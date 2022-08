“เฌอเอม mut” คัมแบ็ก #งูพิษพิชิตมง ลงประกวดมิสแกรนด์ จะขัดกฎ “ณวัฒน์” มั้ย?

ครึกครื้นกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับเวทีขาอ่อนในประเทศไทย เพราะมีกระแสอย่างต่อเนื่องชนิดที่ว่าเวทีโน้นประกาศเสร็จ อีกเวทีก็มีแรงกระเพื่อมขึ้นมาทันที เพราะล่าสุดอดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2020 ก็ได้ตัดสิทธ์ใจเตรียมตัวเข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2023 แน่นอน พร้อมแคมเปญ road to miss grand thailand 2023เพราะย้อนกลับไปเมื่อปี 63 กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 แถลงข่าวตัดสิทธิ์ "เฌอเอม" ผู้เข้าประกวดหมายเลข 82 ออกจากการประกวดในครั้งนี้ เพราะมีพี่เลี้ยงแฝงตัวเข้ามาเป็นทีมงานในกองประกวด ซึ่งในขณะนั้นเรียกได้ว่าเธอเป็นหนึ่งตัวเเก็งในเรื่องของการสปีดและตอบโจทย์คีย์เวิร์ดได้จึ้ง! ทัชใจแฟนนางงามเป็นอย่างมากล่าสุดเพจของ พรหมศร วีระธรรมจารี ก็ได้ประกาศว่าเฌอเอมคัมแบ็กแน่นอนในปี 2023 บนเวทีมิสแกรนด์ แม้ตอนนี้ยังไม่มีจังหวัดให้ลงอย่างชัดเจน แต่ระหว่างนี้ก็ฝึกซ้อมในด้านต่างๆ ก่อนชิงมงฯ“แหม่ ไหนๆ ก็มีข่าวกันแล้วนะคับ 55555+ ก็ประกาศชัดๆให้ทุกๆท่านได้ทราบโดยทั่วกัน เลยก็แล้วกันนะคับว่า เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ road to miss grand thailand 2023 แน่นอนคับผมส่วนตอนนี้เอมจะลงจังหวัดไหนนั้น ยังตอบไม่ได้ครับ เพราะตอนนี้เอมไปขอฝึกซ้อม ต่างๆ ใดๆ ก่อน และคงต้องลงก่อนเอมจะอายุ 29 ในปีหน้าคับ คาดว่าพร้อมจะประกวดคงเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน จังหวัดไหนสนใจติดต่อได้นะคับ 5555+แน่นนอนว่าทีม ฟ้า พรหมศร & เฌอเอม อยู่ด้วยกันก็ต้องยกระดับแกรนด์ให้ยิ่งกว่าแกรนด์ไปเลยสิคับแล้วพบกันคับ #งูพิษพิชิตมง 🐍👑Miss Grand Thailandณวัฒน์ อิสรไกรศีล - Mr.Nawat Itsaragrisilกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยKhunsgot - HDGrand Slam - Pageantsพูดได้มั้ยพี่จี้วงการนางงามมาลองดู ThailandPP The Creativeสไปรท์ไงที่ไหล่กว้างMiss Grand SocietyPageant Insiders#มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023#เวทีอันดับ1ของประเทศไทย#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์#มิสแกรนด์เวทีเพื่อประชาธิปไตย#WeAreGRANDthe1andOnly#MissGrandInternational#MissGrandThailand#ทีมนางงามสามกีบ#ด้อมงูพิษ 🐍👑”ก่อนหน้านี้เฌอเอมไปร่วมงานแถลงข่าว miss grand thailand 2023 เมื่อกลางเดือนก่อน เจ้าตัวยังบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะประกวดไหม แต่ถ้ามีการโพสต์แบบนี้ออกมา คือเฌอเอมประกวดแน่ซึ่งพอโพสต์นี้ได้กระจายออกไป หลายคนก็สงสัยว่า “เฌอเอม” จะมาประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้ยังไง? เพราะในเมื่อ “บอส” หรือ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ได้เคยประกาศไว้แล้วว่าจะไม่รับสมัครนางงามที่เคยผ่านเวทีอื่นมาประกวดบนเวทีตนเอง แต่ก็มีหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาแก้ต่างว่า สิ่งที่บอสหมายถึง คือคนที่เคยประกวดตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป คือไม่ต้องมาสมัครเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์