ASICS จัดงาน Autumn Winter 2022 Regional Brand Day เผยโฉมสินค้าใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำ

ASICS (เอสิคซ์) จัดงาน ASICS Autumn Winter 2022 Regional Brand Day เผยโฉมคอลเลคชั่นใหม่ที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทกีฬาและไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายวิ่ง (Performance Running) สายกีฬาบนคอร์ท (Core Performance Sports) สายแฟชั่นและสปอร์ตสไตล์ (SPORTSTYLE) รวมถึงเสื้อผ้า (Apparel) จัดเต็มทั้งรองเท้ากีฬา สนีกเกอร์ และเสื้อผ้า ทั้งยังมาพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย และพบกับ ASICS Brand Ambassador และนักกีฬาจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานงาน ASICS Autumn Winter 2022 Regional Brand Day จัดขึ้น ณ noble PLAY ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะใจกลางกรุงเทพมหานคร งานพรีวิวในครั้งนี้ถ่ายทอดผ่านคอนเซ็ปต์สำคัญ #LiveUplifted ซึ่งเป็นแคมเปญหลักของทาง ASICS ที่จะมาช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นไปพร้อมกันภายในงานพร้อมร่วมพบปะกับ Brand Ambassador จาก ASICS ประเทศไทย เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์, อิน-สาริน รณเกียรติ, เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล, บูม-รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์, ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร กันคำ, อินทัช-ภทรธร เฉลิมพรภักดี, เชน-ณัชพล ชีวะปัญญาโรจน์, เบียร์-รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์ และแอนน่า กลึคส์ อีกทั้งเหล่านักแสดงดาวรุ่งในฐานะ Brand Ambassador จาก ASICS ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Zong Zijie, Richie Koh, Tyler Ten รวมถึงดีเจวิทยุอย่าง Germaine Leonora Tan และ Zhu Zeliang ด้วยเช่นกันในครั้งนี้ ASICS ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับพลังแห่งความสุขจากการออกกำลังกายไปกับเทคโนโลยี ASICS BLAST เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านการวิ่งสำหรับรองเท้า Performance Running ที่ประกอบไปด้วยรองเท้าโมเดลสำคัญอย่าง METASPEED+, NOVABLAST และ GEL-KAYANO เพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ผ่าน ASICS Speed Lab Carbon และ ASICS Speed Lab Blastอีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้มีโอกาสรับชมรองเท้ากีฬาบนคอร์ท (Core Performance Sports) ที่ได้มีการพัฒนาในเรื่องของความเร็วและความมั่นคง ทั้งกีฬาเทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอล และกีฬาในร่มต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีในส่วนของเสื้อผ้าที่เปิดตัวในปีนี้อย่าง ACTIBREEZE™ หรือเทคโนโลยีที่อยู่ในเสื้อผ้าออกกำลังกาย ซึ่งออกแบบมาช่วยควบคุมและลดความชื้นที่พร้อมส่งมอบความสบายให้กับผู้สวมใส่และยังสามารถระบายอากาศได้ในระดับดีเยี่ยมนอกจากการเผยโฉมเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ว ภายในงานยังมีการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับสินค้า Sportstyle สุดล้ำที่มากับฟังก์ชั่นและแฟชั่นอันแสนโดดเด่น พร้อมให้ทุกคนได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองไปกับสนีกเกอร์โมเดลสุดฮิตที่ดูแลและร่วมพัฒนาโดย Kiko Kostadinov Studio นอกจากนี้ยังมีสนีกเกอร์ซีรีส์ GEL-QUANTUM ที่ทำให้รู้สึกราวกับว่าอยู่ในห้วงอวกาศ รวมไปถึงโมเดล GEL-SONOMA15-50 ที่ได้โชว์ให้เห็นถึงความมั่นคงและทนทานเมื่อใส่คู่นี้ออกไปลุย ภายใต้บรรยากาศการตั้งแคมป์ท่ามกลางธรรมชาติ และโมเดล JOGGER X81 ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการดีไซน์จากการผสมผสานระหว่างรองเท้าจ๊อกกิ้งช่วง 1980s และแฟชั่นสุดโมเดิร์นร่วมเฉลิมฉลองให้กับสินค้าในซีซั่นนี้ไปพร้อมกับความสนุกและความมันส์ โดยภายในงานพบกับการแสดงจากแรปเปอร์ไทยดีกรีแชมป์เวที Show Me The Money Thailand ซีซั่น 2 อย่าง K.AGLET พร้อมด้วยโชว์ฮิปฮอปแดนซ์จากทีมนิสิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ DJ Rhunrun ที่มาช่วยสร้างสีสันและจังหวะสุดเร้าใจให้ทุกท่านได้สนุกไปพร้อม ๆ กันASICS มุ่งมั่นในการยกระดับร่างกายและจิตใจด้วยกีฬาและการออกกำลังกายมาเสมอ ดังสโลแกนที่ว่า Sound Mind, Sound Body หรือการมีจิตใจที่แจ่มใสในร่างกายที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังปรารถนาให้คอลเลคชั่นใหม่ประจำซีซั่น Autumn Winter 2022 สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีสะท้อนให้เห็นถึงพลังของกีฬาว่าสามารถสร้างพลังบวกในการใช้ชีวิต เพื่อให้มีจิตใจที่ดี และมีร่างกายที่แข็งแรงเตรียมตัวให้พร้อมกับคอลเลคชั่น Autumn / Winter 2022 รอช้อปได้ที่ ASICS Store ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนำ และทางออนไลน์ที่ ASICS.COMติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASICS และ ASICS SPORTSTYLE ได้ที่:Website: ASICS.COMLINE Official: @ASICSTHFacebook: ASICS / ASICS SPORTSTYLEInstagram: @ASICSTH / @ASICS_SPORTSTYLE_TH