3 บิ๊ก 3 ปรากฏการณ์ พลิกหนังเกาหลี สู่เวทีโลก!

สมกับเป็นภาพยนตร์แอ็กชันหายนะบล็อกบัสเตอร์ที่ทั่วโลกต่างรอคอยสำหรับ “Emergency Declaration ไฟลต์คลั่ง ฝ่านรกชีวะ” ซึ่งนอกจากจะเป็นหนังภัยพิบัติทางการบินครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่สุดของเกาหลีแล้ว ยังเป็นหนังที่ดึงเอาวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดมาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์แอ็กชันฟอร์มยักษ์ทุ่มทุนสร้างมหาศาล สร้างปรากฎการณ์ภาพยนตร์หายนะครั้งใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์เกาหลีอีกด้วยนอกจากนี้ Emergency Declaration ยังได้ 3 นักแสดงแถวหน้าของประเทศอย่าง “ซงคังโฮ”, “อีบยองฮอน” และ “จอนโดยอน” ซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ และความสำเร็จที่พลิกวงการหนังเกาหลีให้ก้าวสู่สายตาคนทั่วโลกได้อย่างงดงาม และทำให้เกาหลีกลายเป็นประเทศที่มาแรงที่สุดในเวทีโลกEmergency Declaration แท๊กทีมนักแสดงชื่อดังระดับเอลิสต์มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ วันนี้เราขอเปิด 3 บิ๊ก 3 ปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ก่อนชมความมันส์ของหนังหายนะ ไฟลต์คลั่ง ฝ่านรกชีวะ พร้อมกัน 4 สิงหาคมนี้จอนโดยอน ถือเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถคนแรกของเกาหลี ที่คว้ารางวัลด้านการแสดงจาก Cannes Film Festival เทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก ! เธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและมีผลงานทางการแสดงที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น Secret Sunshine, A Man and A Woman รวมถึงผลงานล่าสุดที่น่าจับตามองในภาพยนตร์เรื่อง Emergency Declaration ซึ่งเธอรับบทเป็น ซุกฮี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมที่ต้องเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยซงคังโฮ นักแสดงชาย ที่นำแสดงในภาพยนตร์เกาหลีเรื่องแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ชนะรางวัล Best Picture บนเวทีสุดยิ่งใหญ่อย่างออสการ์ ด้วยการแสดงที่ทรงพลังและการถ่ายทอดคาแรกเตอร์ออกมาได้อย่างโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของซงคังโฮใน Parasite ทำให้เขากลายเป็นนักแสดงชายเกาหลีใต้ ที่ได้รับกระแสการตอบรับ และเป็นที่ชื่นชอบจนโด่งดังไปทั่วโลก ยิ่งส่งให้ซงคังโฮขึ้นแท่นเป็นนักแสดงมากฝีมืออันดับต้นๆของเกาหลี ที่การันตีความสำเร็จในแง่รายได้ และผู้ชม จนทำให้เขาได้รับบทบาทที่หลากหลาย รวมถึงอีกคาแรกเตอร์สำคัญที่คุณจะได้ชมการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาในเร็วๆนี้ คือบทบทของ อินโฮ ตำรวจสืบสวนมากประสบการณ์ ต้องเจอกับเคสที่หินสุดในชีวิตซึ่งรับรองว่าซงคังโฮจะโชว์ความสามารถทางการแสดงอันยอดเยี่ยมให้ทุกคนได้อึ้งอีกครั้ง ในหนังหายนะฟอร์มยักษ์ที่กำลังจะเข้าฉายอย่าง Emergency Declaration แน่นอนอีบยองฮอน พระเอกเกาหลีคนแรกที่แสดงในหนังระดับโลกฟอร์มใหญ่ทุกเรื่อง บล็อกบัสเตอร์ทุกผลงาน โดดเด่นไม่แพ้นักแสดงฮอลลีวูด เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียง และมากความสามารถในวงการภาพยนตร์เกาหลีมีผลงานโดดเด่น และเป็นที่รู้จักอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น A Bittersweet Life, Hero, The Good the Bad the Weird ก่อนไต่ระดับทางการแสดงจากเกาหลีสู๋โลกของฮอลลีวูดกับผลงานเรื่องแรกในหนังแอ็กชันไซไฟฟอร์มยักษ์อย่าง G.I.Joe : The Rise of Cobra และมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทั้ง Red2, Rush Hour4, Terminator Genisys, Ashfall รวมถึงหนังแอ็กชันหายนะเรื่องล่าสุดที่เขาต้องพลิกบทบาทมารับบทเป็น แจฮยอก พ่อที่ต้องดูแล และปกป้องลูกของเขาท่ามกลางวิกฤตร้ายแรงบนเครื่องที่ไม่มีทางหนี และเขาเป็นคนเดียวที่เป็นความหวังของคนบนไฟลต์คลั่งนี้เตรียมพบกับหนังหายนะฟอร์มยักษ์จากเกาหลีที่อัดแน่นไปด้วยความมันส์ครั้งยิ่งใหญ่ที่นอกจากจะรวม 3 เมกะสตาร์ที่สร้างปรากฎการณ์ให้วงการหนังต้องสะเทือนแล้ว ยังเสริมด้วยทัพนักแสดงแถวหน้าอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คิมนัมกิล” (Pandora), อิมชีวาน (Strangers From Hell), พัคแฮจุน (The World of Married ) และ คิมโซจิน (Escape from Mogadishu) ที่มาร่วมฝ่าวิกฤตใน Emergency Declaration ไฟลต์คลั่ง ฝ่านรกชีวะ 4 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์รัดเข็มขัดให้แน่น ทะยานไปกับ 5 ความยิ่งใหญ่!!https://youtu.be/9Kt4EWdOvi0