ยบอกว่าอยากให้เอ็นจอยในทุกๆ โมเมนต์ แล้วคุณจะไม่กดดัน ถ้าคุณเตรียมตัวทุกอย่างไปดีพอ คุณจะมีความมั่นใจในทุกๆ อย่างที่คุณทำ คุณจะสนุกกับมัน แล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะ”รู้สึกเหมือนได้รับพลัง อยากคว้ามงฯ 3 มาให้ได้“ได้รับพลังมากๆ ตอนนี้แอนนามั่นใจว่าในระยะเวลานี้ ถ้าแอนนาเตรียมตัวไปพร้อมมากพอในเรื่องแค่การไปประกวดเวทีระดับโลก พี่ปุ๋ยมั่นใจในตัวแอนนา ว่าแอนนาจะสามารถทำได้ พี่ปุ๋ยรู้สตอรี่ชีวิตเรา แล้วก็ให้กำลังใจด้วย และก็ว่าน่ารักมากมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แอนนาคว้ามงฯ นี้มาได้ เพราะความเป็นธรรมชาติ การตอบคำถามของเรา อย่างที่บอกว่าเราเคยผ่านมาแล้ว เราเคยประสบปัญหานั้นมาแล้ว ประสบการณ์ของเราจะทำให้คำตอบของเราที่ออกมามันรู้สึกทัชใจคน มันก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่เราควรจะรักษา เอาไปสู้กับเวทีระดับโลกค่ะเขาอยากให้เราคงตรงนี้ไว้ พี่ปุ๋ยคิดว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ที่ไม่ใช่นางงามทุกคนจะมี อยากให้เรานำเอกลักษณ์นี้ ไปสู่สายตาชาวโลกค่ะ”ดีใจได้เห็นรูปเสือ ที่แฟนคลับทำให้ในโซเชียล“ดีใจค่ะ ไม่รู้สิคะ แอนนารู้สึกว่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สอนให้แอนนาได้รู้ว่าเราต้องคิดยังไงก็อยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวแอนนาค่ะ หลายอย่างในโซเชียล รวมถึงทุกคนที่อยู่ตรงนี้ ทำให้แอนนามั่นใจมากขึ้นค่ะ”ความมั่นใจเต็มเปี่ยม ไม่คิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ ฝันทุกคืนว่าได้สวมมงฯ“ก็เยอะนะคะ ก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะไม่สามารถทำได้ คิดอยู่เสมอว่าตัวเองทำได้ค่ะ แอนนาเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนอนน้อยแต่นอนนะ ขอแค่วันละชั่วโมงครึ่งก็พอในแล้ว รับมงฯ มา 3 วันยังรู้สึกเหมือนประกวดอยู่มีกิจกรรมทุกวันเหมือนเดิม ก็ยังชินอยู่ค่ะ ยังไม่รู้สึกเหนื่อยอะไร ก่อนหน้านี้ที่เก็บตัว ก็ใช้ชีวิตมาอย่างนี้อยู่แล้ว รู้สึกว่าอยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ให้สมกับการที่ได้รับมงกุฎนี้มา”แม่รู้แล้วว่าลูกได้ตำแหน่ง บอกดีใจด้วยนะ พรุ่งนี้จะไปเจอคุณพ่อ พร้อมผู้ว่าฯ ชัชชาติ“แม่รู้แล้วค่ะ (หัวเราะ) แม่ก็ดีใจด้วยค่ะ คือคำพูดของแม่อาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรมาก แต่มันมีความหมายสำหรับแอนนามากเลย คำว่าดีใจนะของเขาเนี่ย ก็รับรู้ได้ว่าเขาดีใจกับเรามากๆ จริงๆ วินาทีที่โทร.บอกคุณแม่ ท่านก็พูดคำเดียวว่าดีใจด้วยนะ รู้แล้วว่าทำได้ แอนนาเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆ คนอยากให้รู้ตัวเองได้ดีสุดท้ายแล้วคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรา ก็คือคุณพ่อคุณแม่”อยากเป็นกำลังใจและพูดกับตัวเองว่าทำได้ ส่วนแฮชแท็กยังไม่ได้คิด ให้แฟนๆ ช่วยส่งมาได้“อยากเป็นกำลังใจให้ตัวเองค่ะ อยากพูดกับตัวเองว่าแอนนาทำได้ แล้วจะทำได้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ แอนนาจะทำให้ได้ค่ะ (มีแฮชแท็กให้ตัวเองหรือยัง?) แนะนำหนูหน่อยสิคะ (หัวเราะ) เห็นมีคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกัน ก็ส่งมาได้นะคะ ยังรอดูอยู่ หรือว่าพี่ๆ จะช่วยเคาะก็ได้นะคะ”ยากที่จะหลีกเลี่ยงคอมเมนต์แย่ๆ แต่สามารถดึงตัวเองออกจากความรู้สึกนั้นมาได้“มันยากเหมือนกัน ที่เราจะหลีกเลี่ยงคอมเมนต์ด้านลบ แต่สุดท้ายแล้วแอนนาเชื่อว่า ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนชอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถหลุดออกมาจากความรู้สึกแย่ๆ นั้นได้หรือเปล่า ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหลบจากความรู้สึกแย่ เวลาเห็นคอมเมนต์แย่ๆ ได้ แต่แอนนาก็มีความสามารถในการที่จะดึงตัวเองออกมาหรือบางความเมนต์ที่ติแต่ไม่ก่อ แอนนาก็ไม่ได้สนใจ จึงไม่ได้คิดว่ามันทำร้ายจิตใจเรามากขนาดนั้น”จิตแข็งมาก เพราะกว่าจะได้มงฯ นี้มากก็งานยาก“แข็งสิ กว่าจะได้มงฯ นี้มาก็ต้องแข็งมากนะ (หัวเราะ)มันต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วแหละ แต่เรามั่นใจในตัวเองค่ะ ต้องคว้ามงฯ 3 มาให้ได้ มีพี่ปุ๋ยเป็นไอดอล”ชม “ปุ๋ย” สวยมาก มีคาแรกเตอร์ของนางงามจักรวาล ดีใจที่เขาเอ็นดู และให้คำแนะนำ“สวยมากๆ จะผ่านไปกี่ปีก็มีคาแรกเตอร์บางอย่าง ที่เราอยากหยุดที่จะฟังเขา หยุดมองเขาพี่ปุ๋ยเล่าให้แอนนาฟังว่า เขาทำโครงการเกี่ยวกับการศึกษา เพราะเขาเคยไปช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสมาก่อน เขาจึงรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรามันยากลำบากมาก สำหรับตัวเราเอง เขาก็เลยเอ็นดูเราค่อนข้างมากค่ะ ก็ดีใจที่พี่ปุ๋ยเอ็นดูเรา และให้คำแนะนำเราในทุกๆ เรื่อง”ดีใจติดโพลตัวเต็งมาแรงของต่างประเทศ“ดีใจๆ ค่ะ ไม่กดดันนะคะที่เขาเห็นว่าเราเป็นตัวเต็ง แสดงว่าทุกคนเห็นศักยภาพของเรา ก็จะพยายามคีฟการเป็นตัวเต็งนี้ไว้ตลอดจนจบการแข่งขันนะคะ ก็มีไปส่องคู่แข่งบ้าง ก็สวยทุกคนค่ะ ทุกคนมีแพชชั่นในการประกวดทั้งหมด การได้มงกุฎมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย เชื่อว่าทุกคนเป็นนักสู้เหมือนกันหมด ก็ขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยเนอะ แล้วก็ใครมั่นใจมากกว่ากัน ก็น่าจะได้คว้ามงฯ 3 ไปค่ะไปส่องมาแล้วน่ากลัวสุดคือประเทศไทย เสืออยากไปขย้ำคู่แข่งแล้วจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ค่ะ คิดแฮชแท็กมาด้วยนะคะ แอนนาอยากไปขย้ำคู่แข่ง (หัวเราะ) เสือดุ ต้องดุขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ แต่ต้องดุแบบสร้างพลังบวกให้คนอื่นนะคะ ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนค่ะ จะกลายเป็นเสือที่แข็งแกร่งให้ได้สักวันหนึ่งค่ะ”ยังไม่ได้รับกิจกรรมจากกองแม่มิสยูนิเวิร์ส