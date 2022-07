เผยความจริงต้นฉบับ “จอห์น วิค” ของ “คีอานู รีฟส์” คือชายเกษียณวัย 75 ปี

โปรดิวเซอร์คนดังได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวในผลงานหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่ชื่อว่า They Shouldn't Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action โดยระบุว่าจากนั้นเจ้าตัวก็ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนจาก 2 นักแสดงในตำนานมาเป็น คีอานู รีฟส์คีอานู ได้เผยในหนังสือว่า เขารู้ดีว่า John Wick จะกลายเป็น “การร่วมงานกันที่เจ๋งสุดๆ”