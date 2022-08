ส่องเคล็ดลับความงามของคนดังระดับโลก “คิม คาร์เดเชียน” กับนวัตกรรมความงาม Potenza

ก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นข่าวดาราคนดังระดับโลกค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมาดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทั้งอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและความงามหรือพึ่งพาสารสกัดจากธรรมชาติบ้างก็มี ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นข่าวตามหน้าสื่อมาก่อน เช่น “เดมี่ มัวร์” เลือกดูแลความงามเพื่อความอ่อนเยาว์บนใบหน้าของเธอด้วยการใช้ปลิงบำบัดให้ปลิงดูดสารพิษหรือเลือกออกจากใบหน้าเพื่อให้เกิดความตึงกระชับหรือเจ้าแม่แฟชั่นและผู้นำเทรนด์ความงามระดับโลก “วิคตอเรีย เบ็คแฮม” ก็ใช้เทคนิคสไตล์ญี่ปุ่นนำอุจจาระของนกไนติงเกลมาทาทั่วใบหน้าเพื่อหวังเรื่องการลดริ้วรอยและฟื้นฟูสภาพผิวหน้าให้เปล่งปลั่งอิ่มฟูน้ำมาถึงปี 2022 คงต้องหยิบยกเรื่องของคนนี้ขึ้นมาพูด “คิม คาร์เดเชียน” หรือ คิมเบอร์ลี โนเอล คาร์เดเชียน แฟชั่นดีไซเนอร์ นักธุรกิจ นางแบบ นักแสดงชื่อดัง และคนดังนำกระแสในโลกโซเชียลมีเดีย เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นความงามและไลฟ์สไตล์ต่างๆ ให้บรรดาแฟนคลับผู้ติดตามได้เห็นอัพเดทเสมอช่วงที่ผ่านมาสังเกตเห็นคิม คาร์เดเชียน โพสต์คอนเทนต์ในไอจีสตอรี่ และคอนเทนต์โพสต์หน้าไอจีฟีดพูดถึงเครื่องเลเซอร์ใหม่ตัวหนึ่งที่ชื่อ “Potenza” ว่า “This matchine you guy potenza. It’s my new best friend. I love it - นี่คือเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่ชื่อว่าโพเทนซ่าเพื่อนรักคนใหม่ของฉัน ฉันรักสิ่งนี้” เป็นภาพและคลิปที่ถ่ายกับเครื่อง Potenza และคุณหมอที่ดูแลความงามให้กับเธออยู่หลายคอนเทนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ “kimkardashian” ที่มีผู้ติดตามมากถึง 326 ล้านฟอลโลเวอร์ โดยตอนหนึ่งคุณหมอก็บอกว่านี่คือความลับของคิมที่เปิดเผยได้และลงคลิปอยู่บ่อยๆ เช่นกันที่อินสตาแกรม “drghavami”โปรแกรม Potenza หรือ โพเทนซ่านั้น เป็นเครื่องของ Cynosure แบรนด์เครื่องมือแพทย์ชั้นนำจากอเมริกาที่ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีการแพทย์ทั่วโลก เครื่องแรกของโลกกับเทคโนโลยีที่เหนือกว่าด้วย 4 MODE RADIO FREQUENCY MICRONEEDLING มาพร้อมกับคลื่นพลังงาน MONOPOLAR, BIPOLAR, 1 และ 2 Mhz รวมเอาไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดูแลผิวพรรณ ฟื้นฟู ซ่อมแซม รักษาสิว รวมถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน ช่วยให้ผิวเฟิร์มยกกระชับ ผิวแน่นขึ้น เต่งตึง ผิวสุขภาพดี ดูอ่อนเยาว์ พร้อมทั้งสามารถผลักตัวยาและวิตามินเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกในขั้นตอนเดียว ยังมีระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่ง ตั้งค่า และออกแบบสำหรับการรักษาทุกปัญหาผิว ครอบคลุมตั้งแต่ผิวชั้นตื้นไปจนถึงผิวชั้นลึก นอกจากนั้นยังสามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกาย ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และเลือกใช้เพื่อให้เหมาะกับแต่ละรายบุคคลที่มีความต้องการรวมถึงปัญหาที่ไม่เหมือนกัน โดยที่ไม่ต้องผ่าตัด เคลียร์ครบ จบปัญหาผิว ในเครื่องเดียวเครื่อง Potenza นอกจากมีคลื่นพลังงานที่แตกต่างกันหลายแบบแล้ว ยังมีหัวทิปทรงประสิทธิภาพถึง 4 แบบหลัก ที่สามารถเลือกปรับแยกย่อยใช้งานได้มากถึง 10 แบบ เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้แต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการของผิวมากที่สุด โดยแอพพลิเคเตอร์หนึ่งหัว ยิงได้มากถึง 1,000 shots และเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้ใหม่ จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุด และปลอดภัยแน่นอนลองหาข้อมูลในไทยเผื่อจะได้มีโอกาสเสริมความงามตามคนดังระดับโลกบ้าง เครื่องนี้จะมีที่ไหนบ้างนะ?? ไปแอบสืบพบว่า ในประเทศไทยมีเครื่องนี้แล้ว!!! ที่ ด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) ของคุณหมอคนดัง นพ.วัชพล ธนมิตรามณี หรือ หมอเมฆ คุณหมอความงามคนดังเจ้าของฉายา #หมอของดารา หมอที่ดูแลความงามให้คนดังคับคั่งจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น เนย โชติกา, กระแต ศุภักษร, หนิง ปณิตา, เมย์ พิชญ์นาฏ, เมย์ เฟื่องอารมย์, ฮาน่า ทัศนาวลัย, เอ๋ พรทิพย์, ป๋อ ณัฐวุฒิ, พระพาย รมิดา, กีตาร์ ศิริพิชญ์, เบนซ์ ปุณยาพร, เป้ย ปานวาด, ตู่ ภพธร, ดารัน The Face, คชา นนทนันท์ และคนอื่น ๆ อีกมากมายลองติดต่อสอบถามข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ของ ด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) ก็ได้รับคำตอบว่า ใช่แล้ว!! ด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) เป็นคลินิกความงามแห่งแรกของไทย ที่คว้าเครื่องนี้เข้ามาเพื่อเปิดความลับความงามแบบคนดังระดับโลกให้คนไทยได้มีโอกาสดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นเครื่อง Potenza เครื่องแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ และที่นี่ยังเป็น “Patient Excellence Center” ที่ได้รับการรับรองจาก Cynosure แบรนด์ผู้ผลิตนวัตกรรมความงามอย่าง Potenza, PicoSure และ SculpSure ซึ่งที่ ด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) มีให้บริการครบทั้งสามเครื่อง สามนวัตกรรมเลยทีเดียว!ช่องทางการติดต่อของ Doctor Mek ClinicFacebook Fanpage: https://www.facebook.com/doctormekclinicLine OA: https://cnx.bz/VgNuvy หรือ @doctormekclinicCredit ภาพและข้อมูลจาก IG: kimkardashian และ IG: drghavamihttps://www.instagram.com/p/CS-x1urnBGyhttps://www.instagram.com/p/CeWPnlPr_He