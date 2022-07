iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประกาศสร้างซีรีส์ 200 เรื่อง เผยรายชื่อ 33 เรื่องสุดปัง ขนกองทัพครบทุกแนวทั้งพีเรียดอลังการ สืบสวนสุดมัน ยันโรแมนติกจิกหมอน ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งเรื่องซีรีส์เอเชียจาก iQIYI Original

ตอกย้ำความเป็นนัมเบอร์วันของแพลตฟอร์มซีรีส์จีน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ด้วยการประกาศแผนการสร้างซีรีส์ถึง 200 เรื่องในอีกสองปีข้างหน้าที่งาน iJOY ที่ผ่านมา และนี่คือ 33 ซีรีส์เรื่องใหม่สุดปังที่เผยรายชื่อออกมาให้ผู้ชมได้ตื่นเต้นกันแล้ว โดยประกอบไปด้วยซีรีส์แนวมหากาพย์สุดอลังการ - โรแมนติกฟินจิกหมอน – แฟนตาซีตระการตา และการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น อัดแน่นไปด้วยนักแสดงระดับแม่เหล็กและทีมงานคุณภาพคับคั่ง เรียกได้ว่าครบรสจัดเต็มพร้อมเซอร์วิสให้แฟนซีรีส์ทั่วเอเชียรวมทั้งแฟนซีรีส์จีนในเมืองไทยได้ติดตามชมกันซีรีส์มหากาพย์สุดอลังการ ปลุกยุคทองแห่งซีรีส์จีนขึ้นมาอีกครั้งเริ่มต้นด้วยหมวดซีรีส์มหากาพย์ที่แฟนซีรีส์ที่ชื่นชอบความยิ่งใหญ่อลังการไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ทุ่มทุนสร้างเนรมิตทุกโปรเจกต์มหากาพย์ให้สมบูรณ์แบบทั้งงานสร้างและทีมนักแสดง ไม่ว่าจะเป็น ภาคต่อของ Nirvana in Fire ซีรีส์ย้อนยุคเรื่องดังของจีน และการกลับมาของซีรีส์กำลังภายในสุดคลาสสิคเรื่อง Chinese Paladinรวมทั้งแฟนซีรีส์เตรียมตั้งตารออีกหนึ่งภาคต่อซีรีส์เรื่องดังจากภาพยนตร์ในปี 2014 เรื่อง Brotherhood Blades กับผลงานเรื่อง Pledge of Allegiance ที่พาย้อนเวลาสู่ราชวงศ์ หมิงกับเรื่องราวที่นำมาปัดฝุ่นใหม่ขององครักษ์เสื้อแพรที่ได้รับขนานนามว่าเป็น “ตำรวจลับที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์จีน”และการเดินทางสู่ประวัติศาสตร์ยังไม่สิ้นสุด Thirteen Hongs of Canton คือผลงานอีกเรื่องที่จะพาเราย้อนเวลาไปสู่ยุคราชวงศ์ชิงในศตวรรษที่ 18 กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเขตการค้าเพียงแห่งเดียวระหว่างตะวันตกและจีนในยุคนั้น ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดย เชาตุ้น จาก The Longest Day in Chang’an ผู้นำเสนอหนึ่งในสถานที่สำคัญของยุครุ่งเรืองของการค้าขายทางทะเลซีรีส์ “พลังคนรุ่นใหม่” ถ่ายทอดหัวใจที่มุ่งมั่นของหนุ่มสาวหลังจากที่ iQIYI (อ้ายฉีอี้) โด่งดังในหมู่แฟนเจเนอเรชั่น Z จากรายการวาไรตี้ วัยรุ่นวัยฝัน (Youth with You) จึงขอสานต่อผลงานโดนใจผู้ชมวัยรุ่นด้วยซีรีส์แนว “พลังคนรุ่นใหม่” ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวชีวิตของหนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่ นำโดยผลงานล่าสุดของนักแสดงหนุ่มหล่อที่ละลายหัวใจสาวๆ อย่าง “กงจวิ้น” เรื่อง Rising With the Wind ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวสุดตื่นเต้นของนักธุรกิจอายุน้อย ร่วมด้วยสองนักแสดงฮอตอย่าง จงฉูซือ และอู๋ซวนยี่ ที่เป็นที่รู้จักในนามสมาชิกวงเคป๊อป WJSN และ เกิร์ลกรุ๊ปจีน Rocket Girls 101ต่อด้วยซีรีส์แนวไซไฟแปลกตากับ Ball Lightning ซึ่งดัดแปลงจากนวนิยายของนักเขียนชื่อดัง หลิวชือซิ่น ผู้ชนะรางวัลฮิวโก้จากผลงานเรื่อง The Three-Body Problem ซีรีส์ไซไฟเยาวชนเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของวัยรุ่นชื่อ เฉินกวง ที่พบเจอกับเรื่องประหลาดในคืนวันเกิดครบ 14 ปีของเขาและตามมาด้วย The Heart of Genius