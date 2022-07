“Allergan Aesthetics” จัดงาน MY BEST VERSION ชูจุดยืน #ฉันคือความพรีเมียม สนับสนุนคนไทย ‘ค้นพบความสวยพรีเมียมในแบบของตัวเอง’

หรือผู้นำทางด้านเวชศาสตร์ความงาม จากสหรัฐอเมริกาที่มีมานานกว่า 30 ปี จัดงานสนับสนุนคนไทยครั้งแรกกับการอัพเดทความรู้เรื่องความงามแบบพรีเมียม นำโดยสองซูเปอร์สตาร์และพร้อมด้วย 4 กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากทุกวงการที่มาแชร์ความรู้ครอบคลุมทุกมิติ และร่วมแชร์ไอเดียการดูแลตัวเองจากคู่จิ้นสายวายที่เคยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1และเจ้าของแฮชแท็ก #พร้อมมาร์ค นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาความงามแบบพรีเมียมอีกมากมาย ณ ลานบี ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าวในโอกาสนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Allergan Aesthetics ประเทศไทย ได้แสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ของ Allergan Aesthetics แบรนด์เวชศาสตร์ความงามระดับพรีเมียมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนสวยที่สุดในแบบของตัวเอง ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใส่ใจทุกขั้นตอน ขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านเวชศาสตร์ความงามที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้กับคลินิกพันธมิตรจากสถาบัน Allergan Medical Institute (AMI) เพื่อตอบโจทย์ความงามที่แตกต่าง และนำไปสู่เส้นทางความงามแบบพรีเมียมสำหรับกิจกรรมพูดคุยหัวข้อ PREMIUM : IS A NEW BEAUTY TALKS กับ 2 ซุปเปอร์สตาร์ต้นแบบความสวยพรีเมียมในแบบของตัวเอง แอน ทองประสม และ แพทริเซีย กู๊ด พร้อมเปิดใจบอกเล่าเรื่องราว MY BEST VERSION ในแบบของตัวเอง รวมทั้งถ่ายทอดเคล็ดลับการดูแลรูปร่าง ผิวพรรณ และภาพลักษณ์ในการวางตัวที่เหมาะสมและงามสง่า คำตอบของคำว่า ‘ความสวยพรีเมียม’และเสริมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงจากทุกวงการในหัวข้อ EMPOWERING CONFIDENCE TALKS สร้างความมั่นใจ และใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความงามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ (แพทย์ผิวหนัง) ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสารลดเลือนริ้วรอย สารเติมเต็มบนใบหน้า และเทคโนโลยีสลายไขมันด้วยความเย็น ชัย-ปิลันธน์ ศรีวีระกุล (บิวตี้กูรู) แนะวิธีแก้ไขปัญหาผิวพรรณ ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ (นักพัฒนาบุคลิกภาพ) ชวนปรับมุมมองเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจในแบบ MY BEST VERSION และ ดีเจดาด้า-วรินดา ดำรงผล (ตัวแทนผู้บริโภค) แชร์ประสบการณ์ตรงทางด้านการเสริมความงาม เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริโภคและร่วมแชร์ไอเดียการดูแลตัวเองจากคู่จิ้นสายวายที่เคยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 พร้อม ราชภัทร และ มาร์ค ศิวัช เจ้าของแฮชแท็ก #พร้อมมาร์คนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของ Allergan Aesthetics ประเทศไทย บริการให้คำแนะนำปัญหาผิว และรูปร่าง อินเทรนด์กับการถ่ายภาพสติ๊กเกอร์ Photo Automateปัจจุบัน Allergan Aesthetics ประเทศไทย มีคลินิกเสริมความงามชั้นนำที่เป็นพันธมิตรมากมาย โดยทุกท่านสามารถมองหาสัญลักษณ์ Allergan Aesthetics Guide ได้ตามคลินิกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าจากบริษัทโดยตรงสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.allerganaesthetics.co.th/ หรือเฟซบุ๊ก Allergan Aesthetics Thailand