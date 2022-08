“แอน” น้ำตาคลอเปิดใจ “มันเจ็บ” ถูกคนใกล้ตัวฉกทรัพย์เกือบ 20 ล้าน เคยเตือนเรื่องพนัน แต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้

วันนี้ (1 ส.ค.) เวลาประมาณ 14.00 น. นางเอก-ผู้จัดสาวได้เดินทางมาที่สน.ทองหล่อ พร้อมกับผู้จัดการส่วนตัว เพื่อเข้าแจ้งความและให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่ถูกผู้ช่วยคนสนิทแอบขโมยทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว มีการยอมรับว่าขโมยทรัพย์สินออกไปจริง และเอาไปจำนำไว้ที่โรงรับจำนำล่าสุด แอน ก็เปิดใจว่า ตอนนี้คงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการในเรื่องของการเอาทรัพย์สินกลับคืนมาให้ แต่เรื่องของเงินสดอีกกว่า 2 ล้านก็ยังไร้วี่แวว“วันนี้แอนอยู่ในช่วงของการติดตามเอาของคืนค่ะ ตอนเกิดเหตุแอนจะออกไปงาน ก็เลยจะเข้าไปเปิดเซฟเพื่อจะเอาเครื่องประดับเพื่อจะออกงาน ก็เลยถึงทราบว่าของหายไป เงินหายไป แต่ตอนนั้นคือต้องรีบไปงานก่อน ก็เลยมาแจ้งความต่อหลังจากนั้น ตอนนั้นพอเจอว่าของหายก็เลยขอความร่วมมือกับทางตึก eight ทองหล่อ ทางนิติบุคคลว่าให้ช่วยดูกล้องวงจรปิดให้หน่อยระหว่างนั้นแอนก็เลยไปแจ้งความระหว่างนั้นตึก eight ก็เอาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด และจะเห็นว่าคนที่เข้ามาถึงห้องเราได้มันมีไม่กี่คน พอเราเห็นว่ามีจำนวนคนประมาณนี้ที่เข้าข่ายว่าไปมา บังเอิญคนเหล่านี้เป็นคนในเราหมดเลย เพราะทางตึก eight เขาจะไม่มีใครเข้าได้ ต้องเป็นเจ้าของห้องหรือคนที่มีสิทธิเผอิญว่าตรงนี้เป็นออฟฟิศด้วย ก็จะมีทีมงานบางคนที่เขาสามารถมาเอาเอกสาร แต่ก็ต้องมาตอนที่เราอยู่เป็นหลัก หลังจากนั้นก็เห็นว่ามีใครบ้าง ก็เลยเชิญตัวทั้งหมดที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดให้มาให้ปากคำกับตำรวจ พอให้ปากคำเสร็จ วันนั้นแอนถ่ายละคร ไม่สามารถมานั่งฟังได้ ตำรวจก็บอกมีคนรับสารภาพแล้ว เราก็เลยรู้ว่าเป็นผู้ช่วยเรา”เผยรู้แล้วว่าตอนนี้ทรัพย์สินอยู่ที่ไหน แต่ตัวเงินหายหมด“ถามว่าในกล้องวงจรปิดเห็นพิรุธอะไรไหม คือในวงจรปิดมันก็มองได้หลายแบบ มอบแบบไม่มีก็ได้ หรือมองแบบจับผิดก็มองได้ว่ามีพิรุธหรือเปล่า แอนก็แล้วแต่คนจะมองนะคะ แต่มันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นที่ทางตำรวจเขาเห็น แต่เราเองดูไม่ออก็ต้องอาศัยพี่ๆ ตำรวจให้ช่วยติดตามเอาคืนให้ทางแอนถามว่าเราต้องไปไถ่คืนมาเองไหม อันนี้แอนถึงต้องมาคุยกับตำรวจวันนี้ เดี๋ยวให้ตำรวจดำเนินการต่อค่ะ แต่คนร้ายเอาไปจำนำเท่าไหร่ อันนี้ถามตำรวจดีกว่าค่ะ แต่ว่าน้อยกว่าราคาทรัพย์สินของเรา