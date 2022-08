5 สุดยอดหนังสยองขวัญระดับตำนานกับ 5 เวอร์ชันรีเมกสุดห่วย

จากนั้นทั้งเกาหลี, จีน และไทย หรือจะเรียกรวมๆ ว่าหนังสยองเอเชียก็สามารถสร้างแนวทางหนังผีแบบใหม่ๆ จนสะเทือนไปถึงฮอลลีวูดสุดท้ายประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนไม่ค่อยชอบจะอ่านซับไตเติลเท่าไหร่อย่างอเมริกาก็ยังต้องหันมาแลหนังสยองเอเชีย ด้วยวิธีการหยิบไปรีเมกใหม่ และประสบความสำเร็จแบบทันทีกับ The Ring ฉบับฮอลลีวูด ที่ทำเงินถล่มทลาย จนทำให้มีการรีเมกหนังสยองเอเซียจากฮอลลีวูดตามออกมาอีกมากมายแต่กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ แทบจะเทียบกับต้นฉบับไม่ได้เลย และที่เลวร้ายก็คือหลายเรื่องแทบจะเข้าขั้นหายนะกันเลยทีเดียว และนี่คือหนังสยองจากเอเชียที่ยอดเยี่ยมเข้าขั้นตำนาน แต่เวอร์ชันรีเมกโดยฮอลลีวูดกลับเรียกว่าไม่มีอะไรให้จดจำเลยหนังสยองสุดดังจากเกาหลี ที่โดดเด่นเรื่องจุดหักมุม, งานภาพ และการแสดง จนกลายเป็นหนังสยองขวัญที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่งจากเกาหลีตู้ซ่อนผี เล่าเรื่องของ 2 เด็กสาวพี่น้อง เดินทางกลับสู่บ้านของตัวเองอีกครั้ง หลังกลับมาจากรักษาอาการป่วยที่ยาวนาน คราวนี้พวกเธอต้องเผชิญหน้ากับ อึนจู ภรรยาคนใหม่ของ มูฮุน พ่อของพวกเธอพาเข้าบ้าน ซูมีตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านอึนจูอย่างเต็มที่ แต่กับ ซูยอน ซึ่งเป็นน้องที่อ่อนแอกว่า โดนอึนจูทารุณกรรมสารพัด โดยที่มูฮุนไม่รู้ และถึงกับจับขังไว้ในตู้เสื้อผ้าที่ๆ ซูยอนกลัวคืนหนึ่ง น้องชายของอึนจูแวะมารับประทานอาหารที่บ้านหลังนี้พร้อมกับภรรยา ภรรยาของเขาเกิดล้มลงชักกับพื้น เมื่อฟื้นเธอกล่าวว่า เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใต้อ่างล้างจาน อึนจูจึงตัดสินใจเปิดตู้ใต้อ่างล้างจานเพื่อพิสูจน์ ก็มีมือของเด็กผู้หญิงยื่นออกมาจับแขนเธอ เธอตกใจวิ่งไปหามูฮุน และกล่าวว่าบ้านหลังนี้มีวิญญาณร้ายสิงสู่อยู่แน่นอนว่าหนังดังขนาดนี้ได้ถูกรีเมกใหม่โดยฮอลลีวูด และยังถูกเปลี่ยนชื่อเป็น The Uninvited ที่เนื้อเรื่องอาจจะใกล้เคียงของเดิม แต่จุดเด่นจริงๆ แทบไม่เหลือ หนังต้นฉบับที่ยาวเกือบ 2 ชั่วโมง แต่พอทำเป็นเวอชั่นฮอลลีวูดยังเหลือความยาวแค่ไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองหนังจากการ์ตูนสุดดังที่ว่าด้วยสมุดบันทึกของยมทูต Death Note รวมทั้งความเป็นหนังทริลเลอร์, แอ็กชัน และสยองขวัญ แม้เวอร์ชั่นหนังญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ถ่ายทอดเสน่ห์ของการ์ตูนออกมาได้อย่างน่าพอใจยางามิ ไลท์ นักเรียนม. ปลาย หัวดีอันดับหนึ่งของประเทศได้ไปพบ "บันทึกมรณะ" (เดธโน้ต) ของ ลุค ยมทูตผู้หนึ่งได้ทำให้ได้รับความสามารถพิเศษสามารถฆ่าคนได้ เพียงแค่รู้จักหน้าคนผู้นั้นแล้วเขียนชื่อลงไปในกระดาษของสมุดบันทึกเล่มนั้น โดยผู้ที่ถูกเขียนชื่อจะเกิดอาการหัวใจวาย