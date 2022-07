ผู้จัด “เมย์ อรวรรณ” (MAME) พร้อมแผ่มวลความรักให้จิ้นฟิน กับ บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ เริ่ม 18 สิงหาคม นี้ ทาง GMM25

ซีรีส์ฟอร์มใหญ่แห่งปีของที่สร้างจากนิยายวายขายดี 2 เรื่องของนามปากกา MAME คือและนำแสดงโดยได้ฤกษ์กำหนดลงจออย่างเป็นทางการแล้ว 18 สิงหาคม นี้ เวลา 5 ทุ่ม ทางช่อง GMM25 และสามารถดูย้อนหลังได้ทาง Youtube Channel : Me Mind Y Official แต่ก่อนที่เราจะได้ไปจิ้นฟินกับซีรีส์ พาพูดคุยกับผู้จัด “เมย์ - อรวรรณ วิชญวรรณกุล” (MAME) เกี่ยวกับที่มาที่ไปของซีรีส์เรื่องนี้“เมย์ อรวรรณ ” : ตอนกำลังคิดว่าจะทำซีรีส์เรื่องใหม่ เมย์มองหานิยายของตัวเองที่มีความก้ำกึ่งระหว่างความเป็นผู้ใหญ่และเด็ก เป็นวัยทำงานและวัยมหาวิทยาลัย แล้วก็มีนิยาย 2 เรื่องนี้ผุดขึ้นมาในหัวค่ะ เพราะ นิยาย 2 เล่มนี้ มีเกี่ยวพันกัน มีจุดเริ่มต้นของทั้ง 2 คู่ ในฉากเดียวกันค่ะ การคัดเลือกนักแสดง เมย์ดูที่ คาแรกเตอร์ ก่อนเลยเพราะเมย์มีภาพในหัวของตัวเองชัดเจนตั้งแต่เขียนนิยายแล้ว จากนั้นก็ดู เคมีของตัวนักแสดง เพราะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการการทำซีรีส์วาย และอีกข้อคือ ทัศนคติของตัวนักแสดงเนื่องจากเรากำลังทำงานที่เกี่ยวกับความรักของเพศเดียวกัน เป็นความรักแบบไม่มีการจำกัดเพศ ทัศนคติของตัวนักแสดงกับเรื่องนี้จึงถือเรื่องที่สำคัญมาก แล้วน้อง ๆ ทั้ง 4 คน “บอส โนอึล ฟอร์ด และ พีท” ก็มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องนี้มาก ๆ ค่ะ สำหรับ "บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์" เมย์ทำขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกคนที่ได้ดูสัมผัสได้ว่าจริง ๆ ความรักมันมีอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าเราจะรับรู้มันได้ไหม อยากให้คนดูได้ดูแล้วสนุก มีความสุข รู้สึกอิน หัวเราะ เศร้า อินไปกับบรรยากาศรักของพวกเขาทั้ง 4 ตัวละคร ฝากซีรีส์เรื่อง บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ ด้วยนะคะ เรื่องนี้ทำมาจากนิยาย 2 เรื่อง คือ พายุรักโถมใจ และ พระพายหมายฟ้าค่ะ จะออนแอร์วันแรก วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม ทางช่อง GMM25 เวลา 5 ทุ่ม และย้อนหลังทาง Youtube Me Mind Y Official พวกเราทุ่มเท และตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มาก ๆ อยากให้ทุกคนติดตาม เรื่องนี้มีเพลงประกอบซีรีส์ทั้งหมด 3 เพลง ร้องโดยน้อง 4 คน โดยแต่ละเพลงจะพูดถึงเนื้อหาซีรีส์ในพาร์ทของตัวเองค่ะ และขอฝากช่องยูทูป Me Mind Y MUSIC ช่องน้องใหม่ไว้ติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”สามารถติดตามความรักของทั้ง 4 คนได้ใน บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ (Love in The Air) เริ่มตอนแรก 18 สิงหาคม นี้ ทางช่อง GMM 25 เวลา 5 ทุ่ม เป็นต้นไป และดูย้อนหลังเวลา เที่ยงคืน ได้ทาง Youtube Channel : Me Mind Y Official และติดตามรายละเอียดต่างๆ ของซีรีส์ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Me Mind Y Official#MeMindYOfficial #LoveintheAir #บรรยากาศรักเดอะซีรีส์ #พายุรักโถมใจ #พระพายหมายฟ้า #ฟอร์ดพีท #พระพายสกาย #บอสอึล #พายุเรนตัวอย่างซีรีส์ :