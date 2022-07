ส่องชุดแต่งงาน “ดา เอ็นโดรฟิน” แบรนด์ดังระดับโลก มูลค่ากว่าครึ่งล้าน!

นักร้องสาวควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีฉลองวิวาห์สุดชื่นมื่น ท่ามกลางบรรยากาศสุดอุ่น โดยมีคนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย งานนี้เจ้าสาวสลัดลุคโก้หรู สุดสง่างามจากโดยชุดแต่งงานชุดนี้ ชุดเดียว ราคาถึง 590,000 บาทเลยที่เดียวโดย ผลงานการออกแบบ ของสองนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงโอกูตูร์ระดับโลก ผู้ยืนหนึ่ง คว้ารางวัล Best wedding designer of the year 2019 VIE Dubai Fashion Week er& VIE International Awards 2019 ในการจัดงานเดินแบบ บนรันเวย์ในร่มผ้า ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมาในตะวันออกกลาง มุ่งที่จะสร้างสถิติโลก เป็นดีไซเนอร์ นักออกแบบชุดแต่งงานคนแรกของโลก และของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนักออกแบบชุดแต่งงานยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ณ มหานครดูไบและได้รับเกียรติ การคัดเลือกจากแบรนด์สวาร๊อฟสกี้ ระดับโลก ยกย่องขนานนาม ให้เป็นโอต์กูตูร์ Haute couture กูตูร์ริเยร์ ห้องเสื้อชั้นสูง ให้เป็นหนึ่ง 40 กูตูร์ริเยร์ ในห้าสิบห้าดีไซเนอร์ชั้นนำ จากสิบห้าประเทศทั่วโลก ได้เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์บนรันเวย์ระดับโลกมากมาย เป็นแบรด์ชุดแต่งงาน แบรนด์แรกของประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมงาน HOUSE OF ICON LONDON FASHION WEEK ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษชุดแต่งงาน ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้กับ ดา เอ็นโดรฟิน ทรงพลังแห่งความสง่า ผสมผสานแฟชั่นตะวันตก ทศวรรษที่ 1851 นับเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการปฏิรูปการแต่งกายในยุควิกตอเรีย สวมชุดสั้นหรือกระโปรงที่ปิดอยู่ใต้หัวเข่า โดยคัดสรรเนื้อผ้าไหมดัชเชสซาติน สีงาช้าง นำมาออกแบบตัดเย็บตัวเสื้อเป็นเนื้อผ้าซีทรูแขนยาว ทรงกระโปรงบอลกาว์น บริเวณด้านหน้าสั้น ด้วยหลังยาว โดดเด่นระยิบระยับวับวาว บริเวณช่วงคอปักคริสตัลเพขร สวาร๊อฟสกี้ ขนาดใหญ่ สั่งตรงจากประเทศออสเตรีย ปักกระจาย ระยิบระยับส่องแสง ทั่วทั้งงานบริเณข่วงโอบไหล่ จับเดรป เพิ่มความสง่า ตัวกระโปรงแฝงความหรูหราซ้อนเร้น เล่นเรเยอร์สามมิติ ดอกไม้ผ้าประดิษฐ์ สลับดอกขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ บรรจงปัก แทรกเกสรคริสตัลเพชรสวาร๊อฟสกี้ บริเวณด้านหลัง ปล่อยชายลากยาว จรดปลายพื้น เรียกได้ว่า เรียบโก้ แฝงความหรูหรา สง่างามเจ้าบ่าว "เดนนิส ไทยคูน" สวมสูท ผ้าวูลสีดำปกเทเลอร์ขนาดใหญ่ คัตติ้งสุดเนี๊ยบ ทั้งสอง สวย หล่อ สง่างาม