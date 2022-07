“บิลลี ไอลิช” เซอร์ไพรส์แฟนเพลง ปล่อย Guitar Songs 2 เพลงใหม่ ก่อนเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ในไทย 24 ส.ค.นี้

“บิลลี ไอลิช” (Billie Eilish) เซอร์ไพรส์แฟน ๆ ปล่อย “Guitar Songs” ที่มีทั้งหมด 2 เพลง อย่างเพลง “TV” ที่แฟน ๆ ชื่นชอบกันและเพลงใหม่อย่าง “The 30th”โดย บิลลี ไอลิช ได้เดบิวต์การแสดงโชว์เพลง “TV” ในระหว่างทัวร์คอนเสิร์ต “Happier Than Ever World” ในประเทศอังกฤษ“เราไม่เคยเล่นสดเพลงใหม่มาก่อนที่มันจะออกมาตั้งแต่ปี 2017 หรือ 2018” เป็นคำกล่าวของ บิลลี ไอลิช ต่อแฟน ๆ ที่มาชมคอนเสิร์ต ก่อนที่เธอและ “Finneas” จะเริ่มแสดงเพลง “TV” เป็นครั้งแรกเพลงนี้มีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การบันทึกเสียงร้องของแฟนเพลงที่มาชมคอนเสิร์ตที่ AO Arena ในเมือง Manchester มาไว้ในช่วงท่อนจบของเพลงบิลลี เปิดเผยว่า “ฉันและ Finneas อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงของพวกเราเร็ว ๆ และนี่ก็คือสองเพลงที่พวกเราตั้งใจทำมาก ๆ และการแสดงเพลง TV ก็เป็นไฮไลท์สำคัญของพวกเรา พวกเราก็เลยเอาเสียงแฟน ๆ จากคืนแรกที่พวกเราเล่นคอนเสิร์ตที่ Manchester มาใส่ลงในเพลง ฉันขนลุกทุกครั้งที่ได้ฟังมัน หวังว่าทุกคนจะรักทั้ง 2 เพลงนี้และขอบคุณที่คอยสนับสนุนเพลงของพวกเราค่ะ”ทั้ง 2 เพลงถือเป็นการเตือนความจำว่า “บิลลี ไอลิช” ในวัย 20 ยังคงเป็นหนึ่งในนักร้องนักแต่งเพลงที่ผู้คนรักมากที่สุดในยุคนี้การแต่งเพลง หรือการปล่อยเพลงเป็นทั้งการสำรวจ และสะท้อนประสบการณ์จากชีวิตของเธอจากสังคม แฟนเพลงสามารถฟังทั้ง 2 เพลงได้แล้วตอนนี้ทุกช่องทางการสตรีมนอกจากนี้ “บิลลี ไอลิช” กำลังจะมาทัวร์คอนเสิร์ต “Happier Than Ever The World Tour” ที่ประเทศไทย ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ ที่จัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ใครยังไม่มีบัตรสามารถซื้อได้ที่ ThaiTicketMajor ทุกสาขา