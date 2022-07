The 1 Family ครองความเป็นผู้นำ Online Community Hub เพื่อครอบครัวมิลเลนเนียลทุกไลฟ์สไตล์ ชวนสมาชิกลงทะเบียนข้อมูลลูกน้อย รับสิทธิพิเศษคุ้มกว่าบน The 1 App

ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Online Community Hub สำหรับครอบครัวมิลเลนเนียล แหล่งรวมสิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่พ่อแม่ทุกคนห้ามพลาด ชวนลงทะเบียนข้อมูลลูกน้อยรับสิทธิพิเศษง่ายๆ ผ่าน The 1 App ขยายสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกThe 1 Family โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำกว่า 2,000 แบรนด์ทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัล อาทิ Dream World, Gymboree, Harborland, Playmondo, Hi Q, D-nee และ MamyPoko เป็นต้น ชู 3 ความพิเศษหลัก ได้แก่ 1) #ลงทะเบียนข้อมูลลูกยิ่งคุ้ม เพียงลงทะเบียนผ่าน The 1 App ก็รับสิทธิ์มากและตรงใจยิ่งกว่า 2) #ก่อนช้อปให้ลูกต้องเช็ก พบดีลคุ้มหลากหลายไลฟ์สไตล์ทั้ง ช้อป-เรียน-เล่น-เที่ยว และมิชชั่นทำง่ายได้คะแนนเพิ่ม 3) #อัดแน่นทุกกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมรวมมาไว้ให้ครอบครัวยุคใหม่เลือกเข้าร่วมง่ายๆ ที่ The 1 Family ทั้งหมดนี้ที่ The 1 App เท่านั้น คลิกเพื่อลงทะเบียนข้อมูลลูกน้อยได้ที่ https://offers.onelink.me/H3Sq/sudq7s4rHead of Loyalty – The 1 กล่าวว่า “ตั้งแต่เปิดตัวในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา The 1 Family ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสะดวกสบายในฐานะผู้นำ Online Community Hub ในไทยสำหรับครอบครัวมิลเลนเนียล รวมสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ใน The 1 App ที่เดียว ในช่วงปีที่ผ่านมา The 1 Family เติบโตอย่างก้าวกระโดดและได้รับเสียงตอบรับอย่างดี พิสูจน์ได้จากจำนวนสมาชิก The 1 Family ที่เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่แอ็กทีฟในช่องทางออนไลน์ รวมถึงใน The 1 App จึงส่งผลให้ยอดการเข้าชม The 1 Family สูงขึ้น 400% ทั้งยังสร้างยอดขายให้กับพาร์ทเนอร์สูงขึ้นกว่า 40%ในปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูล เรายังพบว่าสมาชิก The 1 Family โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นครอบครัวมิลเลนเนียลซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมพัฒนาการลูกน้อยเป็นอย่างมาก เราจึงมุ่งมอบสิทธิพิเศษหลากหลายโดยไม่จำกัดเพียงเรื่องการช้อป ซึ่งมีทั้งดีลช้อปคุ้ม และมิชชั่นสนุกๆ มอบคะแนนเพิ่มอัดแน่นทั้งปี ทว่ายังคัดสรรกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทั้งออนไลน์และออฟไลน์จากพาร์ทเนอร์ทั้งนอกและในเครือเซ็นทรัลให้สมาชิกได้เลือกเข้าร่วมได้อย่างครบครันผ่าน The 1 App ที่เดียว The 1 Family จึงอยากเชิญชวนให้สมาชิกลงทะเบียนข้อมูลลูกน้อยใน The 1 App เพื่อให้สมาชิก The 1 Family ได้รับดีลและกิจกรรมที่เหมาะกับช่วงวัยพัฒนาการลูกน้อยอย่างแท้จริง”The 1 Family คือ Online Community Hub ศูนย์รวมสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ครอบครัวมิลเลนเนียลต่างนึกถึงเป็นที่แรก นำเสนอดีลช้อปคุ้มสำหรับคุณพ่อคุณแม่และกิจกรรมสำหรับครอบครัวมิลเลนเนียลต่างๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ นอกจากความหลากหลายแล้ว The 1 Family ยังมุ่งยกระดับการนำเสนอสิทธิพิเศษให้แม่นยำยิ่งขึ้นอยู่เสมอ โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนข้อมูลลูกบน The 1 App เพื่อที่จะนำเสนอสิทธิพิเศษได้อย่างตรงใจ ครอบคลุมทุกความต้องการของช่วงวัยการเติบโตของลูกน้อยอย่างแท้จริงทั้งยังเปิดกิจกรรม The 1 Family Vote ไม่เพียงเป็นกิจกรรมร่วมโหวตเพื่อลุ้นรางวัลเท่านั้น แต่ยังนำข้อมูลความสนใจที่ได้มาปรับปรุงการมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกเช่นกัน ทั้งยังผสานเข้ากับ Marketing Technology เพื่อปรับปรุง The 1 App ให้สามารถมอบประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างตรงจุดตรงใจยิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเอง ในปี 2565 The 1 Family มุ่งขยายสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 3 ความพิเศษหลัก ได้แก่1)#ลงทะเบียนข้อมูลลูกยิ่งคุ้ม เพียงกรอกข้อมูลสมาชิกตัวน้อย สามารถรับสิทธิพิเศษได้ก่อนใครที่ The 1 App เท่านั้น-Welcome Gift มูลค่ากว่า 1,810 บาท-Birthday Gift มูลค่า 1,000 คะแนน เป็นของขวัญในเดือนเกิดลูกน้อย-สิทธิ์เป็นสมาชิก B2S Club และ B2S Family Club รับส่วนลด 5%-สิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เช็กได้ที่ The 1 App2)#ก่อนช้อปให้ลูกต้องเช็ก พบกับดีลแน่นจัดเต็มและรีวอร์ดที่หลากหลายทั้งส่วนลดและสถานที่ท่องเที่ยวจากแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ชั้นนำที่คัดสรรเพื่อคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่-ดีลพิเศษทุกวันศุกร์ อย่าง Family Friyay และ Happy Family Time ดีลแรง คะแนนน้อยก็แลกได้ มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสุดคุ้มจากหลากหลายพาร์ทเนอร์ชั้นนำ อาทิ Tops, Krispy Kreme, Auntie Anne, Major Cineplex เป็นต้น-The 1 Mission สนุกสนานกับมิชชั่นพิเศษสำหรับครอบครัวมิลเลนเนียลโดยเฉพาะ อาทิ มิชชั่น Super Mom เพียงช้อปสินค้าแม่และเด็กครบ 5,000 บาท รับ 1,000 คะแนน หรือ Super Mom X3 มิชชั่นพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนข้อมูลลูกกับ The 1 Family เท่านั้น! รับเพิ่ม 300 คะแนนง่ายๆ เพียงช้อปสินค้าแม่และเด็กครบทั้ง 3 ที่ ได้แก่ Central หรือ Robinson, Tops และ B2S (ไม่จำกัดยอดซื้อ)-Deals of the Day ชี้เป้าช้อปคุ้มสินค้าสำหรับทุกครอบครัว อัปเดตเป็นประจำกับโปรโมชั่นพิเศษและสินค้าลดราคา3)#อัดแน่นทุกกิจกรรม พบกับกิจกรรมแสนสนุกมากมายที่มาพร้อมกับสาระความรู้และอัปเดตเป็นประจำ สามารถเช็กได้ที่ The 1 Family บน The 1 App ตลอดเดือน ไม่ว่าจะเป็น-กิจกรรมและเวิร์กช็อปประจำทุกเดือน ที่คัดสรรมาจากพาร์ทเนอร์หลากหลายเพื่อครอบครัวยุคใหม่ พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Family โดยเฉพาะ อาทิ รับส่วนลดสูงสุดถึง 35% สำหรับซื้อบัตรเข้างานรักลูกนิทาน Walk Thru 2022 (วันที่ 25 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2565) เมื่อลงทะเบียนลูกบน The 1 App-บทความเพื่อคุณพ่อและคุณแม่จาก The 1 Today ทั้งบทความสนุกๆ อย่างเมนูสำหรับคุณหนูๆ ทิปส์สำหรับการดูแลลูกน้อย รวมถึงแหล่งรวมไอเดียการตั้งชื่อลูกและข้อมูลโรงเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครอบครัวป้ายแดง-กิจกรรม The 1 Family Vote ชวนครอบครัวมิลเลนเนียลร่วมโหวตแสดงความคิดเห็นรับรางวัลพิเศษได้เป็นประจำทุกเดือน บน The 1 App อาทิ ห้องพักสุดหรูจาก CENTARA, คูปองส่วนลดจาก Central Tops และ B2S และอื่นๆ อีกมากมายพิเศษสุด! เมื่อลงทะเบียนข้อมูลลูกกับ The 1 Family บน The 1 App รับฟรีทันที Welcome Gift มูลค่ากว่า 1,810 บาท พร้อมรับข้อเสนอและมิชชั่นพิเศษตรงใจ และสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์มากมาย คลิกเพื่อลงทะเบียนข้อมูลลูกน้อยได้ที่ https://offers.onelink.me/H3Sq/sudq7s4r