“นานา - เวย์” หวานชื่นครบรอบแต่งงาน 12 ปี ขอรักกันแบบนี้ตลอดไป

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆ แถมยังใช้ชีวิตเดินทางผ่านร้อน ผ่านหนาวมาด้วยกันจนครบ 12 ปี พร้อมมีลูกแฝดเป็นโซ่ทองคล้องใจและสำหรับความรักของคู่สามี ภรรยาหรือและล่าสุดออกมโพสต์ภาพย้อนอดีตกลับไปในวันวิวาห์สุดหวาน พร้อมแคปชั่นสุดซึ้ง เนื่องในวันพิเศษนี้ว่า“ว๊าว!!! 12 ปีแล้วไม่ง่ายเลยจริงๆกับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคน 12 ปีแล้วความรู้สึกในวันนี้คือยังอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ ยังอยากจะหาเรื่องรักกันแบบนี้ อยากจะขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆ และทุกๆคนที่คอยสนับสนุน คอยให้กำลังใจคู่เรา มีหลายช่วงในชีวิตที่บางครั้งมันไม่ง่ายเลยในการมีชีวิตคู่ โดยเฉพาะคู่เราที่จะต้องทำอะไรด้วยกันเยอะมากแบบนี้ ต้องตัดสินใจในหลายๆเรื่องร่วมกันเยอะมากแบบนี้บอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลย ผ่านการทะเลาะ ผ่านการไม่เข้าใจกัน ผ่านการเถียงกัน ผ่านการปรับความเข้าใจ วนไปมาแบบนี้ ในวันนี้ครบ 12 ปีอยากบอกว่าเราสองคนยังทำได้ดีมากนะ baby ที่เรายังทำให้ความสัมพันธ์นี้ยังเหมือนเดิมแบบนี้ และเรายังอยากจะทำให้มันดีแบบนี้ตลอดไป เอาจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะเพิ่ม ไม่ได้อยากจะลดในส่วนไหนแล้ว มันคงต้องเป็นกันแบบนี้แล้วแหละขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วทำให้เราได้มาอยู่ด้วยกัน ขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณเสียงหัวเราะ รวมถึงขอบคุณวันที่ยากของเรา ขอบคุณความเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบในแบบของยู ขอบคุณที่ยังอยากจะจับมือไปด้วยกันแบบนี้ และอยากจะบอกว่า จะรักได้เท่านี้แต่รักแบบนี้ตลอดไป happy anniversary baby @daboywayรูปแรก 25/7/2010 รูปสอง 25/7/2022 #teamintachai #12YearsAndCounting #12YearsAndForever”ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพควงคู่สามีสุดหล่อไปดินเนอร์แสนหวาน ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก โดยเซอร์ไพรส์กุหลาบสีแดงช่อใหญ่มากให้ภรรยาคนสวย พร้อมโพสต์ภาพอินสตราแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่น“I wouldn't trade u for anything.. YOU IS Mine!! HAPPY ANNIVERSARY TIA!! 12years in and we got the rest of ours lives to go..I LOVe U alWAYs and forever SAME TEAM!! Thank you for loving me #teamintachai”