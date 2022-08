เปิดฉาก “9low on Top”  เรียลลิตี้เซอร์ไวเวอร์ค้นหาบอยแบนด์ไทย เมนเทอร์ไทย-เกาหลีใต้ รวมพลังจัดเต็ม

ยิ่งใหญ่สะเทือนวงการทีวีดิจิทัล กับรายการเฟ้นหาบอยแบนด์ที่ปังที่สุดในประเทศไทยรายการเซอร์ไวเวอร์ค้นหาไอดอลที่จัดหนักจัดเต็ม อลังการด้วยโปรดักชั่น ผลิตโดย Showmade Thailand นำโดยผู้บริหาร “Yoon Dong-hoon,นิต้า อนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์” และ “เติร์กคหบดี กัลย์จาฤก” จับร่วมมือกับทีมงานมืออาชีพจากวงการบันเทิงเกาหลีใต้ เพื่อค้นหาบอยแบนด์ไทย เพศชาย และ Trans man ไม่จำกัดอายุ เปิดกว้างทุกความสามารถ เพื่อยกระดับ T-Pop นำพาผู้ชนะ ไปฝึกฝนทั้งร้องและเต้น กับตัวจริงคนจริงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการ K-Pop ที่ประเทศเกาหลีใต้ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “9low on Top” จัดขึ้น (วันที่ 27 กรกฎาคม) ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลลูม ชั้น7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ ได้รับเกียรติจาก JO JAEIL ตำแหน่ง DIRECTOR KOREAN CULTURAL CENTRE THAILAND ประจำประเทศไทย (ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย) พร้อมผนึกกำลังกับหน่วยงานรัฐบาลไทย โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นกล่าวบนเวทีพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่แสดงออก และปลดปล่อยความสามารถสู่ระดับอินเตอร์ พร้อมกระตุ้นอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ต่อด้วยการเปิดตัวทีมเมนเทอร์สุดต๊าชฝั่งประเทศไทย มากด้วยประสบการณ์ทั้งคุณภาพทั้งเสียงร้อง และ เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเป๊ะ นำทีมโดย “ตู่ภพธร , หญิง รฐา , อ๊อฟ ปองศักดิ์” และ อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ “Mintty มิ้นท์ วรัญช์รักษ์”ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยมากประสบการณ์ อดีตสมาชิก Tiny-G ฟากเมนเทอร์ฝั่งเกาหลีใต้พร้อมแท็คทีมกันมาเซย์ฮัลโหล สวัสดีสื่อมวลชนไทยอย่างอบอุ่น นำทัพโดย ตัวแม่เกิร์ลกรุ๊ปในตำนาน “มิน-จี” Minzy สมาชิกวง 2 NE1” ที่แฟนๆชาวไทยคิดถึงลีลาการร้องและเต้นของเธอเป็นอย่างมาก ร่วมด้วยสองหนุ่มไอดอลมาแรงขวัญใจด้อมไทย “อี จิน-ฮย็อก Lee Jin-hyuk” และ “คิม อู-ซอก Kim woo-Suk” พร้อมทั้งนักเต้นโคโรกราฟชี่อดัง “BoKyu Choi” ที่พร้อมมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการประกวดรายการเซอร์ไวเวอร์ของแดนกิมจิรายการ “9low on Top” เตรียมระเบิดความความสามารถของบอยแบนด์ไทย จากการเฟ้นหาตัวแทนจากทั่วประเทศ ที่สมัครเข้ามาแบบถล่มถลาย จนเหลือ 99 คนสุดท้าย ที่พร้อมแจ้งเกิดเป็นดาวดวงใหม่ของวงการเพลงไทยระดับอินเตอร์ เตรียมตัวขึ้นสเตจพร้อมกันแบบฟาดฟันไม่มีใครยอมใคร ฝ่ายใต้มาตรฐานการคัดเลือกจากทีมงานคุณภาพ สู่การเป็นศิลปิน T-Pop หน้าใหม่ที่น่าจับตามอง ออกอากาศจำนวน 12 ตอน ทางช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.30 น. (เริ่มออกอากาศตอนแรก 10 กันยายนนี้ ) ติดตามความเคลื่อนไหวของ รายการ “9low on Top” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลของ #9lowontop (FB: 9lowontop,IG: @9lowontop)