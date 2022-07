SHEIN เปิดตัว “SHEIN takes THAILAND” Pop Up ที่กรุงเทพ พร้อมเผยโฉมแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย “พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี”

SHEIN (ชีอิน) แพล็ตฟอร์มจำหน่ายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ SHEIN เอาใจสาวกแฟชั่นด้วยกิจกรรมป็อปอัพครั้งแรกในประเทศไทย SHEIN takes THAILAND Pop Up จะพาทุกคนไปสัมผัสสินค้าแฟชั่น กระเป๋า และแอ็คเซสเซอรี่จาก SHEIN มาให้สัมผัสกันที่สยามเซ็นเตอร์ โดยมีการเปิดตัว พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี ในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนแรกของ SHEIN ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีสาวก SHEIN มาร่วมสนุกที่กิจกรรมป็อปอัพคั่บคั่งSHEIN มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าแฟชั่นที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน #SHEINforall ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทุกคนเพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกสนานกับการแต่งตัวได้ทุกสไตล์โดยไม่มีขีดจำกัดพรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ SHEIN กล่าวถึงความตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมงาน SHEIN takes THAILAND Pop Up ในครั้งนี้ “จริงๆพรีมเป็นแฟน SHEIN อยู่แล้วเพราะพรีมรู้สึกว่าในแอฟ SHEIN ช้อปสนุกมาก มีเสื้อผ้าหลากหลาย แล้วยิ่งเวลาอยากแมชเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าหรือเครื่องประดับแบบ Total look บางทีพรีมก็กดจาก SHEIN ทีเดียวเลยสะดวกมากค่ะ อยากให้ทุกคนมาสนุกและแชร์โมเม้นของตัวเองกับ SHEIN takes THAILAND Pop-Up ผ่าน #SHEINtakesTHAILAND กันเยอะๆนะคะ”สัมผัสประสบการณ์ SHEIN takes THAILAND Pop Up และสนุกสนานไปกับ SHEIN ได้แบบออฟไลน์ ทดลองเสื้อผ้า กระเป๋า และแอ็คเซสเซอรี่จาก SHEIN และมาเช็กอินที่มุมถ่ายภาพสุดเก๋ พร้อมเพลิดเพลินไปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่รอคอยคุณอยู่ ที่ SHEIN takes THAILAND Pop Up ชั้น G โซน Atrium 2 สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2022