กับการติดตามชีวิตของเด็กสาวชื่อ หลินจ้าวซื่อ (รับบทโดย จางจื่อเฟิง) กับลุงหลิน พ่อของเธอ (รับบทโดย เล่ยเจียหยิน) และ เป่ยจิน รักแรกของเธอ (รับบทโดย จางซินเฉิง) กับเรื่องราวการตามหาความจริงและความรักของตัวละครทั้งสาม โดย The Heart of Genius วางกำหนดสตรีมให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้วในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้และสุดท้าย ห้ามพลาดเรื่อง Road Home ดราม่าโรแมนติคว่าด้วยความบริสุทธ์และความหลงใหลของรักแรกในวัยเยาว์ นำแสดงโดย จิ่ง ปั๋วหราน และ ตันซ่งหยุนซีรีส์ผจญภัยลึกลับ ที่จะทำให้คุณติดหนึบทุก EPหลังจากความสำเร็จของ มุมที่ซ่อนอยู่ (The Bad Kids) และ ความจริงที่หลับใหล (The Long Night) ที่คว้ารางวัลผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมและผลงานต้นฉบับยอดเยี่ยมจากเวที Asia Content Awards iQIYI (อ้ายฉีอี้) เดินหน้าผลักดันซีรีส์แนวลึกลับและอาชญากรรมที่จะกระตุ้นสัญชาติญาณนักสืบของผู้ชมพร้อมกับทีมนักแสดงชั้นนำมากมายประเดิมกับ Lost In The Kunlun Mountains ซึ่งเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของทีมสร้าง The Golden Eyes ซีรีส์ปี 2019 ที่คว้ารางวัลซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมจากเวที Seoul International Drama Awards ครั้งที่ 14 และรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเวที Chinese American Film Festival ครั้งที่ 15 ซีรีส์เรื่องใหม่ของทีมสร้างนี้จะนำแสดงโดย สวีข่าย ที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง Story of Yanxi และ Falling Into Your Smileและอีกหนึ่งซีรีส์ที่มาพร้อมสองนักแสดงน่าจับตา Chasing the Under Current ที่ดึงสองนักแสดงชายขวัญใจสาวๆ อย่าง หวงจิงหยู (จากเรื่อง My Dear Guardian) และโทนี่ หยาง (จากเรื่อง Light and Night) ให้มาฟาดฟันกัน ขณะที่ Detective Chinatown (the series) 2 ก็พานักแสดงนำอย่าง รอย ฉิว กลับมา พร้อมกับต้อนรับนักแสดงหน้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ชางยู่เสียน, เคนนี่ บี, เชอรีล หยาง และหลินฮุงระทึกกันต่อกับซีรีส์ที่คอสืบสวนห้ามพลาด Checkmate ผลงานที่อิงจากตัวละครชื่อดัง แอร์กูล ปัวโรต์ จากนิยายสืบสวนสอบสวนของ อกาธา คริสตี้ ราชินีแห่งนิยายอาชญากรรม นำแสดงโดย หูอี้เตี่ยน และจางหยุนหลง โดยมีฉากหลังคือเมืองฮาร์บิ้น ที่มีฉายาว่า “มอสโควตะวันออก” พร้อมกับจุดหักมุมใหม่ที่คาดไม่ถึง และมาถึง Spy Game ซึ่งนำแสดงโดยอดีตสมาชิกวง Super Junior หานเกิง และนักแสดงชื่อดัง เว่ยต้าซุน ที่เคยฝากผลงานไว้ใน ด็อกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ (Dr. Tang) ของอ้ายฉีอี้ด้วยซีรีส์แฟนตาซีโลกตะวันออก มันไปกับโลกกำลังภายในนับว่าเป็นอีกหมวดที่แฟน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ให้การตอบรับถล่มทลายเสมอ ด้วยผลงานละครย้อนยุคและซีรีส์กำลังภายในที่โดนใจผู้ชม และรายชื่อผลงานครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวัง เพราะเต็มไปด้วยซีรีส์แฟนตาซีกลิ่นอายตะวันออกที่ผู้ชมต้องตั้งตารอเปิดตัวด้วยผลงานล่าสุดของซูเปอร์สตาร์สาวสวย หยางมี่ จับมือกับนักแสดงหนุ่มหล่อที่ร้อนแรงไม่แพ้กันอย่าง กงจวิ้น นำแสดงใน Fox Spirit Matchmaker 1 ขณะที่ หยางเชาเยว่ จากวง Rocket Girls 101 แท็คทีมกับ ติงอวี่ซี รับบทนำใน Love You Seven Times กับเรื่องราวของเทพสององค์ที่ถูกเนรเทศลงมาอยู่บนโลกมนุษย์หลังจากสร้างปัญหาให้กับภพทั้งสามมาถึง Thousand Years for You เล่าเรื่องราวของนายพล ลู่หยาน