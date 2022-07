"ทอม ฮาร์ดี้" ยืนหนึ่งผลโหวตดาราพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง

โดยผลการสำรวจที่ออกก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดสำหรับแฟนๆ ของ ทอม ฮาร์ดี้ เนื่องจากที่ผ่านมานักแสดงชาวอังกฤษวัย 44 ปีคนนี้มักจะถูกวิจารณ์ว่าพูดเหมือนพึมพัมๆ เสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งจากจากบทบาทใน “Peaky Blinders” ซีซั่นที่หก รวมไปถึงใน “Havoc” ของ แกเร็ธ อีแวนส์ ที่จะออกมาในปลายปีนี้ขณะที่คนดังอื่นๆ ที่ติดอันดับเข้ามาก็ประกอบไปด้วยนักแสดงชาวอังกฤษอย่าง ฌอน คอนเนอรี (Sean Connery), ไมเคิล เคน (Michael Caine), เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบทช์ (Benedict Cumberbatch), ไอดริส อัลบา (Idris Elba) และ เจมส์ แมคเอวอย (James McAvoy)รวมถึงนักแสดงที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษอย่าง โซเฟีย เวอร์การา (Sofia Vergara), อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ (Arnold Schwarzenegger) และ เฉินหลง แจ็คกี ชาน (Jackie Chan)นอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงชาวอเมริกันสองคนที่ติดอันดับพูดและคนอเมริกันกลับฟังไม่รู้เรื่องคือ จอห์นนี เดปป์ และ แบรด พิตต์ ซึ่งน่าจะมาจากการที่ทั้งสองได้รับบทบาทเป็น แจ็ค สแปร์โรว์ ใน Pirates of the Caribbean และ มิกกี้ โอนีล นักมวยชาวไอริชที่เข้าใจยากใน “Snatch” ตามลำดับนั่นเองขณะที่ในส่วนของซีรีส์นั้นนอกจาก “Peaky Blinders” ที่ผู้ชมชาวอเมริกันเผยว่าพวกเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในการทำความเข้าใจแล้ว ก็ยังมี “Derry Girls”, “Game of Thrones”, “Outlander” และ “Downton Abbey” ติดโผเข้ามาด้วยแม้จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและได้ชื่อว่าประชาชนไม่ค่อยชอบจะอ่านซับไตเติลมากที่สุด แต่ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังๆ นั้นชาวอเมริกันได้หันมาพึ่งซับไตเติลในการเสพความบันเทิงมากขึ้นเรื่อยๆโดยวัตถุประสงค์ของการสำรวจครั้งนี้ก็เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ชมภาพยนตร์และโทรทัศน์ชาวอเมริกันต่อการพึ่งพาซับไตเติ้ลในการรับชมต่างๆ ก่อนจะพบว่าจากการสำรวจผู้คน 1200 คน พบว่า 50% ของคนอเมริกันมีการอ่านคำบรรยายเป็นส่วนใหญ่ และในจำนวนนั้นพบว่ากลุ่มคนดูที่มีอายุน้อยจะยิ่งมีการพึ่งพาซับไตเติลมากถึง 70%แบบสำรวจยังแสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่คนอเมริกันหันมาใช้การอ่านซับไตเติลซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่าเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของรายการที่พวกเขาดู 72% และ 61% ระบุว่ามีปัญหาในการทำความเข้าใจสำเนียงของนักแสดง รวมถึงเหตุผลอื่นๆ เช่นการพยายามดูรายการอย่างเงียบๆ, การใช้คำบรรยายเพื่อจดจ่อกับหน้าจอเดียว รวมถึงการใช้คำบรรยายเพื่อเรียนรู้ภาษาใหม่แบบสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าผู้ดูที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะบริโภคเนื้อหาในที่สาธารณะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนมากขึ้น การชมการแสดงในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การขนส่งสาธารณะ ทำให้คำบรรยายมีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับผู้ชมหลายๆ คนด้วยเช่นกัน