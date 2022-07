ไข้ใจกำเริบ! “ฟลุ๊ค-เอิร์ธ,โบ๊ท-เคนจิ” ฝ่าวิกฤตหัวใจ ในซีรีส์ “แอบจองรัก”

ยิ่งออกอากาศยิ่งอวดความน่ารักสำหรับ ซีรีส์ “แอบจองรัก (My Secret Love The series) ที่จัดเป็นซีรีส์ที่แฟน ๆ หลายคนชื่นชอบหนักมาก เพราะมีครบทุกอรรถรส ครบทุกโมเมนต์จริง ๆ ที่ล่าสุดคู่พระนายของเรื่องอย่าง ฟลุ๊ค-เอิร์ธ และ โบ๊ท-เคนจิ เกิดอาการไข้ใจกำเริบ ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนกันซะแล้วโดยในสัปดาห์นี้ เรื่องราวดำเนินมาถึงความสัมพันธ์ของสองคู่หลัก เมื่อ คิมหันต์ (เอิร์ธ ธีระภัทร์) ป่วยเป็นไข้อย่างหนัก ทำให้ เมฆ (ฟลุ๊ค ชัชวาล) เกิดอาการเป็นห่วงต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งเช็ดตัว และทำอาหารให้ทานจนอาการดีขึ้น คิมหันต์ซาบซึ้งและตามไปขอบคุณที่บ้านของเมฆ แต่ก็ได้พบกับเพื่อนสนิทในวัยเด็กของเมฆ ซึ่งลึก ๆ ในใจคิมรู้ว่าคือคนรักเก่าก็อยากจะทำใจอยู่ต่อ จึงได้หลบหน้าออกจากบ้านและไม่ได้ฟังเมฆได้อธิบายเพราะออกอาการน้อยใจขั้นสุด จึ้งได้แต่รอให้คนที่เป็นต้นเหตุตามมาง้อ ส่วนด้านของคู่ ทิม (โบ๊ท ยงค์ยุทธ) และ ไม้ (เคนจิ - ศิวรุฒ) ก็ต่อสู้กับหัวใจของแต่ละฝ่าย เมื่อไม้มีนัดกินข้าวกับพีท (จ้าบ เตวิช) แล้วมาขอให้ทิมช่วยเลือกชุดใส่ไปทานข้าวทำให้เจ้าตัวแสดงความไม่พอใจซักถามอย่างละเอียดกับการนัดเดทครั้งนี้ของสองคน ถึงทิมจะไม่พอใจแต่ก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์ตรงหน้าไปไม่ได้จึงจำต้องจัดการให้เพื่อนสนิทอย่าง ไม้ ดูดีที่สุด แฟน ซีรีส์ร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งสองคู่ฝ่าวิกฤตความรักครั้งนี้ไปให้ได้ในซีรีส์ “แอบจองรัก (My Secret Love The series)” วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคมนี้ เวลา 22.55 น. ทางช่อง 3 ดูทีวี กด33 ดูมือถือกด 3Plus และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube Channel : BOYYENT เวลา 00.15 น.