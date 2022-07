“เชียร์ ฑิฆัมพร” น้ำตาไหลด้วยความภูมิใจ เมื่อ“การ์ตูน” คว้าปริญญาโท เกียรตินิยมจากอังกฤษสำเร็จ

เรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่ง สำหรับอดีตนักแสดงสาวจากช่อง 7หรือชื่อใหม่ซึ่งล่าสุดนอกจากจะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแล้ว เจ้าตัวยังคว้าใบปริญญาโทมาครอบครองได้สำเร็จ โดยได้ศึกษาในสถาบัน Luxury Brand Management และใช้ชีวิตอยู่ที่ ประเทศอังกฤษงานนี้เพื่อนสนิทอย่างนักแสดงสาวได้ลัดฟ้าร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเพื่อน พร้อมทั้งโพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว บรรยายความในใจสุดซึ้งว่า“Congratulations to you on another successful milestone น๊าาการ์ตูนนนน ตอนที่เห็นเดินใส่ชุดบัณฑิตออกมา น้ำตามาเลยครับ รู้สึกยินดี ดีใจ และภูมิใจกับเธอมากกกกก!!!!! เฉพาะชาเม่ปีนี้จะเข้าตลาดฯ งานก็หนักมากอยู่แล้ว นี่เล่นจบโท Luxury Brand Management แถมยังเกียรตินิยม!!! จะไม่ให้เค้าภูมิใจได้ยังไง (พิมพ์ไปเค้าจะร้องอีกละครับ)ตูนคือตัวอย่างที่ดีในชีวิตมาก แค่เรื่องงานก็เอาเวลาพักผ่อนไปหมดแล้ว ประชุมดึก กลับบ้านก็ยังคิดงานต่อ บางทีทำดึกเกือบเช้า แต่ตูนจะแบ่งเวลาให้ครอบครัวเสมอ และไม่ว่าจะเกิดปัญหาเครียดแค่ไหน แต่ตูนจะมีความสุขง่ายมาก จนเชียร์ก็งง?!! ซึ่งตูนมี work life balance ดีมาก!! นี่คือเรื่องที่เชียร์ชื่นชมเพื่อนคนนี้ที่สุด และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เค้าได้เห็นจากเธอ คงจะอยู่ยินดีและภูมิใจในตัวเธอไปแบบนี้อีกนานๆ เลยนะ รักและภูมิใจมากก #กตทคพททนร #CheerNyGallery”