เกินปุยมุ้ย! “กิต-พรอยมน” โผล่เล่นซิตคอมคู่กันครั้งแรก สาดความหวาน ปล่อยความฮาสนั่น

ชั่วโมงนี้คงไม่มีคู่ไหน ที่อินเลิฟได้เท่ากับ 2 คนนี้อีกแล้ว สำหรับนักร้องหนุ่มหน้าตี๋ “กิต THREE MAN DOWN” และนักแสดงสาวมีสไตล์ “พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม” หลังจากออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ แถมยังปล่อยภาพคู่โชว์มุมสวีท จนทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่เข้ามากดไลก์ ปาอิโมจิรูปหัวใจ คอมเมนต์แซวกันหนักมาก ล่าสุด “กิต THREE MAN DOWN” ขอลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ” สวมชุดนักเรียน ต.ล.ก ประเดิมเล่นซิตคอม “หกฉากครับจารย์” ช่องเวิร์คพอยท์23 เป็นครั้งแรกในชีวิต โดยที่มี “พรอยมน” เป็นนักแสดงหลักในเรื่อง งานนี้ทำเอาทีมงานและโปรดิวเซอร์เขินจนหุบยิ้มไม่ได้ เพราะเมื่อต้องเข้าฉากด้วยกันทีไร โมเมนต์หวานๆ ที่เต็มไปด้วยความน่ารักของทั้งคู่ มันช่างดีต่อใจซะเหลือเกิน!ติดตามชมความสนุกสุดฮาที่ผสมไปด้วยมวลของความรักของ “กิต THREE MAN DOWN” กับการเข้าฉากคู่ “พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม” ในซิตคอมเรื่อง “หกฉากครับจารย์” วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคมนี้ เวลา 12.00 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23