แต่ก็ตั้งใจทำทุกอย่างเต็มที่ให้สมมงฯ“แอนนาเพิ่งได้มา 3 วัน (หัวเราะ) อันนี้เดี๋ยวต้องถามทางกองอีกทีหนึ่ง ถ้ามีแล้วจะรีบมาอัปเดตค่ะ แต่เราก็เตรียมตัวในทุกๆ วันค่ะ มีกิจกรรมอะไรให้ทำ ทำเต็มที่หมด รู้สึกว่าการได้ร้บมงกุฎนี้มามันเป็นเกียรติมากๆ ทุกๆ หน้าที่ที่ได้รับมา ก็อยากทำให้เต็มที่จริงๆ อยากให้ทุกคนเห็นว่าการที่กรรมการเลือกแอนนามามันถูกแล้ว อยากทำสุดความสามารถ ไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเราค่ะ”กังวลเรื่องการเตรียมตัว อยากเก็บเกี่ยวให้มากที่สุด 3-4 เดือนมันเร็วมาก“น่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่า เพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มที่จะคิดแล้ว ว่าจะเตรียมตัวอะไรบ้าง มันรู้สึกกังวล แต่ว่าเราอยากที่จะเริ่มเตรียมตัวให้ไวที่สุดมากกว่า ระยะเวลาอาจจะมองว่านาน แต่แอนนาคิดว่ามันเร็วมาก อยากจะเก็บเกี่ยวทุกอย่างมาให้มากที่สุด”ลั่น! ทำมาเยอะ ศัลยกรรมเป็นเรื่องธรรมดา แต่บนหน้าแค่ผ่าจมูก ทำแล้วมั่นใจ ไม่เดือดร้อนใคร แถมได้มงฯ“เรื่องศัลยกรรมปัจจุบันมันเป็นเรื่องธรรมดาเนอะ หนูคิดว่าเรื่องความมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า เพราะฉะนั้นถ้าใครศัลยกรรมแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้น มันก็ไม่ผิดอะไร ถ้าเราทำแล้วไม่เดือดร้อนใคร แล้วทำให้เรามั่นใจมากขึ้น ทำไมเราถึงไม่ทำ เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่แอนนาทำแล้วมั่นใจมากขึ้น(เตรียมตัวมาก่อนแล้วว่ายังไงก็ต้องโดน?) ใช่ เพราะแอนนาเห็นเยอะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะาเป็นศัลยกรรมหลักๆ บนใบหน้า ก็จมูกอย่างเดียวเองนะ ถ้าผ่ามีแค่จมูก อย่างอื่นก็เป็นการฉีดปกติ ที่ผู้หญิงสมัยนี้ทำกันค่ะ ใครอยากเอาไปเป็นเรฟฯ ก็ยินดีค่ะ แต่สุดท้ายแล้วก็เคารพทุกคนที่ไม่ทำศัลยกรรมแล้วก็มั่นใจในตัวเอง แสดงว่าคุณก็เป็นคนที่มั่นใจตัวเองคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ”ดีใจ “เบลล่า ราณี แคมเปน” มาคอมเมนต์ยินดี อยากเจอตัวจริง มานั่งคุยกัน“ดีใจมากค่ะ ที่มีพี่ๆ หลายคนทั้งคนในและนอกวงการมาคอมเมนต์เรา มีความหมายสำหรับเราหมดเลยค่ะ แสดงว่าทุกคนร่วมเชียร์เรา แล้วก็เห็นว่าเราเป็นตัวแทนที่จะไปคว้ามงฯ มาได้ค่ะเผื่อได้มานั่งคุยกัน ปรึกษากัน เพราะอยากทำหน้าที่ในทุกๆ วงการให้ดีที่สุดค่ะ”ขอบคุณทุกคนที่ซัปพอร์ต ฝากส่งแรงใจให้คว้ามง 3 มาครอบครอง“อยากจะขอบคุณทุกๆ คนเลยค่ะ คือแอนนาเริ่มจากการที่มีคนไม่กี่คน ที่เข้ามาซัปพอร์ตแอนนา แต่ถึงแม้ว่าจะมีมาน้อย แต่ทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับแอนนามาก เพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้จะมีมาเท่าไหร่ ทุกคนก็ยังมีความหมายสำหรับแอนนามองเช่นกัน ร่วมส่งแรงใจให้แอนนาคว้ามงฯ 3 นะคะ แอนนาเชื่อว่าแอนนาจะทำได้ค่ะ ร่วมผลัดกันแอนนาเพื่อคว้ามงฯ 3 ด้วยกันนะคะ”