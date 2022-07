“Neferlogne” (เนเฟอร์โลญ) ดึง “ดาว-ไอซ์-ชิปปี้-มารีญา” ร่วมแคมเปญ Light A Wick, Give A Life สร้างสรรค์เทียนหอมสุดพิเศษเพื่อการกุศล

“Neferlogne” (เนเฟอร์โลญ) แบรนด์เครื่องหอมระดับพรีเมียมของประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ Light A Wick, Give A Life เชิญเหล่าดารา นักร้อง และเซเลบบริตี้ชื่อดัง อาทิ ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม, ไอซ์-อมีนา กูล, มารีญา พูลเลิศลาภ, ชิปปี้ – ศิรินทร์ ปรีดียานนท์ , คิวเท โอปป้า, กล้าไม้ ไมเกิ้ล หรือ GUYGEEGEE, ก้อง Hive Salon (กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา), เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย, บี๊บ - ศิรสัณฑ์ หอวิจิตร และ ซินดี้-อาทิมา หิมะทองคำ เข้าร่วมรังสรรค์เทียนหอมคอลเลคชั่นสุดพิเศษ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย ไปมอบให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนเหล่าแฟนคลับ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมทำบุญช่วยเหลือสังคมไปพร้อม ๆ กันเทียนหอมคอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้ ประกอบไปด้วยกลิ่น 14:28, Smoky Quartz, 249, When The Stocks Go Green และ Take A sip ซึ่งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สรรค์สร้างจากวัตถุดิบที่คัดสรรจากสารสกัดระดับโลก ให้กลิ่นหอมแบบผ่อนคลายในระดับลักซูรี่ที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งตัวฝาเทียนหอมยังมีความพิเศษที่ถูกออกแบบโดยดาราแต่ละท่านด้วยความตั้งใจ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย ไปมอบให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสัตว์, ผู้พิการ, ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด, เด็กด้อยโอกาส และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่านอกจากจะได้รับเทียนหอมไว้ผ่อนคลาย คอยช่วยปลอบประโลมอารมณ์ ยังได้ทำบุญช่วยเหลือสังคมอีกด้วยโดย ดาว เผยถึงความพิเศษกับกลิ่นที่เธอตกหลุมรักว่า “ของดาวเป็นกลิ่น 14:28 จะมีความเย้ายวน ให้ความรู้สึกชวนน่าค้นหา ตรงกับสไตล์ของดาวที่เป็นคนบุคลิกค่อนข้างชัดเจน แต่จะมีบางมุมส่วนตัวที่หลายคนไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย บวกกับพอดาวได้ลองใช้แล้วรู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะ ส่วนโครงการที่ดาวช่วยเหลือจะเป็นสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เพราะดาวรักน้องหมามากๆ น้องหมาอยู่กับเราตลอดเวลา สิ่งที่เราใช้จะเหมือนกับที่ลูกเราได้รับ เหมือนกับที่เราปรณนิบัติตัวเองค่ะ”ด้าน ไอซ์ ก็เสริมต่อว่า “กลิ่น 14:28 จะบ่งบอกเสน่ห์และตัวตนของไอซ์ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ มีความหวานซอฟท์ เป็นกลิ่นที่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะ ส่วนโครงการที่ไอซ์เลือกช่วยเหลือจะเป็นมูลนิธิสายธารสุขใจ อยากจะช่วยคนแก่ คนชราที่ถูกทอดทิ้งในที่ที่คนไม่ค่อยเข้าถึง หรือคนมองข้าม ซึ่งมันอาจจะยากในการไปหรือหาข้อมูลใดๆ แต่เราก็อยากช่วยต่อยอดในสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี่ด้วยค่ะ”ฟาก ชิปปี้ ก็เผยถึงการมาร่วมโปรเจกต์ดีๆ นี้ว่า “ชิปปี้เลี้ยงแมวอยู่แล้ว 7 ตัว แล้วมีคนที่ DM มาตลอดว่ามีแมวจรจัดที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะมาก พอมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็ตอบรับและเลือกโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือแมวทันทีค่ะ สำหรับใครอยากช่วยเหลือแมว เป็นทาสแมว ก็เลือกอุดหนุนกลิ่น 249 ของชิปปี้ได้ค่ะ กลิ่นนี้ก็จะมีความคลาสสิคสดใส เพิ่มการมีสมาธิ สบายๆ ให้ความรู้สึกสงบ มีส่วนผสมของ แบล็คเคอร์แรนท์ ดอกกุหลาบ มะลิ ไม้ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศในห้องมีความโรแมนติกมากขึ้นได้ด้วยค่ะ”ปิดท้ายด้วย มารีญา ก็เล่าถึงความหอมของกลิ่นที่เป็นตัวแทนของเธอว่า “ครั้งแรกที่ได้สัมผัสกลิ่น Smoky Quartz รู้สึกถึงความอบอุ่น มีกลิ่นของวานิลลา กาแฟ และสโมคกี้นิดๆ ทำให้รู้สึกมีความเซ็กซี่ลึกลับน่าค้นหาบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราด้วยค่ะ และกลิ่นนี้ก็ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะช่วยด้วย ซึ่งเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ก็อยากจะฝากให้สนับสนุน Thailand Clean Air Network มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ยังไงอยากเชิญชวนทุกคนมาช่วยอุดหนุนเทียนหอมกลิ่นนี้กันเยอะๆ แล้วก็มีกลิ่นของคนอื่นๆ ด้วย เพราะแต่ละกลิ่นก็จะช่วยเหลือมูลนิธิและโครงการต่างๆ แตกต่างกันกันออกไป สามารถเลือกช่วยเหลือได้เลยค่ะ”ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญให้กับมูลนิธิต่างๆ เพื่อการกุศลในโปรเจกต์สุดพิเศษนี้ของ Neferlogne พร้อมทั้งสะสมเทียนหอมกลิ่นโปรดจาก Neferlogne ไว้ใช้และมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนได้ โดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์ www.neferlogne.com Facebook : Neferlogne, Instagram : Neferlogne และช่องทางออฟไลน์ที่ Castle C, EVEANDBOY และ Firster