ผู้มีอายุกว่าพันปี (รับบทโดย เหรินเจียหลุน) ที่ได้เผชิญหน้ากับหัวหน้าเผ่าสาว หยูเติ้งเติ้ง (รับบทโดย ลี่ฉิน) นอกจากนี้ ผู้ชมยังจะได้พบกับ แองเจลล่าเบบี้ ที่ร่วมแสดงกับ หม่าเตียนหยู ใน Divine Destiny ละครย้อนยุคว่าด้วยเรื่องความรักและความท้าทายที่คนสองคนต้องเผชิญในการเสาะหาหนทางสู่สวรรค์ส่วนอีกเรื่องที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด Forbidden Love กับเรื่องราวย้อนยุคแนวโรแมนติคคอเมดี้ที่นำแสดงโดย ดีแลน หวัง ในบทขันทีชื่อ เสี่ยวเฟิ่ง ที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ ขุนนางฟู่ (รับบทโดย ปีเตอร์ หู) ท่ามกลางเรื่องราวการปฏิวัติในพระราชวังที่กลับกลายเป็นการช่วยชีวิต ปู้หยินโล่ว (รับบทโดย เฉินอวี้ฉี) หญิงสาวผู้ปราดเปรื่อง ตามมาด้วย Emperor’s Love วึ่งได้ วอลเลซ จุง มานำทัพนักแสดงเล่าเรื่องราวหวานปนเศร้าของ “เทพแห่งสงคราม” กับ “หญิงสาวผู้เป็นอมตะ” นามว่า ฉิงฮวนซีรีส์รักที่แตกต่าง โรแมนติกฟินจิกหมอนเป็นที่ทราบดีว่าผู้ชมทั่วโลกติดตาม iQIYI (อ้ายฉีอี้) จากซีรีส์โรแมนติคฟอร์มยักษ์อย่าง นายเย็นชากับยัยปลาหมึก (Go Go Squid!), ครึ่งทางรัก (Love is Sweet) และทุกชาติภพกระดูกงดงาม (One and Only) และซีรีส์ชุด “สวีทออน (Sweet On)” ในอีกสองปีข้างหน้า อ้ายฉีอี้จะขยายพรมแดนและขีดจำกัดความสร้างสรรค์ของละครรักโรแมนติคด้วยเรื่องราวและธีมที่แหวกแนวโปรยรักเรื่องแรกกับ Hello, I’m at Your Service ที่จะพาผู้ชมไปหาคำตอบว่าสุดยอดเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าใช้วาทศิลป์อย่างไรให้รอดพ้นจากปัญหาร้อยแปดที่ทำงานและความสัมพันธ์ ต่อด้วย Lesson in Love เรื่องราวรักต้องห้ามระหว่างครูและนักเรียนมัธยมปลายที่นำแสดงโดยนักแสดงชาวไต้หวัน แอน ชู และ เอ็ดเวิร์ด เฉินตามมาด้วย Echo of Her Voice ที่นำแสดงโดย เว่ยเจ๋อหมิง และ สวี่เจียฉี หรือกีกี้ จากวง THE9 กับเรื่องราวที่นำเสนอผ่านบทเพลงอันไพเราะของดนตรีจีนโบราณ และอีกหนึ่งผลงานของสาว แองเจลล่าเบบี้ ในบทหญิงสาวลึกลับชื่อ หลิวน่า ที่ช่วยชีวิต อาล่าย (รับบทโดย หวังอันหยู) เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเอาไว้ใน Back For You อาล่ายเริ่มสังเกตุว่าหลิวน่าเป็นเจ้าของบทการ์ตูนที่ดูเหมือนจะคาดการณ์คดีที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาและยังมีซีรีส์โรแมนติคที่ชวนฟินเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Warm on a Cold Night ซีรีส์รักในบรรยากาศย้อนยุคแนวลึกลับ และ Men In Love ที่เล่าเรื่องราวของผู้ชายสี่คนในวัยสามสิบกว่าและทัศนคติต่อความรักของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงไป ตบท้ายด้วย The Comic Bang ที่ดัดแปลงจาก Monthly Girls’ Nozaki-kun หนึ่งในมังงะที่ได้คะแนนสูงสุดบน MyAnimeList (8.7 คะแนน) ซึ่งจะกระตุ้นจินตนาการของผู้ชมพร้อมกับทำให้ผู้ชมอบอุ่นใจไปกับความโรแมนติค ซึ่งสตรีมให้แฟนๆ ได้ชมแล้วแล้ววันนี้บน iQIYI (อ้ายฉีอี้)ติดตามซีรีส์โปรแกรมปังทั้ง 33 เรื่องจากผลงานความตั้งใจของ iQIYI Original (อ้ายฉีอี้ ออริจินอล) ที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ บันเทิงครบรส เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแฟนซีรีส์จีนทุกท่านให้สนุกสนานไปด้วยกันเสมอ โดยแฟนๆ สามารถเตรียมตัวติดตามดูซีรีส์ทั้ง 33 เรื่อง แบบซับไทยได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ www.iQ.comสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIP ด้วยภาพคมชัดระดับ Full HD และเสียงระบบ Dolby Atmos เสมือนดูในโรงภาพยนตร์ 