เสียชีวิตภายในเวลา 40 วินาทีไลท์จึงตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงโลก โดยใช้เดธโน้ตฆ่าอาชญากร ผู้คนจึงขนานนามของผู้ฆ่า (ไลท์) ว่า "คิระ"แต่ในเวอร์ชั่นฮอลลีวูดกลับไม่เหลือเค้าของงานต้นฉบับเลย มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมากมาย แน่นอนว่าปัญหาไม่ใช่แค่การเลือกคนผิวดำมาแสดงเป็นตัวละครสำคัญเท่านั้น แต่น่าจะเป็นการเปลี่ยนบุคลิกตัวละครจนแทบจะกลายเป็นคนละเรื่องเลยกับการ์ตูน Death Note มากกว่าหนังสยองที่เต็มไปด้วยไอเดีย การออกแบบทั้งผี และฉากหลอกผีได้อย่างแหวกแนวไม่เหมือนใคร กลายเป็นมิติใหม่ของตอนที่หนังเข้าฉายในญี่ปุ่นหนังดังจนถูกรีเมกเป็นเวอร์ชันอเมริกา แถมได้ทั้งผู้กำกับจากญี่ปุ่นและนักแสดงเจ้าของบทผี “คายาโกะ” กลับมารับบทผีเหมือนเดิม แต่ผลที่ออกมาเรียกว่าเทียบหนังเวอร์ชันญี่ปุ่นไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยเพราะกระแสความแรงของหนังสยองจากญี่ปุ่นในตอนนั้น หนังก็เลยทำเงินไปได้เกินร้อยล้ายเหรียญฯ ทั้ง ๆ ที่ใช้ทุนสร้างแค่ 10 ล้านเท่านั้นหนังจีนที่มีฉากสยองขวัญติดตามากมาย หนังที่แจ้งเกิดผู้กำกับ อ็อกไซค์ แปง จากคนทำหนังในไทยให้กลายเป็นผู้กำกับระดับนานาชาติThe Eye เล่าเรื่องที่ว่าด้วยหญิงสาวที่ตาบอดตั้งแต่อายุสองขวบ สิบแปดปีต่อมา เธอเข้ารับการผ่าตัดตา และสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์แปลกๆ ที่เกิดขึ้นตามมาหลายเหตุการณ์ทำให้เธอเชื่อว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่อยู่เหนือการมองเห็นของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของร่างลึกลับในชุดดำที่เห็นรางๆ ซึ่งดูเหมือนจะทำให้เธอมองเห็นความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนเวอร์ชันฮอลลีวูดตอนแรกฮือฮาพอสมควร เพราะบริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นหนังเป็นบริษัททำหนังของ ทอม ครูซ ก็เลยมีข่าวลืออกมาว่า ทอม ครูซ จะเล่นหนังเรื่องนี้เอง แต่สุดท้าย The Eye เวอร์ชันฮอลลีวูด ก็เป็นไปได้แค่หนังสยองขวัญที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ แม้จะมีการทำฉากดังๆ ของงานต้นฉบับขึ้นมาอีกครั้ง แต่ความสยองแล้วก็เทียบงานต้นฉบับไม่ได้เลยหนังสยองขวัญสุดลือลั่นจากญี่ปุ่น ที่มีทั้งเนื้อหาที่ลึกซึ้ง และความสยองแบบสุด ๆ แม้จะไม่ได้ใหนังสำหรับทุกคน เพราะเรื่องราวค่อนข้างจะซับซ้อน แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นหนังระดับตำนานที่คอหนังผีควรหามาชมอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่เลยในหนังรีเมกที่ชื่อว่า Pulse จากหนังผีสุดลึก กลายเป็นงานสยองขวัญแบบดาดๆ ที่ไม่มีอะไรให้จำจด แต่สุดท้ายหนังก็ยังถูๆ ไถๆ ทำเงินไปได้ถึง 30 ล้านเหรียญฯแถมยังมีภาคต่อตามออกมาถึง 2 ภาค ซึ่งก็เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม ดูแล้วแทบจะไม่เหลือความสุดยอดของ ไคโร ผีอินเตอร์เน็ต อยู่แม้แต่นิดเดียว