"ชิน-ตั้ม-โดม" ร่วมเชียร์ เยาวชนต้นแบบสุดปัง TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 12

กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นให้เยาวชนทั่วประเทศ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด” พร้อมค้นหาต้นแบบกลุ่มใหม่มาเดินตามรอยรุ่นพี่ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประทศห่างไกลยาเสพติดสำหรับกิจกรรมของโครงการฯ นั้น คัดเลือกน้องๆ เยาวชน 40 คนจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสที่เข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวที กับ 4 โจทย์เพลง(ป็อบ, ลูกทุ่ง, แดนซ์, สากล) ใน 4 สัปดาห์ ซึ่งมีครูใหญ่ใจดีคอยดูแลสนับสนุนอย่างดี และได้กูรูตัวท็อปที่ได้รับการยอมรับในด้านร้อง เต้น การแสดงออก ฯลฯ ให้คำปรึกษาแนะนำสอนเทคนิคต่างๆ ให้น้องอย่างใกล้ชิด และคัดเลือกผู้มีความสามารถแบบครบเครื่องให้เหลือเพียงน้องๆ 16 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยรอบชิงชนะเลิศ น้องๆ เยาวชนทั้ง 16 คน ทุ่มเทฝึกซ้อมความเป็นต้นแบบเก่งและดี เตรียมพร้อม ขอโชว์ความสามารถร้อง เต้น แสดงออกแบบสุดปัง ด้านหน้าเวทีให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิและร่วมชมและตัดสินความสามารถพร้อมส่งกำลังใจให้น้องๆ บนเวทีสำหรับผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ฝ่ายหญิง ได้แก่จ.ชลบุรี และ ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่จ.สระบุรี สองเยาวชนที่โชว์ความสามารถออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ชนะใจคณะกรรมการเรียกเสียงกรี๊ดจากกองเชียร์ดังสนั่นฮอลล์ โดยทั้งคู่จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบเก่งและดีให้กับน้องๆ และเพื่อนๆ ทั่วประเทศต่อไป