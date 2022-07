ทีแอนด์บีฯ จัดงาน Notre-Dame on Fire Thailand Movie Premiere ทูตฝรั่งเศสพร้อมภริยาให้เกียรติร่วมงาน ชมภาพยนตร์อลังการสมจริง

เปิดตัวไปแล้วและเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ ณ ขณะนี้ อีกทั้งเป็นภาพยนตร์ที่แฟน ๆ ให้ความสนใจอย่างมากสำหรับ NOTRE-DAME ON FIRE ภารกิจกล้าฝ่าไฟนอเทอรดาม กับงาน NOTRE-DAME ON FIRE THAILAND MOVIE PREMIERE ที่จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีเนเพล็กซ์ ในงานได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์ตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาร่วมงานพร้อมภริยา ร่วมด้วย มิสเตอร์ซิลแว็ง บาโน ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยมี นายพีรพล ตรีเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับในงานมีการจัดกิจกรรมให้แขกผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกกับ Virtual Reality ที่เมื่อใส่แล้วจะเสมือนยืนอยู่ในมหาวิหาร NOTRE-DAME สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นภาพที่ตระการตา สวยงาม และเสมือนจริง จนให้ความรู้สึกว่าได้เข้าไปเยือนโบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่าน ณ กรุงปารีส เลยทีเดียว หลาย ๆ คนที่ได้มาร่วมงาน ต่างเปิดใจว่ามหาวิหารแห่งนี้เปรียบเสมือนหัวใจของชาวฝรั่งเศส ทุกคนรู้สึกสะเทือนใจไปกับชาวฝรั่งเศสที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย ซึ่งผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์รวมทั้งสื่อมวลชนต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพยนตร์ถ่ายได้สมจริงและเทคะแนนให้กับโปรดักชั่นสุดอลังการ เรียกได้ว่าเป็นผลงานสุดยิ่งใหญ่ระดับอภิมหาโปรเจ็กต์ของสุดยอดผู้กำกับชาวฝรั่งเศส ฌอง-ฌาคส์ อองโนด์ เจ้าของผลงานสุดยอดเยี่ยมอย่าง Enemy at the Gates ที่ทุ่มทั้งใจในการกำกับและสร้างภาพยนตร์ที่คนทั้งโลกอยากชม ร่วมเป็นประจักษ์พยานของมหันตภัยครั้งสำคัญพร้อมกันใน NOTRE-DAME ON FIRE ภารกิจกล้าฝ่าไฟนอเทรอดาม วันนี้ในโรงภาพยนตร์