“คิมซอนโฮ” รีเทิร์นเวที ขอโทษแฟนๆกลางงานแถลงข่าวครั้งแรกกรณีสั่งแฟนเก่าทำแท้ง

หลังจากที่ คิมซอนโฮ ขอหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานถึง 9 เดือนเพราะพิษข่าวฉาว เจ้าตัวได้หวนคืนวงการอีกครั้งท่ามกลางแฟนๆและเพื่อนร่วมงานที่ต่างยังคงเชื่อมั่นในตัวเขา ซึ่งเขาได้ปรากฏตัวพร้อมพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกคิมซอนโฮ พูดพร้อมกับแสดงความเสียใจระหว่างงานแถลงข่าวละครเวที Touching the Voidข่าวฉาวดังกล่าวทำให้ คิมซอนโฮ นักแสดงวัย 36 ปีที่กำลังรุ่งสุดขีดจากซีรีส์ Home Town Cha Cha Cha ต้องถอนตัวจากทุกสื่อทั้ง รายการเรียลลิตีโชว์ Two Days and One Night และผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์อีก 2 เรื่องอย่าง 2 O'Clock Date และ Dog Daysผลงานเรื่อง Touching the Void เป็นผลงานที่สร้างมาจากหนังสือชื่อเดียวกันโดยนักเขียนชาวอังกฤษ โจ ซิมป์สัน ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นผลงานเรื่องแรกของ คิมซอนโฮ นับตั้งแต่ที่เขาถูกกล่าวหาว่าบังคับให้อดีตคนรักทำแท้ง ซึ่งกลายเป็นประเด็นฉาวตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีที่แล้ว ( 2021 )นอกจากนั้น Touching the Void ยังเป็นผลงานที่สร้างมาจากเรื่องจริงของ โจ ซิมป์สัน และ ไซมอน ยาเตส ที่เคยพิชิตกำแพงน้ำแข็ง ซิอูลา กรานเด ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสของเปรู เมื่อปี 1985คิมซอนโฮ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงละครเวทีที่มีความสามารถเขาจะมารับบเป็น โจ ผู้โดดเดี่ยวที่อยู่ท่ามกลางหิมะ โดยมีนักแสดงอีก 2 คนคือ ชอนซองมิน และ ลีฮวีจอง ร่วมแสดงด้วยมีกำหนดเปิดการแสดงที่เกาหลีใต้ในวันที่ 8 ก.ค. – 18 ก.ย. นี้