“ปู-แบล็คเฮด” สานฝัน “นุ๊กซี่” ให้สำเร็จ จัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยคนสู้มะเร็งเต้านม

แม้จะจากกันไปนิรันดร์ แต่ศิลปินร็อคอมตะ ปู-อานนท์ สายแสงจันทร์ หรือ ปู แบล็คเฮด ขอสานฝันของ นุ๊กซี่- อัญพัชญ์ แฟนสาวที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม ด้วยการร่วมมือกับโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ล่าสุด เจ้าตัวเปิดบ้านให้พิธีกร แมทธิว ดีน แห่งรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ (5 ส.ค.) ทางช่อง MONO29 ได้ทัวร์ห้องซ้อมวงดนตรีสุดไวรัลจากเพจ Rockstar Cafe พร้อมเจอเซอร์ไพรส์ศิลปินขวัญใจยุค 90 อิงค์-อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา ที่กำลังซ้อมเพลงเตรียมทัวร์คอนเสิร์ตการกุศล “Rockstar Café Roadshow ร็อคสตาร์พาซิ่ง แกลมปิ้งช่วยเพื่อน” ด้วย ซึ่ง ปู เผยความในใจว่า“อยากสืบสานเจตนารมณ์ของน้องนุ๊ก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในไทย ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากเพจ Rockstar Café ที่น้องนุ๊กเป็นคนคิดค้น เพราะช่วงโควิดไม่ได้ออกงาน แฟนเราก็เป็นคนชอบทำคอนเทนต์ เลยบอกให้เราลองแปลงเพลงสนุก ๆ เอากระแสมาเล่นให้คนดูหัวเราะ ตอนแรกก็ทำลงเฟสบุ๊คตัวเอง แล้วกระแสดี ก็เลยชวนเพื่อน ทำวงตั้งเพจ Rockstar Café ขึ้นมา จนเป็นไวรัล ผู้คนเข้ามาต่อเพลงกัน ตอนนั้นนุ๊กเขาจะมีเซนส์ว่าเพลงไหนเนื้อท่อนไหนคนฟังชอบ พอตอนนี้น้องไม่อยู่แล้วงานเราเลยตัน ไม่มีคู่หูคู่คิด ต้องขอเวลาเบรกไปก่อนสักพักครับ เพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเราไปแล้ว ทุกอย่างมันเฉียบพลันไปหมด หลังจากนี้ผมตั้งใจว่าต้องสานต่อเจตนารมณ์ของนุ๊ก ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขามักจะเป็นคนแนะแนวให้กำลังใจผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านมในไทย จึงเกิดเป็น Rockstar Café Roadshow ร็อคสตาร์พาซิ่ง แกลมปิ้งช่วยเพื่อน ซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตที่ร่วมมือกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ที่เขามีโครงการ วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม พาเราไปโรดโชว์ 4 ภาค 4 จังหวัด ควบคู่กับกิจกรรม แมมโมแกรมการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งและอัลตร้าซาวด์ฟรีในงาน ไม่ได้มีผมกับพี่อิงค์นะ ยังมีศิลปินมาร่วมแจมอีกเยอะเลยครับ ทั้งแน็ป-ชนัทธา , พี่อ่ำ-อัมรินทร์ , เอ๊ะ จิรากร , อินดิโก้ , พั้นช์-วรกาณจน์ และท่านอื่น ๆ อีกมากมาย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไประดมทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลครับ สามารถติดตามรายละเอียดและซื้อตั๋วได้ที่เว็บ ไทยทิคเก็ตเมล่อน เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 16 สิงหาคมเป็นต้นไปครับ”รับชมเรื่องราวหัวใจที่แข็งแกร่งของ ปู แบล็คเฮด ได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคมนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29