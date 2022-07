“เนย โชติกา” ควักกระเป๋าตัวเองแบบไม่ต้องกู้ เปิดตัวธุรกิจใหม่ “MAY i”

ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจหญิงไฟแรงสุดๆ สำหรับ นางร้ายตัวท็อปของวงการบันเทิงหลังจากดันแบรนด์คอสเมติกครองใจสาวไทยทั่วประเทศมาแล้ว ล่าสุดขอส่งต่อความปังบนเส้นทางสายสุขภาพ ควักเงินกระเป๋าตัวเอง เดินหน้าทำธุรกิจสายเฮลท์ตี้ จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่ MAY i (เม ไอ) ตัวช่วยสำหรับคนรักสุขภาพ ผงผัก 3 สูตร 3 ความเป๊ะ EVERYDAY VEGGIE MULTI GREENS สูตรผัก 5 สี เพิ่มเพิ่มภูมิคุ้มกัน เติมเต็มสุขภาพดี, NIGHTLY VEGTOX MULTI FIBER สูตรผักและผลไม้ช่วยดีท๊อกซ์, DAILY BEAUTX MULTI BERRIES สูตรเบอร์รี่รวม ช่วยบำรุงงานผิว ที่ใช้เวลานานถึง 2 ปี ในการปรับสูตรและทดลองด้วยตัวเองจนออกมาลงตัว สุขภาพดีชวนฟินภายในงานเปิดตัว MAY i (เม ไอ) ร่วมเปิดประสบการณ์ไขความลับสุขภาพดี หุ่นเป๊ะของบอสสาวคนเก่งพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาสุขภาพและประสบการณ์ตรงจากเคล็ดลับผงผัก โดยมี “คุณหมอกอล์ฟ” น.พ.สิทธา ลิขิตนุกูล ช่วยเสริมทัพตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ พร้อมด้วยสเปเชียลโชว์สุดพิเศษ จากคู่จิ้นด้อมเบบี๋และที่ควงคู่กันมาเสิร์ฟความฟิน สร้างปรากฏการณ์ห้างแตก มีแฟนๆ มาให้กำลังใจล้นทะลักงานเปิดตัว MAY i (เม ไอ) ณ ลาน EVENT HALL ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าวปิดท้ายด้วยกิจกรรมฟินๆ จุกๆ โดนใจด้อมเบบี๋เกินต้าน ทั้งยังมีสามีสุดที่รักรวมถึงเหล่าเซเลบคนบันเทิงมาร่วมยินดีกันเพียบ อาทิและสามีรวมถึงด้านเผยถึงที่มาของผลิตภัณฑ์นี้ว่า...“เนยเป็นคนชอบทานผักผลไม้อยู่แล้ว แต่ว่าหลังๆ ไลฟ์สไตล์เรามันเปลี่ยนไป เรามีลูก เราไปส่งลูกโรงเรียน เราทำงานเยอะ เราไม่มีเวลาได้ทานผักเหมือนเดิมค่ะ ก็เลยลองมาคิดดูว่าในแต่ละวัน เราทานผักไม่ถึง 400 กรัมต่อวันอย่างน้อย เราก็อยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วย ด้วยความที่ก็โตขึ้น เราก็ต้องดูแลตัวเองทุกสัดส่วนก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ตัวนี้ทำมาคือ 2 ปีเลยค่ะ กว่าจะได้ครบทุกสูตร ตอนแรกได้เป็นผักเขียว 5 ชนิดก่อน เป็นตัวแบบว่าธรรมชาติ 100 % ต่อมาตัวเราด้วยความที่เราก็ต้องดูแลผิวพรรณ รูปร่าง Activity เยอะ ดูลูก กิจกรรมเยอะ ก็เลยเกิดเป็นตัวที่เบอร์รี่ 12 ชนิด แล้วก็บวกกับแอสต้าแซนทีน Q10 ต่างๆ ก็คือดูแลผิวแบบจัดเต็มค่ะ แบบครบสูตรด้วยผัก ผลไม้ จัดเต็ม 3 สูตรเลยอีกสูตรนึงก็เป็นรวมผลไม้ที่เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไล้ เกี่ยวกับการขับถ่ายโดยเฉพาะเลย ใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย ขับถ่ายไม่ดี ตัวนี้เรารวมผลไม้ที่ดีกับการขับถ่าย แล้วก็มี พรีไบโอติกส์ โพรไบโอติกส์ด้วย ซึ่งทั้ง 3 ตัวของเรา ต้องบอกว่าเราชูเรื่องของผัก ผลไม้เป็นหลักเลย ทานง่ายมากค่ะ ก็คือใน 1 กระปุกของเรา จะทานได้ประมาณ 30 วัน ก็คือ 1 เดือน แค่ 1 ช้อนง่ายๆ เลย เทียบเท่ากับเราทานผักจานนึงเลยค่ะ ไม่มีน้ำตาลเลย แบบวีแกนทานได้เลย ตัวที่เป็นผัก 100% ค่ะ ลงทุนไปเยอะเหมือนกันค่ะ”พร้อมเคลียร์ข่าวอักษรย่อดารานักธุรกิจติดหนี้พันล้าน“มีคนส่งให้เนยดูด้วย มีคนส่งให้เยอะเลย แล้วก็มีเพื่อนแท็กมา (งงมั้ย ?) ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ จะบอกว่าไลฟ์สไตล์เนย เนยเป็นคนไม่เป็นหนี้ เนยเป็นคนไม่ซื้อของผ่อนเลย เพราะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบมีภาระ อย่างที่บอกค่ะ มีเงินถึงซื้อ ไม่เป็นคนมีหนี้เลยค่ะ เป็นคนที่แบบถ้าสมมุติจะผ่อนอะไรสักอย่างนึง เราต้องรู้ตัวว่าภายใน 3 ปีฉันต้องทำให้ได้ประมาณนี้ ก็เลยไม่ซีเรียส แต่ว่ายอมรับเลยว่ามีคนส่งมาให้จริงๆ ค่ะเขาก็ถามว่าเห็นข่าวนี้รึยัง เหมือนเขาไม่กล้าพูดอ่ะ เป็นเพื่อนของเพื่อนส่งมา ถ้าเพื่อนสนิทเขาจะไม่กล้าส่ง เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไง ส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทด้วย แกเห็นข่าวนี้รึยัง เห็นแล้วนึกถึงเลย เอ๊า!! เราก็แบบนึกถึงฉันได้ไงอ่ะ พันล้านก็ดูดีนะ แต่หนี้อ่ะไม่ได้เนยก็ถามเขาตรงๆ เลยว่าทำไมคิดถึงเรา ทำไมถึงคิดว่าเป็นเรา เขาบอกว่าอ่านดูเหมือนแกทำธุรกิจ ดูเหมือนแกอาจจะไปกู้เขามาทำธุรกิจรึเปล่า (หรืออาจจะมองว่าเราทำธุรกิจเยอะรึเปล่า ?) ใช่ๆ ค่ะ น่าจะอย่างนั้น”ใช้เงินสดตลอด ไม่มีหนี้ ไม่มีผ่อน“ใช่ เป็นคนไม่อยากมีหนี้ ไม่ได้ว่าคนมีหนี้หรืออะไรนะคะ ต้องออกตัวก่อน เพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเองว่า ถ้าเราไม่มี เราก็จะไม่ซื้ออะไรอย่างนี้ แต่ว่าอย่างบ้านเราก็ผ่อนนะ เราก็เคยมีหนี้ แต่ว่าเราก็ตั้งเป้าในตัวเราเองว่าเราจะทำให้เสร็จภายในกี่ปีอะไรอย่างนี้ค่ะ มันไม่ใช่ว่าเนยไม่เคยมีหนี้เลย ก็เป็น แต่ว่าเราก็มีเป้าว่าเราจะทำให้มันเสร็จภายในกี่ปีๆ”เผยทำธุรกิจเยอะมาก แต่ใช้เงินสดหมด ไม่เคยกู้ธนาคารมาลงทุน“ไม่เคยค่ะ เพราะว่าเนยเริ่มจากเล็กๆ มาตลอด เนยก็เก็บเงินๆ แล้วก็ต่อยอด ต่อยอดๆ ค่ะ (เคยมีคนบอกให้กู้มั้ย เพื่อเป็นการหมุน ?) มีค่ะ เยอะเลย แต่ไม่ได้กู้ค่ะ ถ้าคนทำธุรกิจเป็น เขาก็มองว่ากู้อาจจะดีกว่า ไม่ต้องใช้เงินตัวเอง อาจจะใช้ดอกเบี้ยนิดหน่อย แต่ว่าเนยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราต้องทำจากเล็กๆ ให้เรามี แล้วค่อยต่อยอดไปใหญ่ขึ้นๆ มันจะไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยค่ะ”