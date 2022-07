นักแสดงติวเข้มคิวบู๊ ก่อนถ่ายจริง ซีรีส์ "Chains of heart ตรวนธรณี"

ไม่ใจสั่นยังไงไหว เมื่อหนุ่มๆนักแสดงจากของ บริษัท แม็กซิม่อนโซลูชั่น โดย 2 ผู้จัด” อาทิพร้อมใจกัน เข้าคลาสเรียนคิวบู๊กันที่ Suwan Action Thailand และเข้าคลาสเรียนแอ็คติ้ง กันที่ The drama academy by ครูเงาะ แบบจัดเต็มทุกการเรียนรู้ ในชุดลำลองสบายๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์กันเร็วๆนี้โดย "ไฮด์ ศรุญสธร" เผยว่า "สนุกกันมากครับพวกเรามีแต่เด็กผู้ชายก็จะติดเล่นกันแต่พอจริงจังก็ตั้งใจกันสุดๆ ผมเองเคยเรียนมาก่อนครับ ครั้งนี้แต่ละคนเน้นไปที่พื้นฐานกับการออกอาวุธด้วยมือเปล่าแบบชกต่อยครับ รู้สึกว่ายากกับการออกท่าเป็นชุดเพราะจำไม่ค่อยได้ (หัวเราะ) ครูน่ารักเป็นกันเองมากไม่ดุไม่โหดเลยส่วนใหญ่ครูจะแนะนำให้เรายืดตัวเยอะๆเพราะผมตัวแข็งมาก เรียกว่าทุกคนพร้อมมากๆครับ เปิดกล้องวันนี้ยังได้เลย (หัวเราะ) ฝากด้วยนะครับกับ Chains of heart ตรวนธรณี เร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนครับ"ติดตาม Chains of heart ตรวนธรณี ได้ทาง ช่อง 3 กด 33 ดูมือถือกด 3PLUS ในเดือนธันวาคมนี้!!!! พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของ Chains of heart ตรวนธรณี ได้ที่ https://bit.ly/3xCIWqWhttps://youtu.be/9I44Uw4YREEภาพบรรยากาศ ฟิตติ้ง Chains of heart ตรวนธรณีhttps://youtu.be/1r7vN1iM3rYChains of heart ตรวนธรณี PILOT V.2#ตรวนธรณี #ChainsOfHeart #ตรวนธรณีเดอะซีรีส์ #ChainsOfHeartTheseries #SeriesY #CH3 #SeriesYThailand #บล็อกแก้วช้างแก้ว #บางกอกคริสตัล #แม็กซิม่อนโซลูชั่น #MaximonSolution