ร้องไม่ถึง 7 คำ ก็อาจ “ละเมิดลิขสิทธิ์” ได้! ดรามาร้อน “เพลงตั๊กแตน” แค่เช่าซื้อ ไม่ได้ขายขาด

ยังคงเป็นคำถามที่คนทั่วไปบางส่วนยังคงสงสัย ว่าทำไม?เพราะถ้าพูดภาษาชาวบ้าน ก็เขาเป็นนักร้อง และร้องเพลงนี้ จนบางทีเพลงนี้มันดังก็เพราะเสียงเขาด้วยไม่ใช่เหรอ? ซึ่งก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิด และเป็นสิ่งที่คิดได้ เพราะเปรียบเหมือนเราทำงาน เราก็ย่อมต้องได้รับผลตอบแทน แต่ลืมอะไรไปไหม? ว่ากว่าจะได้ 1 เพลงออกมานั้น นอกจาก “นักร้อง” เป็นองค์ประกอบแรกๆ แล้ว แต่ก็ยังมีทั้งทีมงาน อาทิ นักแต่งเพลง, คนทำดนตรี รวมไปถึงค่าใช้จ่ายกว่าจะเป็นหนึ่งเพลงในกรณีของ “ตั๊กแตน ชลลดา” ที่ปล่อยโฮกลางยูทิวบ์ เมื่อผู้จัดการชื่อดังได้เอาสัญญาที่ไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาให้ ซึ่งเป็นการเช่าซื้อ 1 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลา ซึ่งเอ ศุภชัยได้ให้เหตุผลว่าที่ซื้อให้ เพราะคุณพ่อเป็นคนชอบเพลงของตั๊กแตน โดยย้อนกลับไปจนกลายเป็นคลิปไวรัลใน tiktok ที่ตั๊กแตนได้พูดไว้ว่าร้องเพลงตัวเองได้ไม่เกิน 7 คำ เพราะไม่งั้นจะติดลิขสิทธิ์แต่ถ้าอ่านเพียงแค่ผ่านๆ อาจจะเข้าใจว่า “เอ ศุภชัย” ซื้อลิขสิทธิ์เพลงตั๊กแตนจาก “แกรมมี่” ให้กับ “ตั๊กแตน” ร้อง แต่ถ้าอ่านเนื้อข่าวข้างใน สัญญาฉบับนั้นได้ระบุว่าร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งต่างกับที่ควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ทุกเพลงจาก “อาร์สยาม” มาเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว ด้าน “แกรมมี่” เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงตั๊กแตน ก็ได้ร่อนจดหมายชี้แจงว่าการที่เอ ศุภชัย ซื้อลิขสิทธิ์ไปนั้น เป็นเพียงการเช่าซื้อปีต่อปี ซึ่งใครสนใจจะซื้อไปร้องก็ได้เช่นกัน“มีการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เพลงของคุณตั๊กแตน ชลดา โดยเป็นการเช่าลิขสิทธิ์เผยแพร่งานดนตรีกรรม (คำร้องทำนองเพลง) นำเพลงไปขับร้องและแสดงสด รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ระยะเวลาปีต่อปี มิใช่เป็นการขายขาดแต่อย่างใด เป็นการซื้อขายปกติตามหลักสากล เนื่องจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงนั้น คืองานลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่คุ้มครองการสร้างสรรค์งานที่ถ่ายทอดออกมา โดยรายได้ที่จัดเก็บจะนำไปจัดสรรให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นครูเพลง, นักแต่งเพลง ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับจากเจ้าของสิทธิ์ ผู้ใช้งาน และสาธารณชนโดยรวมครับ”ด้านทนาย “เกริกฤทธิ์ เชาว์ปัญญานนท์” กรรมการผู้จัดการ Krirkrit&Associates Limited ก็ได้โพสต์ความรู้เกี่ยวกับกรณีเอาไว้เช่นกัน ว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องร้องห้ามเกิน 7 คำหรือ 7 โน้ต เพราะถ้าร้องโดยการ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ งานในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ก็อาจจะผิดลิขสิทธิ์เช่นกัน“👉ทีนี้ขออธิบายเรื่องร้องเพลงเกิน 7 คำ ละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือ?ในทางกฎหมาย ไม่มีการกำหนดว่าต้องร้องไม่เกิน 7 คำ 7 พยางค์ หรือ 7 ตัวโน้ตสิ่งที่กฎหมายกำหนดคือ "ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ งานในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ"ซึ่งอาจจะเกิน หรือไม่เกิน 7 ตัวโน้ตก็ได้ ตรงนี้ดูเป็นกรณีๆไป เช่น🍒ออ เจ้า เอย... เคย รู้ หรือ ไม่ ..ขึ้นมาท่อนเดียว 7 พยางค์ 7 ตัวโน้ตเป๊ะ แต่ฟังแล้ว เป็นท่อนที่ทำให้คนจดจำเพลงได้ ก็อาจจะถือเป็นสาระสำคัญของเพลงได้เหมือนกัน [เป็นข้อสังเกตนะครับ]👉 ประเด็นต่อมา ซื้อลิขสิทธิ์ vs ขออนุญาตใช้สิทธิธุรกิจวงการดนตรีสมัยใหม่ จะอิงกับรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อฟัง การจ่ายเงินเพื่อนำเพลงไปใช้มากขึ้นหลายๆ กรณีที่เราจะได้ยินคำว่า "ซื้อลิขสิทธิ์" แต่ความจริงอาจจะต้องดูที่เนื้อหา ว่าจริงๆ แล้วเป็นรูปแบบใดการซื้อลิขสิทธิ์ จะมี 2 ความหมายใหญ่ๆ คือ1. ซื้อแล้วได้รับการโอนความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด2. ซื้อแล้วได้รับสิทธิในการนำเพลงมาใช้ (มีลักษณะคล้ายๆ การเช่าใช้)สำหรับเงื่อนไขที่ คุณ อ. ผู้จัดการศิลปินซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาให้ คุณ ต. นักร้องนำมาร้องคือแบบที่ 2 ที่สามารถนำเพลงมาใช้ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี (License to use) ซึ่งมักจะเป็นลักษณะการซื้อสิทธิแบบ ไม่ได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (non exclusive license) ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าค่ายจะนำลิขสิทธิ์เพลงชุดเดียวกันไปให้ผู้อื่นใช้สิทธิอีกต่อๆ ไปเพราะไม่ใช่การขายขาด👉 ข้อสังเกต สิ่งที่อาจจะต้องระวังคงจะเป็นเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่า [สัญญานี้ใครเป็นผู้รับสิทธิ]สัญญานี้ทำระหว่าง ค่ายเพลง และคุณ อ. ผู้จัดการศิลปิน ค่ายเพลงเป็นผู้ให้สิทธิแน่นอน แต่ในส่วนของผู้รับสิทธิ คงต้องดูว่า คุณ อ. ตัวผู้จัดการหรือ คุณ ต. ศิลปินเป็นผู้รับสิทธินำเพลงไปใช้ได้ถ้าตามสัญญาระบุว่าคุณ อ. เป็นผู้รับสิทธิก็คงต้องไปดูเงื่อนไขดีๆ ว่าคุณ อ. มีสิทธิ ส่งต่อ/อนุญาตช่วง (sub license) ให้คุณต. นำไปใช้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามผม [เชื่อ]ว่าคุณ อ. อยู่ในวงการมานาน ดูแลดารานักร้องมาก็เยอะ ต้องดูรูปแบบสัญญาศิลปินอย่างถี่ถ้วนแล้ว ต้องมั่นใจแล้วว่าสามารถนำมาให้นักร้อง นำไปร้องได้ตามกรอบของสัญญานั้น : )”ซึ่งการเก็บค่าลิขสิทธิ์ในยุคนี้ กับกฎหมายฉบับใหม่ คนได้ผลประโยชน์ก็คือบุคคลเบื้องหลัง คือคนที่ทำเพลงนั้นขึ้นมา เพราะในส่วนของนักร้องก็ได้ค่าโชว์ตัวไปแล้ว แต่คนที่อยู่เบื้องหลังนั้น เขาก็ยังมีสิทธิ์ในเพลงนั้นๆ โดยผ่านคำว่า “ลิขสิทธิ์” รวมไปถึงค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บนั้น ก็จะมีราคาตามที่ต้นสังกัดนั้นกำหนดเอาไว้ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าผู้ที่เช่าซื้อไปจะใช้ในแง่ไหน ซึ่งส่วนมากถ้าในแง่พาณิชย์ ก็มักจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นเรื่องปกติทั่วไป