ก็หลายล้านอยู่ค่ะ แต่ตัวเลขในข่าวบางทีก็ไม่ค่อยตรง คือเรื่องจะไปไถ่คืนเองหรือไม่ ตรงนี้แอนยังพูดอะไรไม่ได้ แอนถึงบอกว่ามันอยู่ในจุดที่แอนได้รับข้อมูลว่าใครเป็นคนร้าย คนร้ายถูกดำเนินคดีแล้วพอปลดล็อกตรงนั้นเสร็จ ขั้นตอนต่อมาก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหาย กฎหมายจะคุ้มครองอะไรเราบ้าง อันนี้แอนรู้ ซึ่งตรงนี้แอนทำคนเดียวไม่ได้ แอนต้องให้ข้อมูลและให้ทางตำรวจเป็นคนดำเนินการติดตามเอาของคืน อันนี้พูดถึงฝั่งแอนนะคะ แอนก็ต้องตามต่อยอมรับเคยมีการเตือนเรื่องการพนันกับผู้ช่วยรายนี้“เขาสารภาพว่ายังไงบ้างเหรอ ตอนนั้นแอนไม่ได้อยู่ด้วยค่ะ แอนไปถ่ายละคร แอนเลยไม่ได้ทราบรายละเอียด ถามว่าก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมน่าสงสัยไหม (นิ่ง) เอาเป็นว่าแอนพูดได้แค่ว่า (เสียงสั่น)​ ความผิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราก็เห็นกันตรงนี้แหละซึ่งก็ยังไม่เห็นอะไร แต่มารอบนี้มันเห็น มันเบอร์ใหญ่มาก มันเป็นเซ็ตใหญ่โต ก็ค่อนข้างช็อกเหมือนกันค่ะอยู่ด้วยกันมานานเป็น 10 ปีค่ะ ก็ทำละครกับแอนมาหลายเรื่อง คือเราก็รู้พฤติกรรมเขามานิดหน่อย แต่ในฐานะที่เราเป็นเจ้านาย ก็จะไม่ค่อยมีใครมาเล่าให้เราฟังหรอก ก็รู้แบบแผ่วๆ จากคนอื่น แต่พอรู้ก็มีเตือนเขาไปบ้าง มีแว่วๆ มา แต่ก็ไม่ได้ดูใหญ่โต แต่พอเรามารู้ตรงนี้ถึงรู้ว่าเบอร์ใหญ่แค่นั้นเอง”ยืนยันไม่เคยมีใครรู้รหัสตู้เซฟ และไม่เคยให้ใครเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัว“ถามว่าเขาเคยเห็นเครื่องเพชรของแอนไหม ถ้าเห็นคงเห็นแอนใส่ออกงานมั้งคะ แต่ถ้าจะมาเห็นว่าของอยู่ตรงนั้นคงไม่เห็น เพราะแอนไม่ได้อนุญาตให้ใครเห็นแต่มุมที่เราเก็บของและเราก็มีเซฟ นั่นหมายความว่าเราไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปตรงนั้น อันนี้แอนก็ชัดเจน เขาก็ไม่ควรเข้าไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอารหัสมาได้ยังไง แอนก็งง มันไม่ได้ถูกงัดแงะด้วย ปกติก็ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายทรัพสินค่ะ แอนเป็นคนค่อนข้างเซฟระบบแล้วนะ (หัวเราะ) ก็ไม่ได้งงหรอก รหัสเซฟก็ไม่มีใครรู้ มีแอนรู้คนเดียว”น้ำตาคลอ ไม่คิดว่าคนใกล้ชิดจะทำแบบนี้“(นิ่ง) มันก็..เจ็บ (น้ำตาคลอ) (ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาดีกับเราไหม) (พยักหน้า) แต่ยังไม่ได้คุยกับเขาค่ะ ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีการมาปรึกษาเรื่องหนี้สินหรือมาขอยืนเงิน ไม่ได้พูดคุยอะไร ถามว่าเป็นคนเดียวกับที่ตำรวจเคยเรียกมาสอบปากคำกรณีคิมเบอร์ลี่ (คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ) โดนขโมยกระเป๋าไหม อันนี้แอนไม่ทราบเลยค่ะ”