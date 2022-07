คอนเสิร์ตฉลองวันเกิด “นุนิว” แค่แบคดรอปมูลค่า 2 ล้าน พร้อมร้องเต้น 6 ภาษาน่ารักเกินปุยมุ้ย

ยกให้เป็นปีทองที่ทำให้ชื่อของหนุ่มน้อยสุดนุบนิบ “นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ไปนั่งอยู่ในใจแฟนๆ เหล่าซนซน หลังประสบความสำเร็จอย่างมากจนสร้างปรากฏการณ์ความฮอตทั้งในไทยและต่างประเทศติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 จากซีรีส์เรื่อง “นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ Cutie Pie Series” ซึ่งผลิตโดยค่ายดูมันดิและมันดีเวิร์ค โดยตอนนี้ไม่ว่านุนิวจะออกงานไหนก็มีแฟนคลับสนับสนุนแน่นทุกงาน การันตีความดังและความปังได้อย่างที่สุด แถมแฟนๆ คลับทั้งท่านและเทศต่างส่งของขวัญมาอวยพรวันเกิดอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นแบคดรอปที่แม่จีนเนรมิตมูลค่าเกือบ 2 ล้าน รวมไปถึงปีกเงินยิ่งใหญ่จนเจ้าของวันเกิดยิ้มแทบไม่หุบโดยปีทองของตัวเองแบบนี้ เพื่อวันเกิดอายุครบ 21 ปี ในวันที่ 25 กรกฎาคม นุนิวเลยจัดใหญ่ฉลองวันเกิดพร้อมกับแฟนๆ เก็บโมเมนต์ดีๆ ร่วมกันใน Birthday Fanmeet Concert "NuNew Magic Day" แฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของนุนิว ที่เล่นใหญ่จัดเต็มด้วยโชว์สุดพิเศษมามอบความสุขให้แฟนๆ ฟินกันจุกๆ แบบนั่งไม่ติดเก้าอี้ พร้อมด้วยกิจกรรมภายในงานมากมาย และการันตีความปังของนุนิวเมื่อบัตรกว่า 3,000 ใบ ถูกจำหน่ายหมดในเวลาไม่ถึง 5 นาทีเท่านั้น รวมถึงยังมี Live Streaming ให้ชมออนไลน์ใกล้เหมือนอยู่ในฮอลล์ ซึ่งพีคสุคจำหน่ายได้กว่า 20,000 ใบ ให้ทั้งแฟนชาวไทยและต่างชาติได้ฟินไปพร้อมกัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ True Icon Hall ICONSIAMเริ่มงานแบบอลังการจัดเต็มเสกฮอลล์ที่จุเหล่าซนซนไว้ถึง 3,000 คน ให้ปล่อยใจไปกับ NuNew Magic Day ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความสุข ตระการตาด้วยแสง สี เสียง จอ LED และกราฟิกสุดเริ่ด เพลินตาไปพร้อมกับการโชว์ศักยภาพของนุนิวในหลากหลายด้านให้ได้สัมผัสถึงความสามารถที่เหลือล้น ความน่ารักแบบเหลือหลาย โดยเริ่มต้นเปิดกล่องของขวัญแห่งความสุข ซึ่งนุนิวพาเปิดโลกกว้างด้วยเพลง A Whole new world และ How far I'll go สะกดใจด้วยพลังเสียงสุดตราตรึง นอกจากนี้ยังโชว์ทักษะภาษาจีน ซึ่งนุนิวกำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เห็นศักยภาพด้านภาษาของนุนิวผ่านเพลง Miss you tonight, Unbreakable love และ I Like you so much, you’ll know it ไม่เพียงแค่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ที่นุนิวสปีคได้สุดเริ่ดแล้ว ภาษาเกาหลีก็ไม่เป็นรอง จัดเต็มทั้งการร้องและสกิลการเต้นด้วยเพลง Good day – IU และ Darari - Treasure แดนซ์ให้สุด ไม่หยุดความสนุกเพียงเท่านี้ นุนิวยังเต้นโชว์ความน่ารัก นุบนิบ สมกับเป็น NuNew Magic Day เสกความสุขผ่านเพลงดังอย่างเพลง โต๊ะริม, เฮอร์ไมโอน้อง, ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้, เด็กมีปัญหา, Fortune cookie และ Despacito ทำได้ดีอย่างที่สุดในพาร์ทของการร้อง เต้น เล่นแล้วก็ยังมาครบทุกอารมณ์ ทุกความรู้สึกไม่ว่าจะสุข เศร้า เหงา ให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลง ทั้งเพลงรัก โรแมนติกอย่าง เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ส่วนโหมดคนเศร้ามากับเพลง ฝนตกไหม ในเวอร์ชั่นร็อก และถึงช่วงพร้อมเปิดเผยแขกพิเศษของงานนี้กับเพลง บานปลาย ที่แอบชวนเฮีย “ซี พฤกษ์ พานิช” ขึ้นมาร่วมแจมโชว์ความหวาน โมเมนต์แอบรักในเวอร์ชั่นอินเตอร์นุนิวก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ไม่แพ้กันโดยโชว์ไล่ระดับเลเวลไปจนถึงคนคลั่งรักทั้ง You Belong with me, Angle baby, Goodday, I Like you so much, you’ll know it และ If i ain’t got you บอกรักไปถึงแฟนๆ ทุกคนให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนี้จากใจนุนิวจัดเต็มทุกอารมณ์ให้คนในฮอลล์และช่องทางออนไลน์ได้ฟังกันแล้ว ก็ไม่พลาดหยิบเพลงประกอบซีรีส์ “นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ Cutie Pie Series” ที่ทำให้นุนิวโด่งดังเป็นพลุแตกมาแจกความสุขกันด้วยทั้ง ไอ้คนน่ารัก, จะรักฉันอยู่ไหม และ How you feel ที่ทำให้ทุกคนอิ่มใจไปพร้อมกัน เหมือนย้อนเวลาไปในช่วงแห่งความสุขที่ได้ชมซีรีส์เรื่องโปรด เรียกได้ว่ากว่า 3 ชั่วโมงเป็น Magic Moment ที่ NuNew Magic Day ตั้งใจมอบให้แฟนๆ ซึ่งนุนิวพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ในทุกด้านและทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น งานครั้งนี้นุนิวจัดเต็มทั้งการร้อง เต้น โชว์ความขี้เล่นไปจนถึงท้าความสูงโหนสลิงโชว์ตัว เหมือนหลุดเข้าไปสู่โลกอันสดใสที่นุนิวตั้งใจมอบให้แฟนๆ เพื่อให้วันพิเศษนี้ถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำของทุกคน