“หมอแยม” จัดคอร์สสวยหล่อ “โก ออน มาร์เก็ต” คนดังร่วมงานคับคั่ง

งานจัดจบแล้วที่บูธบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ที่ลา วิลล่า La Villa อารีย์ กรุงเทพ นำทีมสุดปังจริง โดยผู้บริหารเจ้าของโทมัสคลินิก Thomas clinic ที่ร่วมกับไฮโซสายบุญได้ชวนเพื่อนๆ พี่น้องดาราดัง และคนดังมาร่วมงานในครั้งนี้ พิเศษมากๆ เพราะมีสองพระเอกหล่อดาวเด่น จากซีรีส์วายดังจากซีรีส์วาย แอบจองรัก My Secret Love The series ทางช่อง 3 มาร่วมกิจกรรม แจกฟรี! Gift Voucher ให้กับเหล่าแฟนคลับ สร้างความสุขสนุกกันไปแล้ว ในงานยังมีดาวดังมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งอีก เช่น- มิสซุปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022 คนแรกของโลก โรส รสริน ธนดลพาณิช- ส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ ซีอีโอ CEO บริษัท เอเอ็มซี่ คอนซัลเทนซี่ AMC Consultancy ผู้ถือสิทธิ์การประกวด มิสซูปเปอร์ไอดอล Miss Super Idol 2022- แทน เจษณภูมิ พงศ์เรืองรอง ลูกชายอดีตนักร้องดัง อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง- หนุ่ย อิทธิกร เจริญการ ดีไซเนอร์ดังของประเทศไทย แบรนด์อิทธิกร Itthikorn และยังเป็นผู้อำนวยการกองประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022- น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน นักปั้นเซ็กซี่สตาร์ Sexy Star และประธานจัดงานประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022- กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ อดีตภรรยาของ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์- ก้อง อุกฤษฏ์ ผลพิบูลย์ โคโปรดิวเซอร์ Co Producer ซีรีส์วายเรื่อง รักโคตรๆ โหดอย่างมึง Love syndrome 3หมอแยม พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร เจ้าของโทมัสคลินิก Thomas clinic เปิดใจเลยว่า “จริงๆ เราจัดงานครั้งนี้ที่ ลา วิลล่า La Villa อารีย์ เพราะผิง สุภาวดี และ ไหม จีรนันท์ เอ็มเอไอออแกไนซ์ M.A.I. Organizer ชวนเรามา ก็ตอบโอเคเลย เพราะอยากให้คนที่เรารู้จัก ได้สวยขึ้นหล่อขึ้นกว่าเดิม ที่โทมัสคลินิก Thomas clinic ของเรา มีหลากหลายคอร์สความงามให้เลือก หมอทำด้านนี้มานาน 14 ปีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าๆ ที่ปากต่อปากไปเรื่อยๆ ทำแล้วเน้นเห็นผลจริงและไวที่สุดไม่เลี้ยงไข้ ที่สำคัญใช้ยาแท้ ผ่าน อย. และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเคส ในราคาสมเหตุสมผล ส่วนลูกค้าใหญ่ๆ มีเข้ามาทุกวันค่ะ เพราะเราเน้นคุณภาพเป็นหลัก หมอให้คำปรึกษาเองทุกเคส ไม่มีเซลล์ขายของ ลูกค้าบอกต่อ ทำต่อเนื่องแล้ว ต้องเห็นผลจริง”อยากหล่อจริงสวยจัดแบบปลอดภัยมีคุณภาพ ไว้ใจเชื่อใจได้ ต้องรีบพุ่งมาเลยที่ โทมัสคลินิก Thomas clinic ติดต่อ 063 556 9669ไลน์ Line : https://lin.ee/W0ZeGBsไอจี Instagram : thomasclinicติ๊กต๊อก TikTok : thomasclinicbydryamแฟนเพจ facebook : Thomas Clinic @thomasclinic.thonglorเดินทางสะดวกมากๆ ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS ทองหล่อ ทางออก 3 พุ่งไปที่ ฟิฟตี้ฟิฟท์ พลาซ่า Fifty Fifth Plaza ชั้น 2 ทองหล่อ 2 ซอยสุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ กรุงเทพ