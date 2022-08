เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ เปิดตัวเวชสำอาง “โปรวาเมด” ดูแลผิวหน้า คว้า “กลัฟ คณาวุฒิ” พรีเซนเตอร์ สุดปัง หล่อ ใส ไร้สิว!

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (NBD Healthcare) ภายใต้การบริหารของ คุณสมศักดิ์ กวีไตรภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณจีรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามมาอย่างยาวนาน หลากหลายแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดี หนึ่งในนั้นคือ โปรวาเมด (Provamed) นวัตกรรมเวชสำอาง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผิวของคนไทย จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ "กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์งาน YOUR DAY YOUR GULF WITH PROVAMED ในวันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2565 เวลา 19.00 น. ณ ลาน FASHION HALL ชั้น 1 สยามพารากอนภายในงานเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่และไฮไลท์โชว์จากหนุ่มสุดฮอต “กลัฟ คณาวุฒิ” มาในลุคหล่อ สะอาด หน้าใส สุดปัง! แจกรอยยิ้มกระจายความสุข และแจกเคล็ดไม่ลับ กับโปรตัวจริงเรื่องสิว จาก PROVAMED ท่ามกลางแฟนคลับที่ส่งเสียงกรี๊ดรับเมนคนโปรด!! โดยมี โอปอล์ ปาณิสรา ทำหน้าที่พิธีกรกลัฟ กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสกลัฟมาร่วมเป็นครอบครัวโปรวาเมด ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด กลัฟได้ทดลองใช้ครบทั้ง 6 ตัวรู้สึกมั่นใจเรื่องผิวหน้าเนียนใส ไม่กังวลปัญหาเรื่องสิว และรอยแผลเป็นครับ”กลุ่มผลิตภัณฑ์โปรวาเมด แอคนิเคลียร์ (PROVAMED ACNICLEAR SERIES) ประกอบด้วย (เรียงลำดับตามขั้นตอนการใช้)PROVAMED ACNICLEAR CLEANSING WATER ผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งเช็ดเครื่องสำอางไมเซล่าสูตรน้ำเกลือหิมาลายันสีชมพู ช่วยลบเมคอัพหมดจด ลดต้นตอการเกิดสิวซ้ำซากPROVAMED ACNICLEAR CLEANSING GEL เจลล้างหน้าใส สูตรอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะสำหรับผู้มีปัญหาสิว ช่วยปรับสมดุลผิวและฟื้นฟูรอยสิว ด้วย BHA และ สารสกัดจากสาหร่าย,PROVAMED ACNICLEAR FACIAL TONER โทนเนอร์เช็ดทำความสะอาดผิว สำหรับคนเป็นสิว รูขุมขนกว้าง ด้วยสารสกัดเห็ดและชาเขียว ช่วยเตรียมผิวก่อนบำรุง, กระชับรูขุมขน และผลัดเซลล์ผิวเพื่อลดรอยสิวPROVAMED ACNE SPOT GEL เจลแต้มสิว (หลอดม่วง) สำหรับสิวหัวใหญ่ สิวหัวหนอง ช่วยให้สิวยุบไวใน 12 ชั่วโมง โดยไม่ทิ้งรอยดำ ด้วยนวัตกรรม 4% Poly-Pore salicylic ที่นำส่งสารซาลิไซลิกเข้าไปอยู่ในโพลิเมอร์ แล้วจึงค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาแบบ sustain-release ที่ทำงานต่อเนื่องยาวนานPROVAMED ACNE RETINOL-A GEL เจลแต้มสิว(หลอดฟ้า) สำหรับ สิวอุดตัน สิวผด ผื่น ด้วย Encapsulated Vitamin A Retinol ช่วยควบคุมการปล่อยทำให้ลดการระคายเคืองผิวและRetinol ไม่เสื่อมสลายเมื่อสัมผัสกับแสงPROVAMED POST ACNE SCAR GEL เจลลดรอยแผลจากสิว ช่วยดูแลรอยแผลเป็นที่หายยากจากสิว และป้องกันการกลับมาของสิว ด้วยนวัตกรรม Epitensive (Plant Epidermal Growth Factor)แบรนด์โปรวาเมดเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนไทย ที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ่อนโยนใช้ได้กับผิวบอบบางแพ้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งในแง่ของราคาและช่องทางการขาย โดยครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์การดูแลสิว รอยแผลเป็น กันแดด ฝ้า กระ จุดด่างดำ เป็นต้นคุณสมศักดิ์ เผยว่า “ผมยินดีมากครับที่น้องกลัฟมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับโปรวาเมด เราตั้งใจทำธุรกิจด้านนี้มายาวนาน เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะโปรวาเมด เราใส่ใจในการคิดค้นและเลือกใช้นวัตกรรม และสารสำคัญจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการจัดการสิวลึกถึงต้นตอของปัญหา ทดสอบแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ในราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้ ผมมั่นใจครับ”โปรวาเมดมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง อาทิ ร้านยา eXta Plus ใน 7-11, Watsons, Boots, Lotus’s Pharmacy, Pure Pharmacy, Cj Express, Beautrium, Tops, The Mall รวมถึงช่องทางออนไลน์เช่น Konvy, Lazada, Shopee และร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ…