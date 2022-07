จีดีเอช ร่วมกับ บรอดคาซท์ ไทยฯ จัดรอบกาล่า พรีเมียร์ ฉายภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ “บุพเพสันนิวาส ๒”

รวมเซเลปคนดังร่วมงานมากมาย​จีดีเอช ร่วมกับ บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จัดรอบกาล่า พรีเมียร์ฉายภาพยนตร์ร่วมทุนฟอร์มใหญ่ “บุพเพสันนิวาส ๒” ภาพยนตร์รัก แอ็คชั่น คอมเมดี้ ผ่านฝีมือการกำกับของ ปิ๊ง-อดิสรณ์ ตรีสิริเกษมณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีโอปอล์-ปาณิสรา รับหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับเหล่าศิลปิน เซเลปคนดังที่มาร่วมเดินพรมแดงมากมายในบรรยากาศสุดอลังการ นำทีมโดยกลุ่มนักแสดงจากค่าย บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น หลุยส์ สก๊อต, นุ่น-รมิดา, มายด์-ลภัสลัล, รอน-ภัทรภณ,ตี๋-ธนพล, ลีน่า-ลลินา,แหวนแหวน ตามด้วยนักแสดงจากภาพยนตร์ One for The Road ต่อ-ธนภพ, ออกแบบ-ชุติมณฑน์ ต่อด้วย คู่จิ้นสุดฮอต พีพี-กฤษฏ์ และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ มากรี๊ดต่อกับแก๊งเพื่อนซี้ ก้อย-นัตตี้-ดรีม ตามด้วยน้อง อ๊ะอาย 4 EVE ที่มากับน้องอันดา งานนี้แฟนๆ ได้มากรี๊ดต่อกับ เบิ้ล ปทุมราช จาก อาร์ สยาม ต่อด้วยกลุ่มนางงามจากหลากหลายเวที บิ๊นท์,มานิต้า,แพรว,ต้นกล้า,โยโย่ ตามด้วย เอ๋-มณีรัตน์ ,ติช่า, จุ๊กกู้ ,มะปราง The Face Thailand ,ป๊อบปี้ The Face Men,ปีเตอร์แพน,โน่ ภูหลวง ฯลฯ ต่อด้วยทีมนักแสดงจากหนังเรื่องต่อไปของจีดีเอช จูเน่-เพลินพิชญา,พีช-พชร, พลอย หอวัง, เล็ก วสุ และปิดท้ายที่ทีมผู้บริหารและนักแสดง จากภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ เปิดตัวด้วยผู้บริหาร จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ที่เดินคู่มากับ รอมแพง เจ้าของบทประพันธ์บุพเพสันนิวาสและที่ปรึกษาบทภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ต่อด้วย อรุโณชา ภาณุพันธุ์, อรรควุฒิ สุวรรณประกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ตามด้วยเก้ง-จิระ มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ 2 โปรดิวเซอร์มากความสามารถ ตามด้วย ผู้กำกับ ปิ๊ง-อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม และ โอม-ปัณฑพล โปรดิวเซอร์เพลงประกอบภาพยนตร์ พร้อมด้วยนักแสดงในเรื่อง บ๊อบบี้-นิมิตร, โจนาทาน, แดนเนียล, สตีเฟ่น, ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์สุต, ปุ๊กกี้-ปวีณ์นุช แพ่งนคร, กิ๊ก-สุวัจนี พานิชชีวะ, นน-ชานน สันตินธรกุล ปิดท้ายที่พระ-นางคู่ขวัญ โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และ เบลล่า-ราณี แคมเปญ ที่มาร่วมเดินพรมแดง พร้อมเชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ กันในโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส ๒” เตรียมออกเดินทางข้ามภพ พร้อมกันทั่วสยาม 28 กรกฎาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์