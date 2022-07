“อาโป ณัฐวิญญ์” ไม่รอด! ติดเชื้อโควิด ประเมินเป็นผู้ป่วยสีเขียว

วงการบันเทิงยังคงระส่ำจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพระเอกหนุ่มสุดล่ำผู้โด่งดังจาก KinnPorsche The Series ก็ไม่รอดอีกราย โดยล่าสุดทางต้นสังกัดอย่าง Be On Cloud ได้ออกมาแจ้งข่าว โดยระบุรายละเอียดว่า“ประกาศผลการตรวจพบเชื้อ COVID-19 ของ "อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์""อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์" ศิลปินในสังกัด Be On Cloud ได้ตรวจพบเชื้อ COVID-19 และ แพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียว จึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation เพื่อติดตามอาการและรักษา ปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไป Be On Cloud ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน และขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง”ท่ามกลางแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แห่ให้กำลังใจให้หายไวๆ อย่างท่วมท้น