“เอ้ BOTCASH” ดึงสี่ศาสตร์ดนตรี สร้างศิลปะชิ้นใหม่ โปรดิวซ์อัลบั้มแรก ชวน 9 ศิลปินดัง เล่าเรื่องหลังรอยยิ้ม ใน “BEHIND THE SMILE”

กว่าสองปีที่ชื่อของ "เอ้ BOTCASH" ก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในฐานะ ดีเจ / โปรดิวเซอร์ ที่มีบุคลิกร่าเริงมาพร้อมกับรอยยิ้มและความสามารถในการทำเพลง อีดีเอ็ม ผสมผสานดนตรีไทยที่สร้างความแปลกใหม่และสนุกเร้าใจจนสามารถมัดใจผู้ติดตามใน ติ๊กต๊อก ไปสองล้านกว่าคน และ อีกล้านกว่าบนเฟสบุ๊ค ซึ่งนอกจากแฟนๆแล้วยังมีศิลปินและดารามากมายตบเท้าเข้ามาร่วมถ่ายคอนเทนท์ทำเพลงกับเอ้อีกมากมาย อาทิ หนุ่ม กรรชัย , สิงโต นำโชค , แพท นปภา , เอ ศุภชัย เป็นต้น แถมล่าสุดยังทำคลิปโดนใจ Nayoen จากวง TWICE จนเอาไปลงในสตอรี่ ทำให้เอ้มีผู้ติดตามจากทั่วโลกเข้ามาร่วมสนับสนุนผลงานของ BOTCASH (บอทแคช) เพิ่มขึ้นมากมายซึ่งเกิดขึ้นจากความสามารถทางดนตรีที่หลากหลายและการเอ็นเตอร์เทนคนดูที่ไม่เหมือนใครจนทำให้การแต่งเพลงที่แสนจะซับซ้อน เอ้ทำให้ออกมาดูเข้าใจได้ง่าย และสนุกสนานจนยอดวิวทะลุล้านเป็นว่าเล่นในทุกๆชิ้นงานโดยหลังจากตระเวนเก็บประสบการณ์ในการเป็นดีเจและทำเพลงทั้งในเอเชียไปจนถึงเนเธอร์แลนด์ พร้อมกับอยู่เบื้องหลังเพลงดังของศิลปินชั้นนำมามากมาย ในที่สุด "เอ้ BOTCASH" ถึงเวลาแล้วที่พร้อมสร้างผลงานศิลปะชิ้นใหญ่จากศาสตร์ดนตรีที่แฟนๆชอบดูออกมาแล้วกับอัลบั้มแรกในชีวิตที่ชื่อว่า " BEHIND THE SMILE"(บีไฮด์ เดอะ สไมล์) อัลบั้มที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเบื้องหลังรอยยิ้มที่มัดใจคนเป็นล้านว่าผ่านอะไรมาบ้าง ผ่านเสียงเพลงที่เอ้ BOTCASH บรรจงสร้างสรรค์เป็นแรมปีเพื่อสร้างอัลบั้มชุดแรกที่มีการผสมผสาน ดนตรีไทย , อีดีเอ็ม , ร็อก และ ออเคสตร้า ซึ่งเป็น สี่ศาสตร์ ที่ตัวเอ้นั้นคลุกคลีและศึกษาวิชามาตั้งแต่เด็ก โดยมี 9 ศิลปินดังอาทิ สุนารี ราชสีมา , โมส - จ๋าย ไททศมิตร , แน็ป -The Nap (อดีตเรโทรสเปค) , พลอยชมพู , F.HERO(เอฟฮีโร่)-SCOTT(สก๊อต) , ยังโอม (YOUNGOHM) และแรปเปอร์สัญชาติไทยอย่าง OG BOBBY (โอจี บ๊อบบี้) ตบเท้าเข้าร่วมโปรเจ็กต์เพื่อมาร่วมสื่อสารเบื้องหลังรอยยิ้มผ่านบทเพลงของ BOTCASH ในอัลบั้มนี้ด้วย โดย "เอ้ BOTCASH" เผยความรู้สึกว่า"รู้สึกดีมาก ๆ ครับที่ได้ทำอัลบั้มนี้อย่างที่อยากทำมานาน มันเหมือนให้ของขวัญตัวเองชิ้นใหญ่ มันเพิ่มทั้งแรงบันดาลใจ มันเพิ่มกำลังใจให้ตัวเอ้เอง ซึ่งอัลบั้มนี้ ด้วยความที่มันมีความหลากหลายมาก ๆ ในอัลบั้ม เอ้จึงเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟัง แต่ละคนจะได้อะไรกลับไปไม่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าเรื่องราวในชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้าง และเขามาโดนใจกับเรื่องอะไรในอัลบั้ม แต่ที่แน่ ๆ คืออยากให้ทุกคนไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อแท้ เพราะว่า Behind the Smile (บีไฮด์ เดอะ สไมล์) มันคือเบื้องหลังรอยยิ้มก่อนที่ศิลปินทุกคนในอัลบั้มนี้จะยิ้มอย่างมีความสุขได้เต็มที่ เขาผ่านอะไรมาบ้าง เพราะฉะนั้นอยากให้เรื่องนี้แหละที่ส่งต่อไปหาคนดูครับ ซึ่งเอ้รู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ครับ ที่ได้ร่วมงานกับศิลปินทั้ง 9 คน เพราะว่านอกจากเอ้จะชื่นชอบผลงานของพวกเขาอยู่แล้ว การทำอัลบั้มนี้ยังทำให้เอ้ได้ค้น ได้รู้จักเข้าไปในมุมลึก ๆ หรือมุมพิเศษบางมุมในใจของศิลปินทุกคน และเอ้ก็ได้รับเกียรติ และได้รับสิทธิ์ให้นำเรื่องราวเหล่านั้นที่อยู่ในใจพวกเขา มาเล่าลงเสียงเพลง เล่าลงบนอัลบั้มให้คนทั้งโลกได้ฟังกัน เอ้รู้สึกว่านี่คือเป็นเกียรติมาก ๆ ครับ และเอ้คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันคือการเปิดประสบการณ์อีกรูปแบบนึงในการฟังเพลงให้กับทุกคนที่ได้เข้ามาฟังครับ หวังว่าแฟน ๆ จะชอบประสบการณ์ที่เอ้หยิบยื่นให้ใน Behind the Smile (บีไฮด์ เดอะ สไมล์) นี้ครับ"