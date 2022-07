รวมภาพ! ตะโกนดังๆ F4 thailand ปังมาก “ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ” ฟลูฟิลทุกโมเมนต์ ใน “SHOOTING STAR CONCERT”

เรียกว่าแฟนๆ ยังคงติดบ่วงและไม่มูฟออนกับการโดนตกอยู่ภายใต้โมเมนต์ความฟินขั้นสุด ในคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ “SHOOTING STAR CONCERT” จาก “GMMTV” ครั้งแรกในประเทศไทย ของ 4 นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต “ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ” แถมยังเสริมทัพด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล, พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี, ฟ้า-ยงวรี อนิลบล, ฟลุ๊ค-กวิน แคสกี้, แจน-พลอยชมพู ศุภทรัพย์” ที่ทำเอากราฟความสุขพุ่งกระฉูดเลยทีเดียว โดยครั้งนี้เป็นการเอ็นเตอร์เทน สร้างความบันเทิงกันแบบจัดหนักจัดเต็มจนเกินคำว่าสนุกมากเวอร์!! ทั้งเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการ ผสมผสานไปกับโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดพรีเมียมให้กับแฟนๆ ได้ชมกันในรูปแบบ On Stage พร้อมกับการ Live Streaming ผ่าน “TTM Live” (Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก นานกว่า 3 ชั่วโมงเต็ม ซึ่งกระแสความปังพุ่งทะยานจนแฮชแท็ก #SHOOTINGSTARCONCERT ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ “อันดับ 1” ของโลก และในประเทศไทย รวมทั้งอีกหลายประเทศทั่วโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ซึ่งงานนี้ทำเอาทุกคนได้ระเบิดความสนุกพร้อมกับหัวใจที่ฟลูฟิลจนล้นปรี่เหนือคำบรรยายเริ่มต้นออกสตาร์ทความฟินกันด้วยคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในเพลงฮิต “Shooting Star” ประกอบ ซีรีส์ “F4 THAILAND : หัวใจรักสี่ดวงดาว BOYS OVER FLOWERS” ที่หนุ่มๆ ทั้ง 4 คน “ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ” ลอยอยู่กลางอากาศโชว์เสียงเพราะๆ มาออดอ้อนขอคะแนนความคิดถึงกันยกใหญ่ ต่อกันด้วยเพลง “ดาว” และ “Super Star” ที่ตกอารมณ์ความคลั่งรักของแฟนๆ ได้อยู่หมัด ก่อนที่ทุกคนจะทักทายและต้อนรับแฟนคลับ เข้าสู่คอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย ท่ามกลางเสียงกรี๊ดที่ดังสนั่นลั่นฮอลล์ ต่อกันด้วยพาร์ทโชว์เดี่ยวประเดิมด้วย “นานิ” กับเพลงสไตล์ฮิปฮอป “Honest” กับลุคสุดคลูที่เรียกความว้าวจากคนดูได้ไม่น้อย ก่อนจะเปลี่ยนมูดมาซึ้งปนเศร้ากันในเพลง “อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร...เข้าใจไหม” จากนั้นก็ถึงคิวของ “ดิว” ที่คว้าไมค์มาร้องเพลง “เวลา” เรียกว่าเพราะซึ้งกินใจขั้นสุด ก่อนดีกรีความฟินจะพุ่งทะยานขึ้นไปกับเพลง “Beside you” ที่ชิลโดนใจแฟนๆ อย่างหนัก แต่สิ่งที่เรียกเสียงกรี๊ดคือการที่ “วิน” หยิบเอาเพลง “One Call Away” มาร้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ปังเบอร์แรง แถมยังขยี้ความฟินกันต่อด้วยเพลงฮิต “โต๊ะริม” ที่แฟนๆ ร้องตามกันดังสนั่นฮอลล์ ก่อนจะส่งไมค์ต่อไปที่ “ไบร์ท” กับเพลง “Robbers” ที่ถูกนำเสนอถึง DNA ความเป็นตัวตนในสไตล์แนวดนตรีที่ชอบ ทำเอาแฟนๆ ถึงกับปรบมือชื่นชมกันสุดพลัง จากนั้นขอส่งอารมณ์ความเหงากันต่อเนื่องในเพลง “Lonely” แต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆ เซอร์ไพรส์และตื่นตาตื่นใจสุดๆ นั้นคือช่วงพาเหรดเพลงประกอบซีรีส์ที่ผสมผสานด้วยการโชว์ซีนสุดประทับใจ โดยเริ่มต้นจาก “Who am I” กับความหล่อแบบตะโกนของ 4 หนุ่ม “ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ” ต่อกันด้วยโมเมนต์หวานเวอร์ของ “วิน-พรีม” ในเพลง “แสงที่ปลายฟ้า” จากนั้นขอเปลี่ยนเป็นแนวสนุกสนานในเพลง “Best Life” ที่ “นานิ-แจน” มาชวนแฟนๆ โยกตามกัน และต่อด้วยโชว์ของ “ดิว-ฟ้า-ตู” ในเพลง “In the Wind” ก่อนที่จะมาสู่โหมดเศร้ากับเพลง “One Last Cry” จาก “ไบร์ท-ตู-ดิว” มาอินกันต่อกับฉากฝนตกในตำนานของ “ไบร์ท-ตู” ในเพลง “Night Time” จากนั้นก็ขอจบพาร์ทนี้ด้วยโมเมนต์ความฟินกันในเพลง “โลกของฉันคือเธอ” จาก “ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ-ตู-พรีม-ฟ้า-แจน-ฟลุ๊ค” แล้วก็ถึงคิวของเพลงฮิตอย่าง “แฟนเก่าคนโปรด” ที่ “ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ” โชว์เสียงออดอ้อนได้แบบน่ารักเกินปุยมุ้ย ก่อนจะเปลี่ยนฟีลมามันส์ในเพลง “เสแสร้ง” จาก “ดิว-นานิ” ส่วน “ไบร์ท-ฟลุ๊ค” ก็ไม่น้อยหน้าขอโชว์เสียงเพราะๆ ในเพลง “Lost Star” แล้วก็เข้าสู่โหมดสนุกสนานกับ “ไบร์ท-วิน” ในเพลง “จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (Everyday)” และเพลง “Sugar” จาก “ไบร์ท-วิน-ดิว-นานิ” ต่อกันด้วยเพลงเพราะความหมายดี “ดาว” เพื่อแทนคำขอบคุณแฟนๆ ที่สนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันมาตลอด พร้อมทั้งเผยถึงความรู้สึกว่า “ขอบคุณผู้ใหญ่ทาง GMMTV ที่มองเห็นศักยภาพและให้โอกาสพวกเราได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกัน และมากกว่านั้นคือขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุน ให้กำลังใจในวันที่พวกเรารู้สึกท้อ หรือต้องเจอกับแรงกดดันหลายๆ อย่าง สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีความหมายกับพวกเรามากจริงๆ ครับ” ก่อนจะส่งท้ายความประทับใจด้วยบรรยากาศฝนดาวตกกับเพลง “Shooting Star” พร้อมไฮไลท์ที่ 4 หนุ่มขึ้นสลิงลอยอยู่กลางอากาศ เรียกว่าโมเมนต์ของคอนเสิร์ตในวันนี้ มีครบทุกความฟิน ทั้งสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และซาบซึ้งใจสุดๆ กันเลยทีเดียวสำหรับการรับชม Live Streaming สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “SHOOTING STAR CONCERT” ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. (GMT+7) ถึง 19 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น. (GMT+7) และสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 240 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter & Weibo : GMMTV