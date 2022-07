“จียอน” โพสต์บอกติดเชื้อโควิด 2 วีค ป่วยหนัก 3 วันแรก ตอนนี้หายแล้ว แต่ยังไม่ได้กลิ่น รสชาติอาหาร

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน รวมถึงคนในแวดวงบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็ไม่รอดอีกราย โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวในช่วงที่ติดเชื้อโควิด พร้อมผลตรวจ ATK ว่าขึ้นขีดเดียวแล้ว รวมถึงการรักษาตัว ว่าทานยาอะไรไปบ้าง พร้อมแคปชั่นบรรยายอาการที่ผ่านมาว่า“_* my last 2 weeks of July อีโควิด ขอให้ไม่เจอกันอีกระวังแทบตายสุดท้ายก็ติด หืออ ป่วยหนักมากตั้ง 3 วันเต็มๆ ทั้งเจ็บคอ ไอ ปวดตัว ถึงไม่มีไข้แต่แบบอาการรุ่มๆ เดี๋ยวก็หนาว เดี๋ยวก็ร้อนพอวันที่ 5 คือ ดีขึ้นเยอะมาก ตอนนี้หายแล้วแต่ไม่ได้กลิ่น อะไร ทานอาหารก็ไม่ได้รสชาติครบใครเป็นเหมือนหนูมั้ย เห้อออออ หวังว่ากลับมาเหมือนเดิมเร็วๆ ดูแลตัวเองกันดีดีด้วยนะคะทุกคน โรคนี้มันไม่น่ารัก อย่าเป็นเลยค่ะสุดท้ายต้องขอบคุณ พี่กัน เจน พี่นน พี่ตาล พี่โด พี่ตาม พี่โซ พี่ฮั่น และ อูยู ที่ค่อยส่งอาหาร ยา ขนม และ กำลังใจให้พวกหนูนะคะ ร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก🧡 #หายแล้วโว้ยยยยย”