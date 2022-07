“มะปราง” ขอแก้ข่าว! ยังจ้ะสาว ยังไม่ท้อง แค่ไม่ได้ตุงรูป

หลังนักแสดงสาวจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ 33 ปี ไปเมื่อวานนี้ ก็มีเพื่อนๆ เข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มากมาย แต่งานนี้นอกจากจะอวยพรวันเกิดแล้ว หลายคนก็ยังทักมาแสดงความยินดีด้วย เพราะคิดว่าเจ้าตัวมีเบบี๋แล้ว ด้วยความชุดราตรียาว บวกกับความสวยฉ่ำที่ดูมีน้ำมีนวลขึ้น รวมถึงบรรยากาศในงานที่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว ประจวบเหมาะกับที่แต่งงานมาได้สักพัก คนเลยทำให้ทึกทักไปว่ามีข่าวดีล่าสุดวันนี้ (28 ก.ค.) เจ้าตัวก็ขอออกมาแก้ข่าว ด้วยการโพสต์รูปลงไอจีอวดความอึ๋ม โดยใส่แคปชั่นว่า “ยังจ๊ะสาว ยังจ๊ะ ❌🫄🏻แค่ไม่ตุงรูปเท่านั้นเอง 😅” พร้อมใส่แท็กข้างบนว่า “ลมเยอะ ท้องป่อง กรดไหลย้อน” และคอมเมนต์ตอบเพื่อนที่เข้ามาขำแคปชั่นว่า “ทักมายินดีหลายคนแล้วววว 😂, Not now !! but thanks 🙏 😚”